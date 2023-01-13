《阿凡達：水之道》為何不應看2D版本
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《阿凡達：水之道》有不少段落的情節推進不多，在3D的情況下不覺得是問題，因為視覺效果很豐富。若果都是看2D版，《水之道》比第一集更遭糕的是，因為主要場景是海洋，而主要角色都是藍色的Na’vi或Avatar，兩者便模糊地「撻成一塊」，連普通2D電影透過色彩和構圖突顯立體透視的效果都削弱了。
（以下內容含有少量劇透）
不少觀眾建議有意入場看《阿凡達：水之道》的人必定要看3D版本，最好是IMAX。在2D和3D版本都看過之後，我大致上同意上述的看法，但理由和他們不盡相同。我猜大讚3D版的觀眾大都沒有看過2D版，所以他們的意見出於觀看3D版的美好經驗；但我的建議則在於2D版實在不好看。在比較過兩個版本之後，再考慮導演占士金馬倫的創作意圖，其實可以說2D版是「未完成」或「不完整」的版本。
《阿凡達》本身有一個相當完整的故事，雖然這個殖民歷史寓言本身不算有新意，但占士金馬倫的確在自立研發立體電影技術——包括創新製作方法和器材——這方面有重大貢獻。隔了十三年，3D電影熱潮已退，但續集《阿凡達：水之道》仍然在這方面的視覺效果交足功課。雖然很難說這部戲會再次牽起立體電影潮流，但總算讓觀眾有機會再次沉浸於立體視像的幻象之中。
第一集的主要場景是森林和天空浮城，《水之道》則潛到異星海底探索。如果是3D配合IMAX巨幕，這些水底奇觀的效果可以讓觀眾跟著角色一起遨遊於潘朵拉星的海洋動植物之間，不論是水底追逐戰還是碧波暢泳。即使在其中一些沒甚麼戲劇衝突的部份，觀眾也不會覺得沉悶或拖沓，因為仿如立體的體驗讓人感到目不睱給，前、中、後景的生物都滿足視覺享受。這種體驗正是導演的意圖，是本身製作的效果。若其他電影不能像3D的《水之道》一般給予觀眾這種觀影體驗，這就突顯了占士金馬倫的獨特貢獻。
但是，看2D版本的話，《水之道》上述的優點都不見了。
有不少段落的情節推進不多，在3D的情況下不覺得是問題，因為視覺效果很豐富。若果都是看2D版，《水之道》比第一集更遭糕的是，因為主要場景是海洋，而主要角色都是藍色的Na’vi或Avatar，兩者便模糊地「撻成一塊」，連普通2D電影透過色彩和構圖突顯立體透視的效果都削弱了。若果占士金馬倫及其團隊在構思並製作這齣戲時，從來都是以3D電影的預想來安排細節，那麼「完整」的製成品應該只是立體電影，不須或不該提供2D版本。人物與背景模糊一片的「黐地」失誤，顯出製作者並未預先從2D電影的情況考慮成果。
除了視覺上不進則退，2D版本更顯得敘事上的問題。當那些發生在水底的情節失去了立體奇觀的吸引力，觀眾所看的少了縱深的視野，亦因為前、中、後景疊在一起而看不到細節的變化，即使動作場面也更易令人感到拖沓重複，「冇咩嘢睇」。
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【跨域生態系系列專訪 】疫後生鮮新經濟生態系 — 搶攻即食潮，揭開爆款商品打造公式
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食物背後真正的故事跟技術，以及這支產品是如何被生產出來的歷程，其實都藏在食品業職人的心意裡。
疫情帶動現代人消費與飲食習慣快速改變，當隔離與自煮成為多數人的經驗與日常，越來越多人開始習慣用「剪刀」在家煮飯，「喀嚓」一聲剪開袋口，微波一分鐘後，一盤熱騰騰的「櫻花蝦藜麥多穀飯」出爐。
