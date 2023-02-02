北港發展史（三）：「你們到底是嘉義北港，還是雲林北港？」，行政區劃變革總覽

在前一篇文，我們著墨於糖鐵對於北港的影響力，從鐵路運輸的思維也可以發現，北港糖廠前的路徑仍是對著朝天宮，就算將視線轉移到了軍需的公路系統——民雄北港道跨越北港溪的北港橋也是一直正對北港朝天宮前，朝天宮的中心地位仍然難以撼動。

從1944年的美軍二萬五千分一航照圖可以看到，這時候的北港有三條交通軸線——糖廠軸線、糖鐵車站軸線、北港橋軸線。

美軍二萬五千分一航照圖1944 | 資料來源：台灣百年歷史地圖、作者繪製

在看待這段歷史的時候不免也要從交通區位的角度切入，至少就我的理解——1970年代以前北港的聯外交通還靠著糖鐵依附台鐵，北港的區位就不算太差。

但這是不是真正讓北港淪落到如今只剩3萬8000多人的keyword呢？反觀後起之秀虎尾如今也超過了7萬人、斗六更是來到了10萬7000多人，接下來將要從行政區劃的觀點，反思從戰後到今天近80年的時光中到底出了甚麼問題。

沒有雲林的雲林．行政區劃變革總覽——1664～現今

永曆18年（西元1664年）雲林地區屬東都承天府天興州北路所轄，鄭成功部將（參軍林圯）率軍所屯墾之水沙連林圯埔（今南投竹山），即雲林之濫觴。

1684年，清朝在台置一府、三縣，本縣原屬諸羅縣，雲林地區在1731年於笨港設縣丞（先後設於笨港磚仔窯、板頭村），1761年在斗六置斗六門巡檢，為諸羅縣下之行政機構。1887年台灣建省、雲林縣設立，一年後將上述單位裁撤並開始轉軌——雲林縣治於1887年始設於竹山，1893年遷至斗六，直至1895年雲林置縣實行縣治約8年。

作者繪製 古笨港行政機關用地變遷圖

1909年，笨港隸屬台灣嘉義支廳轄下，嗣獨立設置斗六支廳，再經數度更易，1920年台灣地方制度改革，雲林地區設斗六、虎尾、北港三郡，隸屬於台南州，各設郡役所分治。1945年改隸中華民國——改設台南縣，於斗六、虎尾、北港三區分置區署佐治；1950年台灣省行政區域重新劃分並成立雲林縣，設治斗六，轄原斗六、虎尾、北港三區。

作者繪製 日治時期的行政區劃演變

由上述可以看出，自從1887年台灣建省後雲林的政治中心就因為軍事需求，設置在素有前山第一城之稱的「林圯埔雲林坪」，1893年發現雲林坪因為洪水氾濫、原漢衝突等原因，清政府放棄了原縣治，故而將縣治改到了斗六門。

總結以上，自從在1888年笨港縣丞屬裁撤後，北港就失去了政治上的中心地位（至少原本還是北諸羅的政治中心）——爾後笨港漂泊於北港溪以南、北港溪以北的兩處行政中心中漂泊，更因縣市劃分的原因使笨北港與笨南港分離至今（這裡沒有指新港，而是南港村，因為新港後來變成漳州大本營獨立發展了）。

「欸，你們到底是嘉義北港，還是雲林北港？」

這是從小迄今身邊的朋友經常問我的問題。

在前述我們曾提到北港的聯外交通依賴糖鐵，而糖鐵對接的行政中心正是嘉義市，斗六那種天高皇帝遠的地方離我們太遠、完全沒感情，甚至沒接觸。最扯的是我還記得小時候的地圖，更直接把北港朝天宮及北港畫在嘉義縣內（而且不只一家畫錯，是超多家都畫錯）總會讓小時候的我懷疑人生。

雲林海線往北港跑、新港人往北港跑，然後北港人往嘉義跑——這就是北港土生土長的小孩長大的縮影，北港擁有附近鄉鎮唯一一間麥當勞（很想苦笑，但這對小孩來說這很重要）、最強大的商業機能（中山路、牛墟等等）、宗教的不可替代性（北港朝天宮），都讓北港成為了附近一帶的中心交會點，而北港小孩則會搭著嘉義客運衝去嘉義逛街（真的是用衝的，我坐過一次）。

從前述側面的描寫可以看到，北港仍舊是附近鄉鎮（乾脆叫北諸羅算了）的重要商業市鎮，而嘉義則是嘉南平原的重中之重。

都市發展史最黑暗的時期——1945～1967

二次大戰戰後，頓失被殖民地位的台灣人又被迫納入中華民國版圖，成為被接收區，最後成為國共內戰的另類戰場，收容來自中國的國民黨政府軍民數百萬人，百廢待舉、物資缺乏、民不聊生——直到1964年都市計畫法第一次修法，台灣社會才勉強進入穩健的發展期。 換句話說，從1945到1964年，台灣的都市歷經了相當程度的克難時期。 ～劉曜華Thomas Liou

「一年準備、二年反攻、三年掃蕩、五年成功」，隨著光復大好河山的願景，幾乎全島開始了解救苦難同胞的反攻大業——於是台灣的山林開始被真正的「賤賣」、力拼日本建設的工廠恢復運轉，繼續台灣在工業台灣前出口原物料的老本行，見1954年的台灣五萬分一地形圖，就可以發現仍延續日治規劃。

台灣五萬分一地形圖1954 | 資料來源：台灣百年歷史地圖、作者繪製

於是乎北港糖廠不僅恢復運轉——更在1951年修復北港溪橋後，列車復駛至北港。稍後又開行例如虎尾嘉義間直通車、配合當時北港進香參拜媽祖之熱潮，推出糖鐵罕見的對號列車、僅停新港一站等，一直到1960年代全盛期——北港嘉義間每日載客約五、六千人，平時1日22班往復、旺季可達32班往復。

直到公路交通發達後，於1972年停辦虎尾北港間客運、1980年北港嘉義間僅剩1日3往復，直至1982年全線停駛客運。至此，糖業鐵路74年歷史（1909至1982年）的客運營業線全部廢止。

另外還有一個後起之秀前陣子曾躍上新聞版面——「萬有紙廠」，萬有紙廠曾是國內單一最大造紙廠，1962年由許老有創立，曾名列全台百大企業第76名，以股票第108家之姿成為上市公司，直至1998年發生財務危機、2008年破產、2021年拆除。

時間軸拉伸至1960年代，北港兩大煙囪已然確立——分別是北港糖廠的細煙囪及萬有紙廠的大煙囪，而這兩個座標也是我過去搭乘高鐵往返新北與雲林時，得以遙望故鄉的座標。

糖鐵走入歷史與公路時代的來臨——1970年代大變革

台19線，俗稱中央公路，全線貫通彰化平原、嘉南平原。

台19線北起彰化縣彰化市，南至台南市永康區，起終點皆位於台1線，總長140.195公里，路線毗鄰且平行於高速公路及台1線。縱貫彰雲及嘉南平原中央，沿線多為農業鄉鎮，地形平坦、路基寬闊，於1960年代，先就部分重要鄉鎮路段，加鋪灌入式柏油路面。於1976年起納入公路六年經建計畫，全線按18公尺拓寬。