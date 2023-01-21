讀〈桃花源記〉憶《天空之城》：為了達到理想，你願意捨棄多少事物呢？
我們想讓你知道的是
在讀〈桃花源記〉的時候，腦中一直浮現的《天空之城》。我從希達和陶淵明身上學到的是，「捨棄」這個看似消極的行為，需要得是比追求還要更堅定的內心。或許等到我們都能堅信內心所愛，並且勇於捨棄的那天，都能找到屬於自己的桃花源吧。
文：希文樂見
在讀〈桃花源記〉的時候，腦中一直浮現的是去（2022）年上映復刻版的《天空之城》。《天空之城》的故事大家應該都不陌生，為1986年吉卜力工作室推出的動畫電影，故事建立在一個虛構的世界中，描述一位擁有神秘礦石的少女希達，在軍方政府特務穆斯卡與海盜朵拉一族的追殺之下，與技工學徒巴魯相遇的故事。
根據傳說，希達身上的神祕礦石其實就是飛行石，為通往天空之城「拉普達」的關鍵，拉普達上無盡的金銀財寶以及先進的科技，成為無數軍方、盜賊、探險家逐利的戰場。
希達身為拉普達王族的繼承人，唯有透過她拿著飛行石，並且念出家族流傳的咒語，才有辦法前往天空之城，是以希達成為了眾多勢力追逐的對象。有責任守護拉普達的希達，為何在最後與穆斯卡的對峙中，選擇毀滅拉普達呢？
（以下有雷，斟酌閱讀）
毀滅是為了守護
根要紮在土壤裡，和風兒一同生存，與種子一同過冬，與鳥兒一同歌頌春天，不管你擁有了多麼驚人的武器，也不管你操縱著多少機器人，只要離開土地就無法生存的。
這是希達對穆斯卡說的話，原來拉普達毀滅的原因在於過度發展科技文明，反而忽略了與自然和諧共處，成為失了根的天空之城，最終走向了毀滅。
當希達與巴魯登上了天空之城拉普達後，眼前所見盡是荒涼殘敗，唯有一個孤獨的機器人在那裏生活著，他的身形龐大，舉止卻非常溫柔，為了怕希達與巴魯降落的飛行船弄傷了小草，小心翼翼地用自己滿是鏽痕的雙手捧起那株小草。
機器人作為科技文明發展的產物，本身是惡的嗎？從這個小細節可見，外表奇異巨大的機器人，亦有一顆柔軟善良的心。由此可見，使得天空之城走向毀滅的原因，是永不饜足的人心。這樣的悲劇在拉普達毀滅700年後依然沒有結束，即使拉普達早已成為虛幻，依舊有無數的人前仆後繼地尋找、爭奪。
所以希達寧可使用禁忌咒語「巴魯斯」毀滅自己的故鄉拉普達，使得大家無須再為了掠奪拉普達而互相殘殺。毀滅是為了守護，究竟天空之城是理想淨土還是人間煉獄？關鍵不在於它有多少珍貴的資源和先進的科技，而在於人心。只要人心永不滿足，有再多的資產都是不夠的。
桃花源如何尋找？
回歸到〈桃花源記〉，陶淵明所描繪的理想世界桃花源「土地平曠，屋舍儼然，有良田、美池、桑、竹之屬。阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣着，悉如外人。黃髮垂髫，並怡然自樂。」其實只是平民老百姓安居樂業的鄉下生活，並沒有任何的仙術道法、奇花異草、珍奇異獸、錦衣玉食。
使得桃花源能成為「桃花源」的原因，在於人心的淳厚，居住在桃花源裡的人民並無過度膨脹的慾望，才能與自然和諧共處，人與人之間也沒有爭端，所以就算是老人、小孩也都能夠得到良好的照顧。然而人心亦是最難掌控的，是以桃花源的存在才如此珍貴。
比較故事中的三位角色，漁人、太守、劉子驥。漁人是在「忘路之遠近」之後「捨船從口入」才來到了桃花源，而太守和劉子驥有心尋覓反而尋找不到，這樣安排是為了什麼呢？漁人第一次能找到桃花源的關鍵在於「忘機」，他在回去之後動了貪念，想向太守洩漏桃花源的位置以邀功，就再也找不到了桃花源了。
為了達到理想，你願意捨棄多少事物？
一開始讀〈桃花源記〉的時候一直有一個困惑，為何有心無法進入桃花源呢？追求理想目標不是本來就該積極進取嗎？這難道不都是「有心」的行為嗎？
回到作者陶淵明身上來看，陶淵明是東晉名將陶潛的曾孫，在家庭教育的影響之下，也曾懷有濟世之志，卻在宦海沉浮之中，目睹官場的黑暗與混濁，萌生了歸隱的志向。陶淵明的歸隱之路並非一蹴而就，也曾幾度掙扎於現實與理想之間，因為家貧而不得已出仕，直到四十一歲再度出任彭澤縣令之時，才說出了「不為五斗米而折腰」毅然決然辭官歸隱，不復歸來。
從陶淵明的身上也可看見，在現實環境很難盡如人意的情況下，一個人要堅持做最完整的自己其實是很困難的。
陶淵明為了做回完整的自我，甘願放棄五斗米，過著貧困潦倒的生活；希達為了守護拉普達而念出了毀滅的咒語；漁人唯有在「忘機」的時候，才有幸進入桃花源一遊。
晉太原中，武陵人，捕魚為業，緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林。林盡水源，便得一山。山有小口，彷彿若有光，便捨船，從口入。
在達到理想之前，必須先看清自我追求的是什麼，而就如同一句經典的廣告詞「世界越快，心則慢。」外界的聲音往往太過繁雜，導致我們聽不見內心的聲音，而當自我太過執著於對目標的追尋，反而會忽視了心中最真實的想望。這個時候，需要的反而是沉潛下來，專注當下，不去計較利益得失，才有機會看見自己。
唯有如此，才能夠進行抉擇，而不是被眾多的慾望所蒙蔽，而忽視了自己最珍視的價值。人只有在看清自己，勇於抉擇，亦勇於捨棄的時候，才有機會達到理想，當一個人滿手都是東西的時候，沒有辦法再提取任何東西；同樣的，當一個人滿心慾望雜念的時候，亦無法追尋內心真正的嚮往。
「捨棄」這個看似消極的行為，需要得是比追求還要更堅定的內心。
這是我從希達和陶淵明身上學到的。或許等到我們都能堅信內心所愛，並且勇於捨棄的那天，都能找到屬於自己的桃花源吧。
為了達到理想，你願意捨棄多少事物呢？
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）