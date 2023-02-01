什麼是零方數據？學會零方數據結合行銷漏斗，快速掌握 2023 年品牌增長重點！

2023年全球經濟持續受通膨影響，市場氣氛趨於保守。你準備好2023年的品牌行銷計畫嗎？SurveyCake於2022年12月針對行銷人士進行調查，發現高達70%知道第三方數據將要退場，但卻只有不足40%知道什麼是零方數據！

面對第三方Cookie退場、Facebook流量紅利消失等挑戰，你是否在計劃如何追逐新一波流量紅利或蒐集用戶數據呢？今天就一起來學習如何超前佈署，掌握零方數據並將其結合至行銷漏斗，打造最具增長潛力的2023行銷計劃吧！

什麼是零方數據？

隨著社群平台和行銷管道推陳出新，比如Discord、各大Podcast平台、甚至YouTube付費會員頻道等等，除了代表品牌要經營更多平台，還要分析五花八門的用戶行為數據。雖然這些數據能夠協助優化經營策略，但平台數據始終不能代表完整的用戶背景與想法，以致品牌在進行個人化行銷時，只能依行為數據去分眾，難以精準打動消費者。

而零方數據剛好能補足平台數據缺少的一塊！根據Forrester Research研究公司提出的定義，零方數據是指客戶有意並主動與品牌分享的數據，例如個人偏好資料、購買意圖、個人背景等。零方數據絕對比你想像中還常見，不論是滿意度調查、網路媒體票選、趣味心理測驗還是Instagram Story互動投票，只要是由消費者主動提供的數據，皆屬於零方數據的一種！

Photo Credit：SurveyCake 多元化的零方數據

為什麼品牌需要零方數據？

相信你或身邊朋友一定有安裝過阻擋廣告的瀏覽器插件，或者被2021年廣告界鬧得沸沸揚揚的蘋果iOS14隱私設定事件所影響，如果沒有，你也一定有聽過都市傳聞指某大社交平台會偷聽用戶日常對話，並推送相關產品廣告。

種種原因導致近年消費者隱私權抬頭，越來越多人會主動拒絕第三方Cookie、IDFA（廣告識別碼）的追蹤，導致品牌所能蒐集的數據越來越少、也越來越不準確。相反，零方數據不僅能消除消費者對隱私權的擔憂，還具備相當高的正當性！

與第三方數據不一樣，由消費者有意且主動提供的數據有助品牌合法正當地設計個人化行銷旅程，而不會讓消費者產生被App竊聽「你怎麼會知道我想買球鞋！」的疑慮。而精準的個人化行銷能助力品牌好感與黏著度，形成正向循環，在Cookie退場的時代也能輕鬆打造貼心顧客體驗！

Photo Credit：SurveyCake

那麼，零方數據該如何結合行銷漏斗？

1. 漏斗上層：曝光階段

使用測驗、問卷等調查蒐集自家流量來的零方數據或許已不足夠，在預算有限、流量紅利不再的情況下，2023年到底要如何擴大漏斗上層拓展零方數據的蒐集呢？

SurveyCake提供「受眾擴散大法」給各位行銷人參考，那就是全新推出的SurveyCake Audience代發問卷服務！

SurveyCake Audience可以提供怎樣的協助？

發放問卷調查：SurveyCake問卷上線後，由我們協助擴散問卷、取得精準樣本。 設定樣本輪廓與數量：依照品牌需求彈性設定目標受眾輪廓與樣本數量。 專業團隊一手操刀：樣本搜集完畢即發送完成通知，TA掌握與樣本搜集無需費心！

當品牌想要推出新的商品企劃或是募資計畫要上線時，可以利用SurveyCake Audience進行上線前測調查，同時曝光給潛在受眾。SurveyCake Audience絕對不止樣本蒐集這麼簡單，首先由品牌方設定好篩選條件（年齡、地區、性別），並在問卷中埋設行銷追蹤碼，順便追蹤對此商品感興趣的受眾，作為後續產品上線時的再行銷名單。

品牌也可透過問卷設計，讓填答者完整接收廣告內容！我們以募資前測範本中的產品PH7為例，在問卷頂部置入產品介紹，或在問題中穿插與PH7產品特色相關的答案，讓填客者在填答同時更了解產品優勢。

邊蒐集樣本，邊對受眾打廣告，一舉兩得！

更棒的是，SurveyCake Audience每次調查皆有樣本數保證，讓品牌方輕鬆計算每個曝光成本，而在回收問卷後，也可馬上比對填答者回饋，利用追蹤碼精準找出潛在受眾並加以擴散！

若想要瞭解更全面的SurveyCake Audience服務方案，歡迎填寫諮詢表單，後續將會有專人直接與你聯繫、報價、討論專案設置的流程。

2. 漏斗中層：互動階段

在互動階段是蒐集零方數據的主要時機點，除了最常見的用戶註冊時的調查、線上線下滿意度調查、喜好行為調查等，想提高與粉絲互動，不妨考慮製作一份爆紅的心理測驗去包裝產品訊息或行銷活動！

以製作病毒式心理測驗起家的國外網路媒體Buzzfeed就發現，一旦開始進行測驗，有高達96%的用戶會把它完成，證明小測驗擁有難以解釋的吸引力！一份製作精良的測驗不僅能推廣產品或是品牌形象，過程中更能讓填答者在有趣的體驗中提供自身基本資訊、行爲喜好、產品印象等零方數據。

好不容易透過心理測驗與潛在消費者接觸，並不希望填完測驗就結束吧！除了在測驗中蒐集零方數據，你還可以做到更多 — — 透過最後的感謝填答頁面進一步推廣行銷活動。潛在消費者在測驗過程中已經被帶入場景裡，測完測驗後，再利用感謝頁轉址按鈕將受測者合理的導到銷售漏斗的下一個階段。例如：建立了一份壓力值測驗問卷，受測者完成測驗後，針對不同的壓力感受族群，推薦適合他們的紓壓小物，產生更多的銷售與業績。

想看更多關於如何製作一份爆紅的心理測驗，可閱讀：解析爆紅的心理測驗都是怎麼做出來的呢？

3. 漏斗下層：轉換階段

來到最重要的「轉換」階段，在以上兩階段透過問卷所蒐集到的零方數據當然不會就此放棄，要好好發揮問卷資料價值，以自動化行銷旅程全天候幫你帶來轉換。

不論是產品上市前測問卷、趣味心理測驗還是售後滿意度調查，只要把SurveyCake問卷串接CRM, CPD平台，並針對問卷題目進行受眾分群和貼標籤，就可以輕鬆開展自動化行銷旅程！

比如第一階段提到的產品前測問卷，當填答者回填「請問您願意贊助的意願為何？」是高於7分的話，即可為它貼上「高度潛在客戶」的標籤，對其進行產品購買的推廣，以提高轉換率。

又比如第二階段的心理測驗問卷，品牌可根據填答者所測出來的「測驗結果」推送相關產品優惠，鼓勵購買。

又或是售後滿意度問卷的應用上，當填答者回填滿意度低於5分，品牌即可安排自動送上補償性優惠券，鼓勵回購。

Photo Credit：SurveyCake

透過問卷蒐集零方數據， 全面提升轉換率

透過SurveyCake不僅能成就高品質問卷溝通，更能有效蒐集消費者回饋，利用珍貴的零方數據設計自動化行銷。還在煩惱2023行銷年度計畫的你，趕快導入SurveyCake輕鬆實現品牌增長吧！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna