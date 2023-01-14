【國際新聞圖輯】巨型草間彌生爬上LV總部，德國環保人士穿梭樹屋之間躲避警方清場

最近一週，國際上有許多矛盾、不安與動亂，例如巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者，還有德國反對煤礦的環保人士，分別與各自的政府發生衝突。至於在美國，有兩股浪潮引起關注，分別是加州洪水與美墨邊界的移民人潮，拜登（Joe Biden）政府推出的移民新政策卻未見好評。

除此之外，還有很多精彩的國際新聞故事，讓我們一起來看看。

移民試圖穿越美墨邊界的格蘭河，進入德州厄爾巴索｜Photo Credit: GettyImages

美國總統拜登於1月8日前往德州艾爾帕索郡（El Paso）會晤邊境巡邏員警，這是他就任總統後首次前往美墨邊界。拜登不久前宣布，每月最多允許3萬名來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉移民搭機赴美，條件限在美國已有擔保人的移民；至於試圖非法越界入境者，美國將協同墨西哥將其驅逐出境。

拜登的做法，是延續川普（Donald Trump）時期就頗受爭議的「第42條法案」（Title 42），讓邊防人員可即刻把想經陸路入境的非法移民阻絕在外，只不過多了合法入境的管道。阻擋移民最力的共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）也不買單，反諷拜登的造訪「晚了2年」。

洛杉磯郊區，大雨掏空路基導致車輛墜落｜Photo Credit: GettyImages

從去（2022）年底至今，美國加州接連遭受風暴影響降下大雨，至少18人死亡，部分地區的雨量還打破150年來的記錄。

這場洪災不僅造成斷電、土石流，還掏空部分地段路基，導致路面出現天坑，美國國家氣象局（National Weather Service）警告，最大的豪雨將影響加州西北部，這波天氣系統還將持續肆虐美國太平洋西北岸其他州，直至14日早上。

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1月8日，巴西發生全球震驚的事件，前總統波索納洛在去年大選落敗後未明確承認敗選，並在任期結束前兩天，丟下大批支持者獨自逃往美國，結果「鐵粉」訴諸暴力抗議選舉結果，衝進國會、總統府和最高法院。總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）下令安全部隊介入，逮捕多人後迅速平息動亂。

由於此事宛如2021年1月由川普支持者所引發的美國國會山莊暴動，立刻讓民主黨人主張要把躲在佛羅里達的波索納洛驅逐出境；不過礙於規定，即使波索納洛的簽證被取消，他也可以申請政治庇護，理由是他在巴西會遭受迫害。類似這樣的程序可能需要數月或數年才能完成，審理結果出爐前他都可以留在美國。

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1月11日清晨，美國聯邦航空總署（FAA）發表聲明指出，由於斷電導致電腦系統故障而無法使用「飛行公告」（NOTAM），全美範圍內的航班均停飛。飛行公告是塔臺向飛機發送訊息的系統，故障後便無法維持正常起降，光是在美東，11日就有逾1300架航班被取消、9000架航班延誤。

根據初步調查，整起事件是系統裡一份受損的檔案引發，也影響到備份檔；白宮發表聲明表示，並無跡象顯示這起事件為網路攻擊。

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時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）近期與當代藝術大師草間彌生的最新聯名系列登場，為了慶祝合作里程碑，LV陸續於世界各地開設主題期間限定店，為了宣傳，更大規模改造位在法國巴黎的總部外牆，讓巨型草間彌生雕塑和圓點藝術成為最吸睛的亮點。

草間彌生的巨型雕塑，由LV的品牌視覺總監麥克勞德（Faye Mcleod）打造，坦言創作的理念是「草間彌生親手為這棟擁有百年歷史的建築物，注入標誌性彩色圓點。」

德國反煤炭開採的環保人士躲避警方追擊，穿梭於他們搭建的樹屋與高空繩索｜Photo Credit: GettyImages

德國上百名環保人士，為了反對煤礦開採，佔領礦場旁的荒廢小鎮呂策拉特（Lützerath）長達兩年，1月11日是德國警方的清場大限，但是抗議人士使出各種拖延手段，導致警方驅逐速度緩慢。

環保人士已有長期抗戰的打算，他們搭建高台或樹屋，爬上廢棄房屋的屋頂，或是用繩索串聯在高空行走，更有激進分子向警察投擲汽油彈，目前仍有上百人在現場。

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1月12日，德國藝術家德姆尼希（Gunter Demnig）在義大利城市杜林（Turin），親手鋪上覆蓋黃銅板的石磚，為了紀念納粹大屠殺的罹難者。

德姆尼希從1990年開始，就發起這個名為「絆腳石」（Stolpersteine）的計畫，他會在黃銅板上寫下罹難者的個人資訊，然後在條件允許下，把黃銅板鋪設在該名罹難者生前居住的處所前。目前已有超過7萬5000塊黃銅板遍布在歐美各國。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航