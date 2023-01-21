讀〈桃花源記〉憶《天空之城》：為了達到理想，你願意捨棄多少事物呢？

文：希文樂見

在讀〈桃花源記〉的時候，腦中一直浮現的是去（2022）年上映復刻版的《天空之城》。《天空之城》的故事大家應該都不陌生，為1986年吉卜力工作室推出的動畫電影，故事建立在一個虛構的世界中，描述一位擁有神秘礦石的少女希達，在軍方政府特務穆斯卡與海盜朵拉一族的追殺之下，與技工學徒巴魯相遇的故事。

根據傳說，希達身上的神祕礦石其實就是飛行石，為通往天空之城「拉普達」的關鍵，拉普達上無盡的金銀財寶以及先進的科技，成為無數軍方、盜賊、探險家逐利的戰場。

希達身為拉普達王族的繼承人，唯有透過她拿著飛行石，並且念出家族流傳的咒語，才有辦法前往天空之城，是以希達成為了眾多勢力追逐的對象。有責任守護拉普達的希達，為何在最後與穆斯卡的對峙中，選擇毀滅拉普達呢？

（以下有雷，斟酌閱讀）

毀滅是為了守護

根要紮在土壤裡，和風兒一同生存，與種子一同過冬，與鳥兒一同歌頌春天，不管你擁有了多麼驚人的武器，也不管你操縱著多少機器人，只要離開土地就無法生存的。

這是希達對穆斯卡說的話，原來拉普達毀滅的原因在於過度發展科技文明，反而忽略了與自然和諧共處，成為失了根的天空之城，最終走向了毀滅。

當希達與巴魯登上了天空之城拉普達後，眼前所見盡是荒涼殘敗，唯有一個孤獨的機器人在那裏生活著，他的身形龐大，舉止卻非常溫柔，為了怕希達與巴魯降落的飛行船弄傷了小草，小心翼翼地用自己滿是鏽痕的雙手捧起那株小草。

機器人作為科技文明發展的產物，本身是惡的嗎？從這個小細節可見，外表奇異巨大的機器人，亦有一顆柔軟善良的心。由此可見，使得天空之城走向毀滅的原因，是永不饜足的人心。這樣的悲劇在拉普達毀滅700年後依然沒有結束，即使拉普達早已成為虛幻，依舊有無數的人前仆後繼地尋找、爭奪。

所以希達寧可使用禁忌咒語「巴魯斯」毀滅自己的故鄉拉普達，使得大家無須再為了掠奪拉普達而互相殘殺。毀滅是為了守護，究竟天空之城是理想淨土還是人間煉獄？關鍵不在於它有多少珍貴的資源和先進的科技，而在於人心。只要人心永不滿足，有再多的資產都是不夠的。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《天空之城》劇照

桃花源如何尋找？

回歸到〈桃花源記〉，陶淵明所描繪的理想世界桃花源「土地平曠，屋舍儼然，有良田、美池、桑、竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣着，悉如外人。黃髮垂髫，並怡然自樂。」其實只是平民老百姓安居樂業的鄉下生活，並沒有任何的仙術道法、奇花異草、珍奇異獸、錦衣玉食。

使得桃花源能成為「桃花源」的原因，在於人心的淳厚，居住在桃花源裡的人民並無過度膨脹的慾望，才能與自然和諧共處，人與人之間也沒有爭端，所以就算是老人、小孩也都能夠得到良好的照顧。然而人心亦是最難掌控的，是以桃花源的存在才如此珍貴。

比較故事中的三位角色，漁人、太守、劉子驥。漁人是在「忘路之遠近」之後「捨船從口入」才來到了桃花源，而太守和劉子驥有心尋覓反而尋找不到，這樣安排是為了什麼呢？漁人第一次能找到桃花源的關鍵在於「忘機」，他在回去之後動了貪念，想向太守洩漏桃花源的位置以邀功，就再也找不到了桃花源了。

為了達到理想，你願意捨棄多少事物？

一開始讀〈桃花源記〉的時候一直有一個困惑，為何有心無法進入桃花源呢？追求理想目標不是本來就該積極進取嗎？這難道不都是「有心」的行為嗎？

回到作者陶淵明身上來看，陶淵明是東晉名將陶潛的曾孫，在家庭教育的影響之下，也曾懷有濟世之志，卻在宦海沉浮之中，目睹官場的黑暗與混濁，萌生了歸隱的志向。陶淵明的歸隱之路並非一蹴而就，也曾幾度掙扎於現實與理想之間，因為家貧而不得已出仕，直到四十一歲再度出任彭澤縣令之時，才說出了「不為五斗米而折腰」毅然決然辭官歸隱，不復歸來。

從陶淵明的身上也可看見，在現實環境很難盡如人意的情況下，一個人要堅持做最完整的自己其實是很困難的。

陶淵明為了做回完整的自我，甘願放棄五斗米，過著貧困潦倒的生活；希達為了守護拉普達而念出了毀滅的咒語；漁人唯有在「忘機」的時候，才有幸進入桃花源一遊。

晉太原中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林。林盡水源，便得一山。山有小口，彷彿若有光，便捨船，從口入。

在達到理想之前，必須先看清自我追求的是什麼，而就如同一句經典的廣告詞「世界越快，心則慢。」外界的聲音往往太過繁雜，導致我們聽不見內心的聲音，而當自我太過執著於對目標的追尋，反而會忽視了心中最真實的想望。這個時候，需要的反而是沉潛下來，專注當下，不去計較利益得失，才有機會看見自己。

唯有如此，才能夠進行抉擇，而不是被眾多的慾望所蒙蔽，而忽視了自己最珍視的價值。人只有在看清自己，勇於抉擇，亦勇於捨棄的時候，才有機會達到理想，當一個人滿手都是東西的時候，沒有辦法再提取任何東西；同樣的，當一個人滿心慾望雜念的時候，亦無法追尋內心真正的嚮往。

「捨棄」這個看似消極的行為，需要得是比追求還要更堅定的內心。

這是我從希達和陶淵明身上學到的。或許等到我們都能堅信內心所愛，並且勇於捨棄的那天，都能找到屬於自己的桃花源吧。

為了達到理想，你願意捨棄多少事物呢？

Photo Credit: 甲上娛樂提供 《天空之城》劇照

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航