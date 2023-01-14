【國際新聞圖輯】巨型草間彌生爬上LV總部，德國環保人士穿梭樹屋之間躲避警方清場
我們想讓你知道的是
時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）近期與當代藝術大師草間彌生的最新聯名系列登場，為了慶祝合作里程碑，LV陸續於世界各地開設主題期間限定店，為了宣傳，更大規模改造位在法國巴黎的總部外牆，讓巨型草間彌生雕塑和圓點藝術成為最吸睛的亮點。
最近一週，國際上有許多矛盾、不安與動亂，例如巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者，還有德國反對煤礦的環保人士，分別與各自的政府發生衝突。至於在美國，有兩股浪潮引起關注，分別是加州洪水與美墨邊界的移民人潮，拜登（Joe Biden）政府推出的移民新政策卻未見好評。
除此之外，還有很多精彩的國際新聞故事，讓我們一起來看看。
美國總統拜登於1月8日前往德州艾爾帕索郡（El Paso）會晤邊境巡邏員警，這是他就任總統後首次前往美墨邊界。拜登不久前宣布，每月最多允許3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉移民搭機赴美，條件限在美國已有擔保人的移民；至於試圖非法越界入境者，美國將協同墨西哥將其驅逐出境。
拜登的做法，是延續川普（Donald Trump）時期就頗受爭議的「第42條法案」（Title 42），讓邊防人員可即刻把想經陸路入境的非法移民阻絕在外，只不過多了合法入境的管道。阻擋移民最力的共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）也不買單，反諷拜登的造訪「晚了2年」。
從去（2022）年底至今，美國加州接連遭受風暴影響降下大雨，至少18人死亡，部分地區的雨量還打破150年來的記錄。
這場洪災不僅造成斷電、土石流，還掏空部分地段路基，導致路面出現天坑，美國國家氣象局（National Weather Service）警告，最大的豪雨將影響加州西北部，這波天氣系統還將持續肆虐美國太平洋西北岸其他州，直至14日早上。
1月8日，巴西發生全球震驚的事件，前總統波索納洛在去年大選落敗後未明確承認敗選，並在任期結束前兩天，丟下大批支持者獨自逃往美國，結果「鐵粉」訴諸暴力抗議選舉結果，衝進國會、總統府和最高法院。總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）下令安全部隊介入，逮捕多人後迅速平息動亂。
由於此事宛如2021年1月由川普支持者所引發的美國國會山莊暴動，立刻讓民主黨人主張要把躲在佛羅里達的波索納洛驅逐出境；不過礙於規定，即使波索納洛的簽證被取消，他也可以申請政治庇護，理由是他在巴西會遭受迫害。類似這樣的程序可能需要數月或數年才能完成，審理結果出爐前他都可以留在美國。
1月11日清晨，美國聯邦航空總署（FAA）發表聲明指出，由於斷電導致電腦系統故障而無法使用「飛行公告」（NOTAM），全美範圍內的航班均停飛。飛行公告是塔臺向飛機發送訊息的系統，故障後便無法維持正常起降，光是在美東，11日就有逾1300架航班被取消、9000架航班延誤。
根據初步調查，整起事件是系統裡一份受損的檔案引發，也影響到備份檔；白宮發表聲明表示，並無跡象顯示這起事件為網路攻擊。
時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）近期與當代藝術大師草間彌生的最新聯名系列登場，為了慶祝合作里程碑，LV陸續於世界各地開設主題期間限定店，為了宣傳，更大規模改造位在法國巴黎的總部外牆，讓巨型草間彌生雕塑和圓點藝術成為最吸睛的亮點。
草間彌生的巨型雕塑，由LV的品牌視覺總監麥克勞德（Faye Mcleod）打造，坦言創作的理念是「草間彌生親手為這棟擁有百年歷史的建築物，注入標誌性彩色圓點。」
德國上百名環保人士，為了反對煤礦開採，佔領礦場旁的荒廢小鎮呂策拉特（Lützerath）長達兩年，1月11日是德國警方的清場大限，但是抗議人士使出各種拖延手段，導致警方驅逐速度緩慢。
環保人士已有長期抗戰的打算，他們搭建高台或樹屋，爬上廢棄房屋的屋頂，或是用繩索串聯在高空行走，更有激進分子向警察投擲汽油彈，目前仍有上百人在現場。
1月12日，德國藝術家德姆尼希（Gunter Demnig）在義大利城市杜林（Turin），親手鋪上覆蓋黃銅板的石磚，為了紀念納粹大屠殺的罹難者。
德姆尼希從1990年開始，就發起這個名為「絆腳石」（Stolpersteine）的計畫，他會在黃銅板上寫下罹難者的個人資訊，然後在條件允許下，把黃銅板鋪設在該名罹難者生前居住的處所前。目前已有超過7萬5000塊黃銅板遍布在歐美各國。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。