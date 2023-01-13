手機「慘」業：大立光營收衰退、蘋果執行長庫克降薪4成，專家建議：上半年投資避開所有消費性電子
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近日全球景氣開始下滑，許多業者紛紛示警。其中知名蘋果供應鏈的鏡頭業者大立光（ Largan ）指出，全球手機廠都非常悲觀，再加上蘋果執行長庫克（Tim Cook）降低薪水4成，種種現象都在提示投資人要小心謹慎。
手機產業面臨大幅衰退，台灣鏡頭大廠大立光（ Largan ）執行長林恩平指出，全球手機廠都非常悲觀，再加上蘋果執行長庫克（Tim Cook）降低薪水4成，幾乎確立了手機產業未來走衰的態勢。對此資深投資人更呼籲，投資人應該「避開包含手機在內的消費性電子」，才得以趨吉避凶。
大立光：全球手機廠都非常悲觀，沒有樂觀的廠商
大立光創立於1987年，目前是全球精密光學塑膠鏡頭領導廠商，同時也是手機市場的風向球。集團總部位於台中市南屯區，目前共有9座廠區（另外3座興建中），它們除了發展各種輕薄短小的光學元件，集團產品也跨足音圈馬達、隱形眼鏡和睡眠監測等產品。
市場本來預期，隨著中國解封後，手機鏡頭營運會從谷底翻揚，未料，還是受到受到大環境影響，導致近月手機鏡頭業績將日益疲弱，連帶車用鏡頭也開始出現危機。大立光執行長林恩平指出：「1月會比12月差，2月會比1月差。」
大立光作為主要的蘋果供應鏈，除了受到富士康（Foxconn）鄭州廠10月的疫情影響以外，還加上經濟下滑所致的需求疲弱，反映出手機產業將面臨一波大修正。
2022年第1季到第4季，每股純益呈現「衰退走勢」。林恩平強調，近來營收變化並非是季節性的關係，反而是全球整體的需求惡化，甚至相較於上一季度法說會而言形勢更為險峻，手機品牌業者的採購零件「降價壓力」也較大。
林恩平指出：「幾乎全球手機廠都非常悲觀，目前沒有看到樂觀的廠商。」主要原因是高存貨相當嚴重，自去（2022）年下半年後沒有轉好的跡象，不過中國逐步解封後，大立光會向對岸客戶尋求更多訂單。
事實上，根據研究機構集邦科技（TrendForce）調查指出，2022年iPhone 14系列出貨量至7810萬支，而今（2023）年第1季，受中國防疫政策調整，加上鄰近農曆年等因素，中國的供應鏈在12月中即有缺工現象，且有擴大趨勢。
集邦科技還指出，蘋果面臨組裝產業鏈缺工，以及全球經濟逆風衝擊銷售表現夾擊，預估2023年第一季蘋果iPhone全系列出貨量將再調降至4700萬支，對比去年同期衰退22%。
上半年投資避開消費性電子領域的公司
此外，林恩平解釋，各大手機廠除了高端機種以外，大部分的機種（中低階段）都會Delay，以鏡頭而言因為庫存太高，許多客戶不得不延用舊規格，第1季也是傳統淡季，預料未來鏡頭廠商將會更競爭。
而這次的手機產業大衰退，也反映在智慧型手機龍頭蘋果之上。蘋果對外公告，其執行長庫克要求，在2023年將他的薪水將低40%以上，最終砍至年薪4900萬美元（基本工資和獎金），相較於前年的9940萬美元有相當大的差距。
大立光營收衰退、蘋果執行長降低薪水預告了，今年上半年手機產業的態勢。資深投資人黃伯堃指出，近年來手機的市場走向飽和，高階旗艦機的效能、鏡頭甚至是應用發揮到了極致，疫情間的宅經濟，幾乎滿足所有的消費者的電子產品需求，如今面對高庫存、低需求的窘境是可以預期的。
他強調，大立光是指標性的公司，10多年來憑藉著智慧型手機產業崛起，又跟著慢慢衰退，它們一方面不願意低價搶車用鏡頭的訂單，二來高階醫療的市場也尚未完善，正處於逆境當中。
黃伯堃呼籲，投資人今年上半年要避開所有業務於「消費性電子領域較重」的公司，這才是比較正確的方向，好的選擇如台積電（TSMC）在手機的業務衰退後，還有高效能運算（HPC）、車用電子可以補足缺口，如此便能穩住營運，股價表現也會比較好。
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核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！