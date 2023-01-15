2023/01/15,
健康

有很多藥物的副作用容易造成跌倒，等到憾事發生時才想到就已經來不及了

有很多藥物的副作用容易造成跌倒，等到憾事發生時才想到就已經來不及了
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

上一篇文章我寫到，我看著自己阿嬤，從跌倒開始漸漸讓自己退化臥床。該篇文章引起了很多親友夥伴的共鳴。內容除了提到能夠幫家人做到的7項「實用」防跌檢查，還有最常跌倒的4大危險因子源頭。然而，今天這篇文章裡我將單獨把它拉出來寫成續集，那就是——身體影響：血糖血壓忽高忽低、吃藥致跌的副作用。如果你同意我的理念「這輩子的藥，能吃越少越好」，那你一定也會同意「預防跌倒」真的超級重要。

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

藥袋忘記寫的「可能致跌藥」

上一篇，是我看著自己阿嬤，從跌倒開始漸漸讓自己退化臥床的故事。該篇文章引起了很多親友夥伴的共鳴。內容除了提到能夠幫家人做到的七項「實用」防跌檢查，還有最常跌倒的四大危險因子源頭。

其中，有個源頭我在上一篇只有簡單提到而已，在今天這篇文章裡我將單獨把它拉出來寫成續集，那就是「源頭3」——身體影響：血糖血壓忽高忽低、吃藥致跌的副作用。

畢竟自己是身為推廣減少吃藥的藥師，如果家人遇到了吃藥的副作用，第一時間把「出事情」的藥物給挑出來、以免為了副作用又多吃一顆藥，也算是我的專業中必須做到的事情。

但你一定會想問我，「還好吧，現在藥袋上面都會寫上『跌』這個字，提醒我們要防範跌倒了呀？」不是的，其實還有很多藥物的副作用會造成跌倒，只是一般人並不會去聯想到，是我環島演講接觸很多長輩之後累積出來的心得，這就是我這篇文章想要寫的整理。

我是環島演講「宣導如何減少吃藥」的藥師胡廷岳，目前是講師與出版書作家，甚至部落格已提供超過40種「預防疾病惡化」、「幫自己設計簡單健康生活」的實際減藥建議。若你也同意廷岳我的理念「這輩子的藥，能吃越少越好」，那你一定也會同意「預防跌倒」真的超級重要。

本文大綱如下：

  • 常見造成跌倒的藥
  • 「不常被聯想到」但也會造成頭暈、跌倒、撞到頭的藥
  • 做得到的防跌建議：長者功能自評量表

常見造成跌倒的藥

說到「常見造成跌倒的藥」，若平常的你有在注意，想必你已經能夠講出幾個例子了，例如：

  • 會影響血糖血壓高低起伏的藥：瑪爾胰、胰島素針劑、所有的血壓藥
  • 會造成你昏昏欲睡的過敏鼻涕藥、肌肉鬆弛劑、安眠藥：停敏、治鼻敏、悠樂丁

以上這些藥物，藥袋上面一定都會出現「跌」字，只要仔細看就不會錯過，那我就不再贅述。接下來才是重頭戲「不常被聯想到的致跌倒藥」。

不常被聯想到的致跌倒藥

會讓視線模糊的藥

  1. 散瞳眼藥水：點過的人都會有視線模糊的經驗。但這款眼藥水通常都會規定要睡前才能點。也許這幾天可以幫長輩多注意廁所動線之間的光源是否充足。
  2. 抗憂鬱劑、抗焦慮劑：通常只在換藥、第一次吃藥的時候，才會遇到頭暈且視線模糊的副作用，等到身體適應了一般就不太會。所以在得知家人換藥的那陣子，也許可以提醒他等到開車、走路移動到目的地之後，再服用藥物就可以避開危險。

增加上廁所頻率的藥

  1. 軟便劑，我建議長效的軟便劑睡前吃，這樣就能隔天早上起來順便排便。而短效的軟便劑可以白天飯後吃，免得晚上跑廁所太多次。
  2. 利尿劑，透過排水讓身體不會水腫的藥，也會增加上廁所的機率。

甘草止咳藥水

全台灣可能只有我寫這個藥了（笑）。我在臨床上曾經遇到一位奶奶，常常為了止咳，不管醫師說只能喝5cc，就直接給她喝一大口。裡面是類嗎啡的成分，病人喝完都會抱怨頭暈。我的作法是會幫每個長輩的藥水量杯上面用奇異筆畫線，這樣量杯的字太小就得以解決。我建議你領藥的時候直接請藥師幫忙。

疫苗

暈針這件事情之前被說到爛了，但大家還是常常忘記。打針完本來就要原地休息15分鐘。不然這時間都是離開了醫院、上了摩托車，才會開始暈針，後悔已來不及（例如博恩夜夜秀的博恩）。我的經驗是，10個長輩裡可能會有一半需要提醒才願意留在原地，也許你可以陪他去打疫苗，陪他在原地停留。

戒酒藥

我姨丈就是吃這個卻忘了注意頭暈的問題，某一天不幸造成遺憾。首先，吃這個藥會口渴，請吃藥前在床邊準備飲用水，不用走太遠也能喝。再來，水喝多了會想上廁所，請準備一路上有小燈以免跌倒。

做得到的防跌建議：長者功能自評量表

國健署說：長者功能評估，包含容易造成跌倒的關鍵六大指標：「認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱」，希望透過家屬的協助，幫家中長輩進行初步評估。

我當下看完表格之後是覺得整理得蠻棒的，而且上面的問題都很簡單。只要有勾選任何一個灰色的框框，我都會建議你趁早帶家人去家醫科或老人醫學科看個門診。「上班沒空」老實說並不是什麼理由，因為當家人跌倒臥床之後需要他人照顧，到時候你自己才會忙得不可開交。

那麼「提早預防家人跌倒的基礎方法」、「家屬評估表」接下來就交給你了。

1673601777354
Photo Credit: 國民健康署

關於輕易讓家人就能練習平衡、不小心就能運動到的方法，你可以另外參考我部落格裡的另一篇文章。讓我們一起幫家人，把預防跌倒的能力練習的越來越紮實。

人生短短100年，能不要臥床、能減少吃藥最好。

減藥最好，我是廷岳。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。