女子出嫁後不得任派下員？憲法法庭今判《祭祀公業條例》部分違憲，原派下員權利不受影響

有關《祭祀公業條例》規定，在該條例施行前已存在的祭祀公業，其派下員依規約定之，實際情況則大多排除女性。憲法法庭於今（13）日作出112年憲判字第1號判決，宣告《祭祀公業條例》第4條第1項後段規定，及同條第2項規定牴觸憲法第7條保障性別平等的意旨。

《中央社》報導，「祭祀公業李祿」派下員李屋獨生女兒李奧於民國26年出嫁後改名陳奧，李屋於民國45年間死亡，陳奧於也於民國101年間死亡。祭祀公業李祿於民國103年申報派下員系統表時，未將已出嫁的陳奧列為派下員。陳奧子女陳純美等人打民事訴訟敗訴確定後，認為相關規定違反憲法男女平等，聲請釋憲。

聲請人認為，中華民國憲法早在民國35年即施行，而《祭祀公業條例》於民國97年施行，卻仍然引用違反憲法規定的「習慣法」或 「民俗習慣」，侵害女性平等權、財產權、結社權、契約自由權等，違反憲法第7條、第14條、第15條及第22條規定。

依據內政部的說明，祭祀公業係指前清或日據時期先民離鄉背井之際，為懷念其原鄉祖先，而由子孫集資購置田產，以其收益作為祖先祭祀時之備辦及聚餐費用，其意義是使祖先有「血食」，後代子孫聚集「吃祖」，充分顯示當時台灣先民社會慎終追遠、尊祖敬宗的傳統美德。 祭祀公業設立必須有二個要件，即人的要素及物的要素，人的部分指須有享祀人及派下子孫，物的要素指須有財產，大多數台灣的祭祀公業組合條件，都是土地與房屋，其產權名義以享祀者（即祖先姓名）為登記名義人，常態性的祭祀公業不動產登記，均冠以「祭祀公業」以區隔一般私人（自然人）不動產。 台灣祭祀公業子孫繼承權通稱為「派下權」，所謂派下權是指身分權與財產權的集合，依據當時台灣民事習慣，係以男系繼承為主，無男系可繼承者，冠本身家族姓氏的未出嫁女子、養子女或招贅婚所生男子，亦有派下權，其認定依私權自理原則，由祭祀公業內部自行依規約或共同決議方式加以認定，政府主管機關原則上不介入私權之認定。

憲法法庭的判決指出，《祭祀公業條例》第4條第1項後段規定（本條例施行前已存在之祭祀公業，......無規約或規約未規定者，派下員為設立人及其男系子孫）暨同條第2項規定（派下員無男系子孫，其女子未出嫁者，得為派下員。該女子招贅夫或未招贅生有男子或收養男子冠母姓者，該男子亦得為派），未涵蓋設立人其餘女系子孫部分，牴觸憲法第7條保障性別平等之意旨。

判決表示，祭祀公業設立人之女系子孫（以現存親等近者為先），尚未列為派下員者，均得檢具其為設立人直系血親卑親屬之證明，請求該祭祀公業列為派下員，並自請求之日起，享有為該祭祀公業派下員之權利及負擔其義務，但原派下員已實現之權利義務關係不受影響。

《中央社》報導，司法院憲法法庭書記廳長許辰舟指出，本判決僅就相關規定做單純違憲宣告，並未宣告規定失效，相關規定仍作為祭祀公業設立人男系子孫具派下權資格的依據。

他說，判決於於主文第二項宣告女系子孫尚未列為派下員者，均得請求祭祀公業列為派下員，並自請求之日起享有派下員的權利並負擔義務。原派下員已實現的權利則不受影響，以兼顧法安定性。

憲法法庭在判決中說明，祭祀公業之設立，其最主要目的在祭祀祖先發揚孝道；而就祭祀祖先之香火傳承言，男系子孫與女系子孫原無本質差異， 在少子化的今日及可預見的未來，續強予區分，尤不利祭祀香火傳承；就承擔祭祀的意願及能力言，時至今日，女系子孫不論姓氏、結婚與否，尤已與男系或冠母姓子孫無顯著不同。

憲法法庭表示，不論是無規約或規約未規定派下員資格的祭祀公業，若繼續任由相關規定作為拒絕設立人的女系子孫，列入為派下員的理由，不但於事理已難謂相合，而且顯然未能與時俱進，不合時宜，甚至有害祭祀公業設立之祭祀祖先、傳承香火之初衷目的。

依據《祭祀公業條例》說明，派下員係指祭祀公業的設立人及繼承其派下權之人，又可分為「派下全員」及「派下現員」。前者指的是祭祀公業或祭祀公業法人自設立起至目前止之全體派下員，後者則為祭祀公業或祭祀公業法人目前仍存在的派下員。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範