以台灣在地食材為主，小小一包有紅藜麥、燕麥、高麗菜、櫛瓜、紫洋蔥等多種穀物蔬菜，符合現在火紅的低GI飲食，最誘人的是，這個「爆款商品」在生鮮電商平台「愛上新鮮」上只賣90元。這正是愛上新鮮與食品業者海經濟」潮流的飲食文化，量身打造的熱銷商品。
台語裡有一個詞叫做「對組」（Tuì-tsoo），指的就是產品在市場驗證後，發現「中了」的「爆款商品」，比臉大的牛排、整顆芒果做的冰棒，都是愛上新鮮打造出的「爆款」傑作。
作為全台最大的生鮮與食品電商平台，成立於2013 年的愛上新鮮，挑戰過去被視為「無利可圖」的生鮮電商，打破過去毛利低、運費高、期限短與產品差異化低的瓶頸，以自建的海森食品有限公司合作，針對後疫情時代「剪刀智慧化冷鏈倉儲管理與自創品牌的「爆款商品」突圍，開站兩個月，營業額就突破千萬元，第二年達到損益兩平，第三年營收就破億。
如今愛上新鮮已經是坐擁超過170萬會員、營收超過12億元的生鮮電商平台。
在物流面，愛上新鮮首創北北桃三小時、全台24小時生鮮到貨與超商取貨機制；在產品面，以自有品牌做出差異化，曾創下月銷50萬片舒肥雞胸、上萬包藜麥毛豆等生鮮「爆款商品」的銷售紀錄。而每月營業額破50萬元，成為「爆款商品」的基本門檻。
在「爆款商品」的開發上，數據與經驗是關鍵。「並非什麼東西都會賣，當中有幾個規則，例如說，第一個規則就是，產品是否符合市場需求，其次，規模與市場需求量是否夠大。」愛上新鮮共同創辦人暨執行長張佑承表示，很多食品業的創業者遇到最大的問題，就是辛苦開發出來的產品，上市後卻賣不出去。
如何把打造爆款商品累積下來的經驗，變成可複製的成功模式？「這就是為什麼要組成跨域生態系的原因。」張佑承坦言，過去做出爆品有點像是亂槍打鳥，因為一場全球疫情，徹底改變消費者用餐與生鮮消費方式，讓愛上新鮮與與食品業者聯手，共同找到爆款商品的成功方程式。這個故事，要從疫情的攪局說起。
嚴選產品，還要說出食物的故事
三年疫情，對生鮮電商與食品業者而言，是兩樣情。
對愛上新鮮來說，是個營業額衝上雲霄的大轉機，「在台灣進入三級警戒的時候，一天的營收最高峰大概成長五倍，一天進來一萬多張訂單，單日一天就創造一千多萬元的營業額。」張佑承回想2021年的六月，遇上全台無法出門、物流大塞車的三級警戒，面對突然湧進的爆量訂單，他每天在倉庫待超過十小時，一邊緊急將廣告減量，一邊藉系統分析與臨時增員加速揀貨速度，一週內把出貨產能提高一倍，才接住這波大浪帶來的機會。
浪的另一頭，對食品業者來說，兩個多月的三級警戒禁止內用，餐飲業遭受重創，連帶也波及食品加工業者。以海森食品有限公司為例，過去以銷售餐廳為主要通路，隨著餐飲業的蕭條，訂單一夕下降九成，生意一度幾乎停擺，面臨存亡關鍵。
眼看社會走入與疫情和平共存的階段，愛上新鮮面臨大浪退去，如何保持優勢的考驗；海森食品則是決定從食品代工轉戰電商，站在轉型求生的十字路口。
2021 年年底，經濟部中小企業跨域生態系計畫前來叩門，成為大浪退去後，推動平台與食品業者轉型的一陣東風。
「愛上新鮮有別於一般電商平台，他們很認真的挑選供應商，其中，有非常多優秀的中小企業食品業者。」資策會數轉院數位服務創新中心正規劃師葉欣怡表示，因為平台用心與供應商互動、選品，在2021年年底與資策會開始接洽時，愛上新鮮光以五百項商品就創下12億元的年營業額。
希望以平台動能，帶動更多食品業者，葉欣怡與同事魏庭楨展開生態系業者訪談，試圖找到平台與食品加工業者正面臨的痛點。
