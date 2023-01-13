手機「慘」業：大立光營收衰退、蘋果執行長庫克降薪4成，專家建議：上半年投資避開所有消費性電子

手機產業面臨大幅衰退，台灣鏡頭大廠大立光（ Largan ）執行長林恩平指出，全球手機廠都非常悲觀，再加上蘋果執行長庫克（Tim Cook）降低薪水4成，幾乎確立了手機產業未來走衰的態勢。對此資深投資人更呼籲，投資人應該「避開包含手機在內的消費性電子」，才得以趨吉避凶。

大立光：全球手機廠都非常悲觀，沒有樂觀的廠商

大立光創立於1987年，目前是全球精密光學塑膠鏡頭領導廠商，同時也是手機市場的風向球。集團總部位於台中市南屯區，目前共有9座廠區（另外3座興建中），它們除了發展各種輕薄短小的光學元件，集團產品也跨足音圈馬達、隱形眼鏡和睡眠監測等產品。

市場本來預期，隨著中國解封後，手機鏡頭營運會從谷底翻揚，未料，還是受到受到大環境影響，導致近月手機鏡頭業績將日益疲弱，連帶車用鏡頭也開始出現危機。大立光執行長林恩平指出：「1月會比12月差，2月會比1月差。」

大立光法說會公開資訊 大立光公布2022年第4季稅後純益40.18億元（新台幣下同），而自2022年第1季到第4季，每股純益呈現「衰退走勢」，從高點61.01元跌至僅剩30.1元，累計稅後純益226.19億元，共計每股純益169.47元，毛利率下滑至54.7%，為8年來新低。

大立光作為主要的蘋果供應鏈，除了受到富士康（Foxconn）鄭州廠10月的疫情影響以外，還加上經濟下滑所致的需求疲弱，反映出手機產業將面臨一波大修正。

2022年第1季到第4季，每股純益呈現「衰退走勢」。林恩平強調，近來營收變化並非是季節性的關係，反而是全球整體的需求惡化，甚至相較於上一季度法說會而言形勢更為險峻，手機品牌業者的採購零件「降價壓力」也較大。

林恩平指出：「幾乎全球手機廠都非常悲觀，目前沒有看到樂觀的廠商。」主要原因是高存貨相當嚴重，自去（2022）年下半年後沒有轉好的跡象，不過中國逐步解封後，大立光會向對岸客戶尋求更多訂單。

Photo Credit: GettyImages 各大品牌旗艦機的鏡頭數量已經到了極限，導致大立光近年高階鏡頭出貨出現趨緩的情況。

事實上，根據研究機構集邦科技（TrendForce）調查指出，2022年iPhone 14系列出貨量至7810萬支，而今（2023）年第1季，受中國防疫政策調整，加上鄰近農曆年等因素，中國的供應鏈在12月中即有缺工現象，且有擴大趨勢。

集邦科技還指出，蘋果面臨組裝產業鏈缺工，以及全球經濟逆風衝擊銷售表現夾擊，預估2023年第一季蘋果iPhone全系列出貨量將再調降至4700萬支，對比去年同期衰退22%。

上半年投資避開消費性電子領域的公司

此外，林恩平解釋，各大手機廠除了高端機種以外，大部分的機種（中低階段）都會Delay，以鏡頭而言因為庫存太高，許多客戶不得不延用舊規格，第1季也是傳統淡季，預料未來鏡頭廠商將會更競爭。

而這次的手機產業大衰退，也反映在智慧型手機龍頭蘋果之上。蘋果對外公告，其執行長庫克要求，在2023年將他的薪水將低40%以上，最終砍至年薪4900萬美元（基本工資和獎金），相較於前年的9940萬美元有相當大的差距。

大立光營收衰退、蘋果執行長降低薪水預告了，今年上半年手機產業的態勢。資深投資人黃伯堃指出，近年來手機的市場走向飽和，高階旗艦機的效能、鏡頭甚至是應用發揮到了極致，疫情間的宅經濟，幾乎滿足所有的消費者的電子產品需求，如今面對高庫存、低需求的窘境是可以預期的。

大立光公開資訊 大立光（Largan ）自2019年稅後純益及每股獲利雙雙開始下滑，一直到了2021年創下階段性新低。

他強調，大立光是指標性的公司，10多年來憑藉著智慧型手機產業崛起，又跟著慢慢衰退，它們一方面不願意低價搶車用鏡頭的訂單，二來高階醫療的市場也尚未完善，正處於逆境當中。

黃伯堃呼籲，投資人今年上半年要避開所有業務於「消費性電子領域較重」的公司，這才是比較正確的方向，好的選擇如台積電（TSMC）在手機的業務衰退後，還有高效能運算（HPC）、車用電子可以補足缺口，如此便能穩住營運，股價表現也會比較好。

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核稿編輯：翁世航