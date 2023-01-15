有很多藥物的副作用容易造成跌倒，等到憾事發生時才想到就已經來不及了
我們想讓你知道的是
上一篇文章我寫到，我看著自己阿嬤，從跌倒開始漸漸讓自己退化臥床。該篇文章引起了很多親友夥伴的共鳴。內容除了提到能夠幫家人做到的7項「實用」防跌檢查，還有最常跌倒的4大危險因子源頭。然而，今天這篇文章裡我將單獨把它拉出來寫成續集，那就是——身體影響：血糖血壓忽高忽低、吃藥致跌的副作用。如果你同意我的理念「這輩子的藥，能吃越少越好」，那你一定也會同意「預防跌倒」真的超級重要。
文：胡廷岳藥師的醫病故事集
藥袋忘記寫的「可能致跌藥」
上一篇，是我看著自己阿嬤，從跌倒開始漸漸讓自己退化臥床的故事。該篇文章引起了很多親友夥伴的共鳴。內容除了提到能夠幫家人做到的七項「實用」防跌檢查，還有最常跌倒的四大危險因子源頭。
其中，有個源頭我在上一篇只有簡單提到而已，在今天這篇文章裡我將單獨把它拉出來寫成續集，那就是「源頭3」——身體影響：血糖血壓忽高忽低、吃藥致跌的副作用。
畢竟自己是身為推廣減少吃藥的藥師，如果家人遇到了吃藥的副作用，第一時間把「出事情」的藥物給挑出來、以免為了副作用又多吃一顆藥，也算是我的專業中必須做到的事情。
但你一定會想問我，「還好吧，現在藥袋上面都會寫上『跌』這個字，提醒我們要防範跌倒了呀？」不是的，其實還有很多藥物的副作用會造成跌倒，只是一般人並不會去聯想到，是我環島演講接觸很多長輩之後累積出來的心得，這就是我這篇文章想要寫的整理。
我是環島演講「宣導如何減少吃藥」的藥師胡廷岳，目前是講師與出版書作家，甚至部落格已提供超過40種「預防疾病惡化」、「幫自己設計簡單健康生活」的實際減藥建議。若你也同意廷岳我的理念「這輩子的藥，能吃越少越好」，那你一定也會同意「預防跌倒」真的超級重要。
本文大綱如下：
- 常見造成跌倒的藥
- 「不常被聯想到」但也會造成頭暈、跌倒、撞到頭的藥
- 做得到的防跌建議：長者功能自評量表
常見造成跌倒的藥
說到「常見造成跌倒的藥」，若平常的你有在注意，想必你已經能夠講出幾個例子了，例如：
- 會影響血糖血壓高低起伏的藥：瑪爾胰、胰島素針劑、所有的血壓藥
- 會造成你昏昏欲睡的過敏鼻涕藥、肌肉鬆弛劑、安眠藥：停敏、治鼻敏、悠樂丁
以上這些藥物，藥袋上面一定都會出現「跌」字，只要仔細看就不會錯過，那我就不再贅述。接下來才是重頭戲「不常被聯想到的致跌倒藥」。
不常被聯想到的致跌倒藥
會讓視線模糊的藥
- 散瞳眼藥水：點過的人都會有視線模糊的經驗。但這款眼藥水通常都會規定要睡前才能點。也許這幾天可以幫長輩多注意廁所動線之間的光源是否充足。
- 抗憂鬱劑、抗焦慮劑：通常只在換藥、第一次吃藥的時候，才會遇到頭暈且視線模糊的副作用，等到身體適應了一般就不太會。所以在得知家人換藥的那陣子，也許可以提醒他等到開車、走路移動到目的地之後，再服用藥物就可以避開危險。
增加上廁所頻率的藥
- 軟便劑，我建議長效的軟便劑睡前吃，這樣就能隔天早上起來順便排便。而短效的軟便劑可以白天飯後吃，免得晚上跑廁所太多次。
- 利尿劑，透過排水讓身體不會水腫的藥，也會增加上廁所的機率。
甘草止咳藥水
全台灣可能只有我寫這個藥了（笑）。我在臨床上曾經遇到一位奶奶，常常為了止咳，不管醫師說只能喝5cc，就直接給她喝一大口。裡面是類嗎啡的成分，病人喝完都會抱怨頭暈。我的作法是會幫每個長輩的藥水量杯上面用奇異筆畫線，這樣量杯的字太小就得以解決。我建議你領藥的時候直接請藥師幫忙。
疫苗
暈針這件事情之前被說到爛了，但大家還是常常忘記。打針完本來就要原地休息15分鐘。不然這時間都是離開了醫院、上了摩托車，才會開始暈針，後悔已來不及（例如博恩夜夜秀的博恩）。我的經驗是，10個長輩裡可能會有一半需要提醒才願意留在原地，也許你可以陪他去打疫苗，陪他在原地停留。
