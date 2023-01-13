TNL+ 2023/01/13,
影劇

《阿凡達：水之道》為何不應看2D版本

《阿凡達：水之道》為何不應看2D版本
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《阿凡達：水之道》有不少段落的情節推進不多，在3D的情況下不覺得是問題，因為視覺效果很豐富。若果都是看2D版，《水之道》比第一集更遭糕的是，因為主要場景是海洋，而主要角色都是藍色的Na’vi或Avatar，兩者便模糊地「撻成一塊」，連普通2D電影透過色彩和構圖突顯立體透視的效果都削弱了。

（以下內容含有少量劇透）

不少觀眾建議有意入場看《阿凡達：水之道》的人必定要看3D版本，最好是IMAX。在2D和3D版本都看過之後，我大致上同意上述的看法，但理由和他們不盡相同。我猜大讚3D版的觀眾大都沒有看過2D版，所以他們的意見出於觀看3D版的美好經驗；但我的建議則在於2D版實在不好看。在比較過兩個版本之後，再考慮導演占士金馬倫的創作意圖，其實可以說2D版是「未完成」或「不完整」的版本。

《阿凡達》本身有一個相當完整的故事，雖然這個殖民歷史寓言本身不算有新意，但占士金馬倫的確在自立研發立體電影技術——包括創新製作方法和器材——這方面有重大貢獻。隔了十三年，3D電影熱潮已退，但續集《阿凡達：水之道》仍然在這方面的視覺效果交足功課。雖然很難說這部戲會再次牽起立體電影潮流，但總算讓觀眾有機會再次沉浸於立體視像的幻象之中。

第一集的主要場景是森林和天空浮城，《水之道》則潛到異星海底探索。如果是3D配合IMAX巨幕，這些水底奇觀的效果可以讓觀眾跟著角色一起遨遊於潘朵拉星的海洋動植物之間，不論是水底追逐戰還是碧波暢泳。即使在其中一些沒甚麼戲劇衝突的部份，觀眾也不會覺得沉悶或拖沓，因為仿如立體的體驗讓人感到目不睱給，前、中、後景的生物都滿足視覺享受。這種體驗正是導演的意圖，是本身製作的效果。若其他電影不能像3D的《水之道》一般給予觀眾這種觀影體驗，這就突顯了占士金馬倫的獨特貢獻。

p5wa0d3y8zf2i52hj5jt8qtauxjagu
《阿凡達：水之道》劇照｜Photo Credit: 二十世紀影業

但是，看2D版本的話，《水之道》上述的優點都不見了。

有不少段落的情節推進不多，在3D的情況下不覺得是問題，因為視覺效果很豐富。若果都是看2D版，《水之道》比第一集更遭糕的是，因為主要場景是海洋，而主要角色都是藍色的Na’vi或Avatar，兩者便模糊地「撻成一塊」，連普通2D電影透過色彩和構圖突顯立體透視的效果都削弱了。若果占士金馬倫及其團隊在構思並製作這齣戲時，從來都是以3D電影的預想來安排細節，那麼「完整」的製成品應該只是立體電影，不須或不該提供2D版本。人物與背景模糊一片的「黐地」失誤，顯出製作者並未預先從2D電影的情況考慮成果。

除了視覺上不進則退，2D版本更顯得敘事上的問題。當那些發生在水底的情節失去了立體奇觀的吸引力，觀眾所看的少了縱深的視野，亦因為前、中、後景疊在一起而看不到細節的變化，即使動作場面也更易令人感到拖沓重複，「冇咩嘢睇」。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。