過去，愛上新鮮與食品加工業者的合作模式，是單純委託食品加工業者代工，做愛上新鮮的自有品牌商品。疫情浪潮消退，愛上新鮮正在積極尋找突破點，以延續疫情期間累積的量能與優勢。此時他們發現，專營自營品牌其實有利有弊，如果熱銷就是多了一支自有的熱門商品，但缺點就是缺乏產品故事與內容。
「食物背後真正的故事與技術，以及這支產品是如何被生產出來的歷程，其實都藏在食品業職人的心意裡。」張佑承強調，在電商平台上購買生鮮或食品，在下單到貨前你吃不到也摸不到，因此一定要有故事與憑據讓消費者相信，這個產品真的是值得購買的好東西，這是經營生鮮與食品電商很重要的一個核心點。
當生鮮食品平台也開始尋找好的IP （Intellectual Property，智慧財產權），過去站在幕後的食品加工業者，除了要能端出好產品，也要建立自建品牌的能力，才能順利接下這顆球。而海森食品的負責人鄭月虹，就在愛上新鮮與資策會的協助下，開始一段產品開發與轉型之路。
從數據中淘金找資訊，開發新菜單
海森食品的負責人鄭月虹，是大家口中的「鄭老師」，擁有中餐乙級技術士檢定合格證照，曾擔任高職餐飲科主任，以及中餐、西餐、烘焙三項國家廚師檢定的評審，是不折不扣的餐飲職人。
「過去在幫連鎖餐廳開發菜單時，有很明確的區域與受眾。但轉戰電商平台，變成一個無疆界的戰場，要憑空想像是一件非常困難的事情。」鄭月虹表示。
平台要如何幫助食品業者，找到適合的產品開發方向？從2013年創立至今，愛上新鮮累積了大量的平台數據，但過去都是憑經驗與人工使用數據。「過去使用數據的方式像是以管窺天。如果要大規模的做數據分享，就需要一個夠強的分析系統。」張佑承表示，此時計畫與資策會的出現成為關鍵。
洞悉生態系的需求與困境，資策會團隊為生態系建立了一個「輿情分析」系統，透過爬蟲大量分析關鍵字詞、情緒、討論熱度等資訊，就能自動產出高熱度商品趨勢元素與方向。
「等於是用系統在數據裡挖礦，讓中小企業主們知道，消費者想要什麼食材，偏好什麼風味，能接受的價格與分量，以描繪出消費者現在最想看到的商品樣貌。」葉欣怡表示，過去中小企業進行產品開發，常常囿於老闆的主觀看法或偏好，在面對市場驗證時，即使賣不好也找不到原因，難以進行產品的修正。
「輿情分析系統就像是一家市調公司。」張佑承表示這跟在路上發傳單、找人測試的傳統市調完全不同，他強調：「輿情系統收集的是消費者自主分享跟留下的真實的評論。」根據輿情分析系統，團隊察覺現代人想吃米飯卻又擔心健康的痛點。當有痛點發生，就是有機會存在。愛上新鮮與海森希望透過合作，打造出能解決現代人痛苦的即食產品。
有別於市面上常見的炒飯與燴飯，鄭月虹鎖定開發炊飯與鮮穀飯。當時，愛上新鮮跟資策會給鄭月虹出了功課，產品要健康、好吃、有特色，以及價格「不能超過一百元」。張佑承表示，消費者在家自煮的即食米飯，價格有其天花板，因此除了好吃健康，成本控制也是一大挑戰，從採購階段就決勝負。
於是符合低GI準則又兼具美味與方便的「藜麥多穀飯」與「鮮香什錦炊飯」系列應運而生，產品包裝上，不是打上「愛上新鮮」，而是斗大的海森食品及「料理職人鄭月虹」研發監製的照片。對過去管食品廠與廚房的鄭月虹來說，從代工走向品牌，一下子要站到第一線。
此時，生態系裡的夥伴，成為轉型路上的重要支柱，資策會扛起品牌輔導的責任，引薦佳佳百貨的設計團隊，幫助海森與鄭月虹逐步找到品牌與個人的定位；而愛上新鮮一肩挑起文案、產品定位與下廣告等數位行銷的任務。找對方向，專業分工，果然炊飯與多穀飯系列上市後，打中後疫情時代的市場，成為爆品，數量不斷追加。海森也循此模式，開發了其他新品，順利將疫情下的危機化為轉機，甚至開始增建產線，積極投資未來。「生態系的初衷，就是讓大家能專注做好自己最擅長的事。」張佑承表示，透過生態系合作，大家拿出各自的看家本領，便可以以自己的專業為支點，創造「以小利大，越利越大」的綜效。