戒酒藥
我姨丈就是吃這個卻忘了注意頭暈的問題，某一天不幸造成遺憾。首先，吃這個藥會口渴，請吃藥前在床邊準備飲用水，不用走太遠也能喝。再來，水喝多了會想上廁所，請準備一路上有小燈以免跌倒。
做得到的防跌建議：長者功能自評量表
國健署說：長者功能評估，包含容易造成跌倒的關鍵六大指標：「認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱」，希望透過家屬的協助，幫家中長輩進行初步評估。
我當下看完表格之後是覺得整理得蠻棒的，而且上面的問題都很簡單。只要有勾選任何一個灰色的框框，我都會建議你趁早帶家人去家醫科或老人醫學科看個門診。「上班沒空」老實說並不是什麼理由，因為當家人跌倒臥床之後需要他人照顧，到時候你自己才會忙得不可開交。
那麼「提早預防家人跌倒的基礎方法」、「家屬評估表」接下來就交給你了。
關於輕易讓家人就能練習平衡、不小心就能運動到的方法，你可以另外參考我部落格裡的另一篇文章。讓我們一起幫家人，把預防跌倒的能力練習的越來越紮實。
人生短短100年，能不要臥床、能減少吃藥最好。
減藥最好，我是廷岳。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪 】生物炭跨域應用品牌提升生態系，廢材循環重生的炭綠生活提案
我們想讓你知道的是
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。
生活在都市叢林裡，人與林木的關係，還可以多親密？在台中西區中興一巷裡的綠光計劃文創街區，有一場企圖改變人類生活的材料實驗，正在進行。
陽光照映在室內的炭作灰牆上，榻榻米的藺草香瀰漫在空氣中，由老屋改造的「綠光小炭屋」在2022年夏季開幕。
「在這五坪大空間中，蘊藏著近六百公斤的各式天然生物炭。」盛發生物科技創辦人陳偉誠表示，不論外面是日曬蒸溽、還是連日大雨，即使戶外濕度飆升至95%，小炭屋的濕度永遠保持在舒適宜人的50％到60％之間。
這是全台第一個由老屋改造的生物炭實驗場域，舉凡炭磚、炭盆栽、炭塗料、炭榻榻米……，甚至牆上的藝術品，都是由木炭與竹炭構築而成。1991年，政府宣布禁伐天然林，在台灣林業與周邊產業委靡30年後的今天，木炭之子陳偉誠集結台灣30家廠商與職人組成跨域生態系，提出零廢棄的林業生活解決方案，要讓台灣林木以循環經濟之姿，回到我們的生活當中。
台灣每年的廢棄果樹、校園樹木、行道樹、公園修枝而來的林業廢材，初估一年超過一千廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個萬公噸，多數私有林的廢料不是回收進焚化爐，就是私下焚燒，被當作廢棄物處理。
這當中的轉換關鍵，就是「生物炭」（Biochar），一種在台灣發展不過十餘年的新材料，指生質原料（落葉、木材、農廢等）經高溫熱裂解（Pyrolysis）後的固體產物，像是木炭、竹炭、稻殼炭等都是，其多孔性與高「比表面積」（指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積）的特性，開啟橫跨民生清潔用品、綠建材、藝術等產業的「生物炭多重宇宙」。
製炭很復古，卻是循環經濟
掌握「生物炭」宇宙核心關鍵技術的盛發生物科技，更為人所知的是木酢液洗劑品牌「木酢達人」，創辦人陳偉誠的名字，出現在地方創生、林業與青創等各大領域，甚至是2022年十大傑出青年。他如何從隨林業沒落的木炭廠裡走出來，從一個人到一群人，在荒廢之境裡走出新的道路？
「在我們新竹木炭工廠，有一座橋，我們工廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個人在橋上看著夕陽，我的三個姊姊都嫁人了，木炭工廠剩我爸媽這對老夫妻跟我，有什麼未來？」2008年陳偉誠返鄉創業，面對看似沒有未來的產業，他說，沒有放棄是因為從父執輩一直在做的事當中，看到趨勢與理念。
