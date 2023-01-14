2023/01/14,
政治

蔣萬安要求市府禁用市長姓名做文宣，這就像「父子騎驢」的故事

蔣萬安要求市府禁用市長姓名做文宣，這就像「父子騎驢」的故事
台北市政府發言人羅旺哲（左）展示「兔來萬安」春聯 | Photo Credit：羅旺哲

我們想讓你知道的是

政客的春聯原本就是政治宣傳，高虹安「竹報平安」也是諧音，柯文哲2015年春聯「改變成真」更是他的口號。理論上，發表春聯之前市長不會不知情，針對對手的攻擊，蔣萬安其實能有更打趣的回應......

台北市民政局9日公布今年春聯「兔來萬安」，題字遭綠營議員和名嘴批評馬屁、造神。蔣萬安12日火速回應，已提醒各局處，未來禁用市長諧音做文宣。

我要幫蔣萬安講句公道話：這和傳統馬屁的定義有落差，如果他認為沒錯，也不用改。

台北市限量春聯20萬份，行之有年，「兔來萬安」這幾個字，不是成語，蔣萬安事前絕不可能不知情，不管公關公司、幕僚上報，甚至有兩種以上提案，讓市長室審批，都是極有可能的。

下屬逢迎諂媚，可以說是馬屁，但蔣萬安若自覺得沒問題，也花公帑印了，那就是美學、品味的問題。

話說回來，政客的春聯，原本就是政治宣傳。

高虹安春聯「竹報平安」也是姓名諧音，是政治宣傳；柯文哲2015年春聯「改變成真」，是他的口號，也是政治宣傳。

講比較粗一點，選上了，首長春聯想怎麼請人題字，雅俗，都是他的自由。

針對對手的攻擊，蔣萬安可以打趣說：「萬安」原本就是好意頭，但我保證明年過後的春聯不會是「龍來萬安」、「蛇來萬安」、「馬來萬安」。這樣子用玩笑帶過，比下令禁止來得好。

蔣萬安看似雷厲風行，有錯就改，另一個層次其實是看輿論和風向執政，見風轉舵——也就是所謂的切割刀、不沾鍋，所有壞事與我無關。

父子騎驢的故事，大家都聽過，人無法討好所有人，也不要害怕被人討厭。

蔣萬安如果有政治能力，應該用在大事，做出正確選擇，而非在小事危機處理，困獸之鬥。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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