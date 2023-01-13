陸客擲千金赴港打疫苗
我們想讓你知道的是
香港在與中國恢復通關後，湧入大批中國遊客接種mRNA疫苗，除有旅行社因此發展出「疫苗旅遊團」，更有銀行更祭出存款滿額送疫苗的優惠、吸引中客開戶存款。
文：德國之聲中文版
隨著中國本月8日開放公民出境旅遊，香港睽違3年恢復與中國「通關」，香港近日湧入大批中國遊客，以旅遊之名、到港接種中國迄今付之闕如的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。
路透社報導，早在中港恢復通關之前，香港民眾便已掀起一波「復必泰疫苗接種潮」，許多香港本地居民都希望趕在大批中國遊客到港前，完成疫苗施打、以免排擠自身權益。
週四（1月12日）、中港通關後的第五天，香港一家醫院迎來首批中國旅客，都為接種香港復星公司代理的德國復必泰mRNA疫苗而來。
對此，香港特區政府週四（12日）宣佈，自下週（1月16日）起，不再為非本地居民免費接種COVID-19疫苗，非香港居民如有需要，可以自費到民營醫療機構接種COVID-19疫苗此前，中國遊客只要持中國簽發的往來港澳通行證（雙程證）且可停留30日，就可免費接種。
港府表示，這項新規定是為善用醫療資源，並保障香港市民優先獲打疫苗。
港澳「疫苗觀光」興起
《日本經濟新聞》也報導，儘管中國政府禁止西方製造的疫苗在中國廣泛接種，並一再強調其國產疫苗的功效，其國產疫苗多仰賴舊的滅活技術、尚未發展出mRNA疫苗，但港澳邊境開放後，許多中國民眾都趨之若鶩，前往香港、澳門施打。
來自杭州的胡先生（音譯，Ryan Hu）告訴日經新聞，過去三年來、他遲遲沒有接種（中國國產）疫苗，外國製造的mRNA疫苗令他更有信心，「因為我可以在網上找到更多來自其他國家的訊息」。
中國與澳門的邊境一開放，胡先生就前往澳門理工大學附設醫院施打了復必泰疫苗，單在機票、住宿上便花費了約1200元美金：「我一直沒有接種疫苗，等了將近三年，雖然跨境旅行很貴，但我想用安全可靠的疫苗保護自己。而且我想用疫苗去旅行，去美國出差。」
另一位打算前往香港進行疫苗接種的中國旅客，是來自深圳的吳小姐（音譯，Belle Wu）。她向日經新聞透露，只要邊境重新開放、取消檢疫要求，她將盡快預約在香港接種疫苗：「我相信復必泰疫苗的副作用將比中國疫苗弱得多，而且能在這一輪感染中提供更好的保護。」
路透社報導，香港私營醫療機構「尚至醫療中心」的外科醫生郭寶賢表示，目前已接獲約300人洽詢疫苗事宜，更有多間旅行社計劃組團帶中國旅客赴港接種，預計未來數週、甚至數月，需求量還會更大。
來自北京、36歲的梁小姐告訴路透社，她前往香港「尚至醫療中心」，花費約1888港幣（約240元美金）接種她的第一劑mRNA疫苗。過去兩年，她已施打三劑中國國產科興疫苗，但她認為再打一劑復必泰mRNA疫苗，有助增加對COVID-19的免疫力：「中港通關後，我就非常想來打疫苗。大陸沒有二價疫苗。」
中信銀行以疫苗吸引中客在港開戶
英國《金融時報》報導，中國中信銀行有一間在香港的分行，祭出了贈送mRNA疫的「開戶優惠套餐」，吸引有意赴港施打疫苗的中國客戶在港存款。
該銀行表示，只要新客戶或現有客戶在賬戶中存入港幣400萬（約51.2萬美元），除可獲打復必泰二價疫苗外，還可接種目前在中國流行的乙型肝炎疫苗，並享受免費的賓利汽車試駕及四季飯店住宿折扣。
該銀行表示，此促銷活動「旨在為跨境客戶提供一系列全面的財富管理服務」。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。