回到炭的本質，就是一種經濟循環。「我父親跟我說，你看我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。」陳偉誠表示，父親的年代沒有所謂「循環經濟」，但一生在做的就是「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，簡稱C2C）的事業。
木頭在燒製成木炭時，會產生有抑菌效果的「木酢液」，是循環經濟賜予的第一桶金，陳偉誠邀請三位大學同學共同創立「木酢達人」，與倍立德科技負責人暨實驗室主持人廖玲珍合作研發木酢液配方，再與江洋化工合作量產各式洗劑，去化湖口後山林木廢材。
「剛認識偉誠時，他是送木炭的，很辛苦。」廖玲珍表示，倍立德主要是研究材料應用的單位，因為木酢液而跟陳偉誠團隊展開合作，當時覺得這個產業需要有人衝在市場前面帶頭。
廖玲珍強調：「偉誠的團隊非常有衝勁，只要有機會都願意去嘗試，也漸漸讓大家認識了木酢液。」 透過網路行銷，「木酢達人」十多年來累積20萬鐵粉，成為後來在做生物炭市場應證的重要基礎。
走出第一階段的木酢液之路，「木酢達人」團隊對生物炭藍圖的起點，是一場2020年底與資策會顧問的燒腦會議。「我以為我的願景已經很大了，但他們說還不夠。」陳偉誠表示，團隊過去試著推動生物炭在台灣的應用，企圖學日本從農業切入，但礙於法規與產業特性，停滯多年。
知道這是好東西，一心想推動生物炭，卻發現自己用力用錯方向。「這很有趣。我發現如果把力氣放在一個沒有願景的發展上，那力氣是白花的。」陳偉誠說自己在會議上像打開了眼界，資策會顧問們認為生物炭有機會走進終端消費者的日常，打造一個人人都能參與的「零廢棄的林業生活解決方案」。
減碳綠建材，生物炭成建築裝潢夯品
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
要組建生態系，找到對的利基者共構，輔導團隊展開大量訪談，找到生物炭在不同產業的切入點。一找到需求，需要不同生物炭的相關數據，就是盛發團隊發揮研發力的時候，針對需求提供材料的測試報告，雙方根據材料的效能，探討以生物炭進行產品創新的可能性。
「盛發團隊是個很有動能的基石者，他的期限是一週，一個禮拜內一定會把事情做到一個程度。」負責輔導「生物炭跨域生態系」的策進會數位轉型研究院資深分析師潘啟銘表示，基石者與利基者們在計畫的第一年快速建立信任與默契，各領域的生物炭產品相繼問世，包括炭酢除臭分解垃圾袋、炭沐浴露、炭琉璃工藝品，及炭石膏板、炭磚、炭塗料等炭綠建材。
透過訪談，團隊意外發現生物炭的剛需，存在於建材與裝潢領域。「在淨零碳排的議題出現後，業者們正面臨綠建材創新研發的困境。」策進會數位轉型研究院分析師杜念庭表示，裝潢與建材業者對於不同生物炭的物理性、安全性，以及與異材質混搭後的吸濕、除臭、抗噪等功能表現相當關注。
看見產業界的好奇與需求，生態系在2021年年底，舉辦了「生物炭開發者大會」，現場湧入尋求新材料應用的各界人士，產官學研因為生物炭的可能性與減碳的使命而齊聚一堂。
建ReWood平台，跨域共創更多新品
打開了業界對生物炭的嘗試與好奇，如何將材質檢測與產品研發的能量保留下來，讓經驗能夠傳承，成果得以累積？於是，國內第一個跨域共創的生物炭商務平台ReWood應運而生，也展現了不同的樣貌與使命。
「ReWood是一個品牌，是由生態系夥伴跨域共構出的支持服務。」陳偉誠所詮釋的ReWood，可以搭配各種複合材料，與複合市場結合，轉變為下個新商品。
站穩微笑曲線的兩端，此時木酢達人多年累積的20萬鐵粉，成為生物炭新產品最好的驗證夥伴。「我們有能量可以把研發出來的新品，透過網路去曝光或銷售，驗證它適不適合量產，有沒有市場。」陳偉誠表示，這樣的能量對於生態系來說形成一個保護，「至少不會有夥伴是去貸款投入一個產品後，才發現市場不買單。」從研發到市場驗證都獲得支援與保護，也是生物炭跨域生態系能快速開花結果的原因。
