2023/01/13,
歐洲

瑞典發現歐洲最大稀土礦床：10年後可開採，可望減少對中國依賴

瑞典發現歐洲最大稀土礦床：10年後可開採，可望減少對中國依賴
瑞典礦業公司LKAB執行長珍蒙斯托姆（Jan Moström）（左）和瑞典工業部長艾芭布希（Ebba Busch）（右）於12日出席記者會，宣布新礦床的發現。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

近日瑞典國有礦業公司LKAB迎來新發現，有機會降低歐洲長期對中國稀土材料的依賴。執行長珍蒙斯托姆（Jan Moström）表示，這不僅對瑞典人民來說是個好消息，對歐洲和氣候也是如此 。

基律納地區發現歐洲最大礦床，稀土元素與生活息息相關

瑞典國有礦業公司LKAB週四表示，在該國最北部的基律納地區（the Kiruna area）發現了超過100萬噸的稀土元素沉積物，是目前歐洲已知最大的同類礦床。而這些稀土元素對製造智慧型手機、電動汽車、風力渦輪機乃至於國防方面的導彈巡航系統都至關重要。

《美聯社》指出，稀土攸關每個人的生活，它們對於快速成長的綠色能源領域和電動汽車發動機也非常重要。但歐盟在市場上遠遠落後於競爭對手，大約98%的稀土礦產來自中國。《德國之聲》也指出，中國擁有全球37%的稀土礦藏，幾乎沒有其他稀土供應方有同樣的競爭力。

開採的過程漫長艱辛

據LKAB稱，公司將於今年提交開發特許權的申請，預計至少需要10年時間來調查盈利並評估開採的條件。LKAB目前已經準備在現有的基律納礦井中向新礦床靠近，以便進一步調查採礦條件。

執行長珍蒙斯托姆（Jan Moström）表示正在進行大量投資，同時對土地利用抱持謙卑態度，盡可能避免負面影響。

《路透社》報導也指出，人類行動往往會影響所在地區的水資源和生物多樣性，因此北歐國家在批准新礦物開採的過程往往漫長而艱辛。

歐洲正值綠色能源轉型，渴望擺脫進口牽制

《路透社》引述瑞典地質調查局礦產資源部的地質學家艾瑞克強森（Erik Jonsson）的說法表示，歐洲目前缺乏加工稀土金屬和製造中間產品的完整能力。他說：「我們還需要關注這些金屬整體的價值鏈，例如我們想用於風力渦輪機或電動汽車發動機的高效磁鐵。」

《美聯社》報導，歐盟委員會（European Commission）的資料顯示，由於歐盟正值經濟上數位和綠色轉型，稀土需求到2030年將成長5倍。

內部市場專員蒂埃里布雷頓（Thierry Breton）亦提出警告，如果沒有安全、可持續地獲得原料，歐盟想成為首個氣候中和大陸的雄心壯志將面臨風險。他說：「過去一年中，中國稀土和永久磁鐵的價格就上漲了50-90%。原料供應已然成為地緣政治工具。」

歐盟也渴望從過去吸取教訓，減少對俄羅斯石油和天然氣的片面依賴。日前直到2月24日莫斯科的全面入侵烏克蘭後，歐盟才開始切斷關係。瑞典工業部長艾芭布希（Ebba Busch）在此一探勘後稱瑞典為「金礦」。他說：「這必須改變。短期目標是實現貿易多樣化，但從長遠來看，我們不能只依靠貿易協議。 歐盟若要真正脫離中國和俄羅斯的牽制達到自給自足，就必須仰賴礦物開採。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。