平台成爆品IP加速器，提供管顧服務
在組建跨域生態系之後，愛上新鮮與食品供應商的合作關係，轉變成像食品明星與經紀人的組合，從單純的銷售平台進階成為「料理爆品IP」加速器。
面對這個改變，愛上新鮮在組織調整與人力調度上，也是付出了對應的努力。
「數據始終不是萬靈丹，大量的語意理解，最後還是要仰賴『人機協作』才能訂下策略。」資策會正規劃師葉欣怡表示，有了數據分析之後，還是需要很多解讀跟調整，還有創意與轉化。
例如，在2022年，釋迦在外銷受阻時，生態系透過輿情分析，發現台灣消費者一面倒的對釋迦發表「多籽又會弄髒手」的負面評價。愛上新鮮的行銷團隊不是因此放棄，而是看到台灣消費者負評背後對釋迦又愛又恨的情節，成功開發出無籽又不會髒手的釋迦果汁，瞬間減輕釋迦農銷售無路的壓力。
成功一仗的背後，除了經驗與判斷，也有賴於愛上新鮮與果農及食品製造業者長期建立的的互信與合作，才能在短時間內做出產品，快試快修；同時，愛上新鮮也不斷深化自身品牌行銷與物流的能耐，不只在設計、文案與影像等內容人才上增員，也積極擴廠，啟用更智慧化的冷鏈倉儲廠。
組建生態系的這一年，愛上新鮮平台上品項翻倍，從五百項成長到一千項，過程中利用輿情分析系統，也幫助水餃專家龍信食品打造出22公克的大個頭水餃爆品；也幫助蘭揚食品的植物肉，突破小眾的框架，找到需求者。
「我們有這些數據跟經驗，能很快鎖定產品支。」張佑承表示，愛上新鮮平台上的品項雖開發的方向，過去行內十支新產品中一支叫厲害，如今十支新產品中，我們可以中四到五支。」張佑承表示，愛上新鮮平台上的品項雖然不多，但支支是爆品。
如今，愛上新鮮更從平台的角色，發展出食品業顧問服務。延伸與生態系合作鍛鍊出來的能耐，一旦有願意深度合作的農友或食品製造商，團隊能包辦產品開發方向、打樣測試、文案行銷，甚至連上架全通路電商與廣告投放，都能提供服務。做平台不光靠規模經濟，愛上新鮮採選擇與一、二級產業深度連結，透過合作，攤提掉食品傳產走向電商的轉型風險，創造好的食材能與消費者的幸福相遇。
【多元觀點】平台深化，打造專賣爆品的料理電商生態系
世新大學資訊管理系教授 ―― 林宏遠專訪
台灣的電商市場競爭日趨激烈，早期電商發展大多以「水平型」的平台為主，如momo、PCHome；隨著加入者眾，漸漸出現「垂直型」的電商平台，如專注於生鮮食品的愛上新鮮，以及鎖定文創設計的Pinkoi。
近兩年疫情的爆發讓消費者飲食習慣發生了改變，在家自煮的「剪刀經濟」成為市場上新的需求亮點。愛上新鮮的團隊看到了這樣的商機，迅速的找了餐飲食品業者、產品設計達人以及資策會的數據分析團隊……等夥伴，共同打造一個利用人機協作的數據分析，來驅動新品開發銷售的「料理爆品電商生態圈」。
愛上新鮮在「垂直型」平台的路上，發展出生態圈的商模，讓合作成員共同成長、共享紅利，大幅拉高了其他電商競爭者的進入的門檻。
在今日的數位世界，市場波動大，很難保有長期的競爭優勢。愛上新鮮藉由生態系的商模，透過精準、快速的開發新品來回應多變的消費需求，讓合作夥伴一起拉長競爭優勢的續航力。
目前這個的商模運作成效良好，據業者統計，平台上推出新產品的成功率從已過去的一成左右，大幅提高到四、五成，充份掌握到後疫情時代的新商機。
愛上新鮮生態系目前的成功，主要建立於基石者（愛上新鮮）擁有洞察市場需求並將其精準的轉換成平台價值主張的能力，同時該公司的創辦人，善於溝通、協調，讓生態系的夥伴可以平台型生態系 ╳ 疫後生鮮新經濟生態系搶攻即食潮，揭開爆款商品打造公式6有效率的協同合作、共創價值，這更是成功的關鍵。
(文/林欣婕、照片/張家瑋)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。