而站在政策推動的角度，ReWood平台乘載著一個更長遠的業界使命⸺生物炭商情與開發成功案例共享。計畫協助生態系建立ReWood 平台，將生物炭的商業評估訪談內容、檢測測試、領域專家訊息內容，與國內外生物炭建材應用案例，都在平台上架，讓生態系大大小小的嘗試與努力，都能留下足跡，成為廠商或研究人員應用生物炭時的指南針或借鏡。
打造生物炭體驗場域，讓你直接感受
ReWood 除了以線上平台推動生態系前進，也在看得見的實體場域，讓更多人體驗生物炭的魅力。「我們一直在尋找生態保護與老屋改造當中的連結。」打造綠光計劃街區的范特喜微創文化創辦人鍾俊彥表示，生態系團隊成為當中的轉譯者，為老屋改造注入新技術與林木循環的新議題。
場景回到綠光計劃的小炭屋裡，敲歐創意的藝術家黃敬中運用竹炭與木炭創作的馬賽克作品《止於無窮》高掛在牆上；偉盛工作室的泥作師陳志偉運用倍立德實驗室研發的炭塗料油漆牆面；山門設計開發的炭磚，解決了造型及綠美化；木作師傅陳嘉進用校園疏伐的廢木做成木桌置於室中央，上面放著木酢達人開發的炭盆。
一個五坪大的小炭屋，匯集了十餘家生態系業者的看家本領，透過材料、工法與應用上的多元創新，呈現生物炭的各種可能性。「與其強力宣導大家愛用國產材，不如設計出一個空間讓你體驗。如果在老屋可以做到這樣，那這些材質一定也可以用在你的家裡。」范特喜微創文化的執行長潘冠呈表示，在小炭屋之後，范特喜與盛發生物科技正在洽談在東勢林業園區的合作，要把生物炭技術帶到更大的場域去驗證。
ReWood 的商品也正在打開國際市場的大門。透過經濟部中小企業處的中介，與資策會的市調與媒合，生物炭跨域生態系與馬來西亞寵物用品第一品牌Pet World公司合作，將ReWood 寵物清潔用品銷售至馬來西亞。
生態系如何走向國際，做為基石者，陳偉誠心中已有藍圖，第一階段把產品賣過去；第二階段為當地量身打造更多符合在地需求的產品；第三階段，將走向國際共構，以國外當地的林木，結合台灣生態系廠商的技術，推動在地的林木循環。
透過跨域共創，生態系正快速成長。共好與共利為構築生態系的重要基礎，團隊在創造新商業模式的過程中，選擇穩健踏出每一步。
【多元觀點】台灣生物炭跨域發展後發先至
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長 ── 黃中原專訪
日本生物炭的產業發展，走得比台灣早，應用大多圍繞著農業議題。早期生物炭在台灣也嘗試往農業方向發展，然而台灣的農業規模相對較小，生物炭的發展效能相對受限。如今，在生物炭以生態系跨域合作發展之後，在居家生活與綠建材等領域頗有成績，更有利基點從精緻化或高質化的角度與國際合作，這一點不但能與日本在技術面互補，對外輸出也更具優勢。
本生態系屬於「解決方案型」生態系，從最前端的調源、燒製到功能檢測，是基石者盛發科技重要的技術解決方案的一部分。未來在與中菱建材、環球水泥等利基者合作發展綠建材，將面臨量產上的挑戰，屆時可能不是現階段實驗性的一、兩噸，而是數十噸到數百噸的產品。
以廢棄林木來說，這個生態系需要掌握台灣在哪裡有哪些木材，疏伐的時程與量有多少。量體收完之後，還需要掌握各種木材以400度、600度、800度不同溫度燒製的炭，它的功能性到哪裡，去發展後端的料材應用。因此，整個產業鏈的完備，未來除了需要建構全台灣的「剩餘林木資產地圖」外，還需要掌握不同地區的樹種在燒製上的數據調研。
在生物炭領域發展「跨域生態系」之後，盛發科技跟加工製造廠商過去偏向單純的供應商關係，如今彼此會針對產品規格，以及料源的篩選上，有更多的討論，例如什麼炭要燒到多少度，最後會得到什麼結果，適合使用在綠建材還是民生洗劑上面。盛發科技也很樂意共享研發資訊，跟上中下廠商去共構新的合作關係，帶動周邊業者一起投入研發，共享成果。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。