福島核災的核廢水，日本預計春夏之際流入大海，內閣長官：會確保當地漁業的生計

2011年，強震與海嘯襲擊日本東北部，造成1萬9000人罹難，福島核電廠中的6座反應爐有3座遭熔毀，導致核電廠每天額外產生約150噸的廢水，是繼俄羅斯車諾比事件後最嚴重的一場核災。

而自從災後，日本也積極尋找核廢水的解決方式，期望能降低福島核電廠的儲水壓力。

日本擬將廢水排入海中，國際社會的兩極反應

隨著廢水的不斷積累，福島核電廠的儲水空間日漸不足，日本於是在2019年召集22個國家的外交官舉行簡報會，據《紐約時報》2021年報導，當時日本提出多種解決方案，其中包含將經過處理的廢水排入海洋中。

該計畫透過強力過濾器，將核廢水中除了氚以外的放射性物質去除，日本政府表示，經處理的廢水輻射水平將低於飲用水的輻射水平，並且為了讓居民安心，日本當局也預計在福島縣周圍放置放射量檢測器，隨時檢查海域的核輻射值，同時也針對水產進行例行性檢查，以確保民眾的食安問題。

不過報導中卻指出，日本政府確定了排放廢水的計畫後，引起許多國家強烈地不滿，不僅中國警告日本，不要在國際社會未有共識時輕舉妄動，就連韓國也指責日本在未協商的情況下進行「單方面行動」。

對此，日本官方則解釋，經過處理的廢水完全符合安全標準，且世界各地也不乏類似的海洋排放案例，期望以此贏得各界的信任。不過日媒《朝日新聞》2020年做出的民調卻顯示，約有5成5的民眾反對核廢水排入大海的計畫，顯然日本公民也對該計畫抱有疑慮。

雖然各界相繼表達對核廢水排放的擔憂，不過，美國國務院與國際原子能總署（IAEA）卻相當樂觀。

據《路透社》2021年報導，當時美國認為日本已採取國際認證的核安全標準檢驗，「我們期待與日本針對處理廢水的相關議題來進行協調與溝通。」國際原子能總署則認為，日本處理廢水的決定是一項里程碑，「儘管福島核電產儲存的大量廢水使其成為一個獨特而複雜的案例，但此舉符合全球慣例。」

預計春夏之際排放廢水，當局確定補助當地漁業生計

雖然排放廢水計畫引來各界批評，不過日本政府仍在2021年4月13日拍板同意讓廢水排入大海。

隨後日本東京電力公司也在2021年12月21日向日本力規制委員會（NRA）提交計畫書，預計2023年春季開始，釋放經處理的核廢水至海中。最終日本原子力規制委員會在2022年7月22日予以批准。

日本政府在今（13）日的內閣會議上表示，福島核電廠的廢水預計會在今年春季或夏季正式排放，據《美聯社》報導，東京電力公司將通過管道，將處理過的水輸往沿海設施，並在當地進行海水稀釋，最後通過仍在建造的海底隧道排到大海中。

報導中也引述內閣官房長官松野博一說法，表示政府已經通過一項計畫，包含加強力度的確保為當地漁業提供財政補助，並同時擬定今年春季或夏季排放的目標。

台灣行政院原子能委員會11日發布新聞稿指出，東京電力公司在去年8月初就已開始興建排放設施，其中引導稀釋後廢水的海底隧道目前已經挖掘800公尺，去年12月也開始進行排放口周邊的混凝土加固工程。

不過原能會會議中也提到，因為入冬後的海象及氣象不利海上作業，後續工程進度會短暫延後，因此不排除在今年夏季才開始排放作業。

此外，國際原子能總署也將於1月16日至20日赴日追蹤審查，並與日本原子力規制委員會就安全管制議題進行討論，去年做的審查報告也預計在今年初提出。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範