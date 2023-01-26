學生服儀解禁的世代：韓風吹襲審美定義，服裝衍生的性化符號油然而生

文：洪健祐

去（2022）年12月著名時尚品牌Balenciaga因兩張宣傳照片，造成許多衛道人士的抨擊，主因是照片中的小孩，拿著帶有性意味濃厚的玩偶。

教育鬆綁後強調多元及個別化的教育時代已來臨，美國著名育兒專家Gwen Dewar博士曾提過：「最常見的擔心是青少年女孩學習成為性感尤物的樣子，亦是當無法成為流行審美標準時就會產生焦慮。」學生是否從妝扮中提升美感素養，又或者只是盲目追隨並將自己推向危險，而不自知。

時尚歪樓視覺——性化暗示

近來時尚品牌巴黎世家Balenciaga因宣傳照而讓「性化兒童」浮上檯面，其中一名孩子手拿紫色熊玩偶站在沙發上，面前的茶几如同開箱文般的，擺放著各式精美盤子、酒杯。照片中的孩子抱著具有濃厚BDSM氣息玩偶（綑綁、支配、施虐與受虐），身戴皮革胸帶、鎖項圈，腳踝跟手腕則有綑綁裝置。

另一張是另一個孩子將白色玩偶熊提在手上、玩偶戴鐵鍊項鍊並被黑色皮革吊至孩子的手上，孩子一臉驚恐的面貌，著實嚇人。不少網友表示兩組照片的視覺傳遞有極大的問題，質疑主題帶有強烈性化兒童、剝削兒童與BDSM的元素存在。

光幾張圖片就足以讓該品牌下架照片、道歉且葬送幾億歐元的商機，該品牌因兒童安全被提告，可見穿著的效仿性、暗示性的功力有多難以讓人預料。

NOT an “innocent mistake”….Look at all the creepy Bondage stuff staged around her. This was intentional. Absolutely disgusting. every person in leadership should be taken behind the proverbial woodshed. THIS is a legit cancelable offense #BalenciagaGroomers #BalenciagaGate pic.twitter.com/3EDQ8iE3oj — JBM (@AUJBM) November 24, 2022

韓風吹襲審美定義

服裝儀容解禁的世代，許多學生將韓星奉為自己的偶像，就連台灣許多藝人與節目也都紛紛向韓國取經。不少愛美的女學生寒冬下穿著露肚裝加上短褲，寧可讓修長比例被看見，也要忍住寒意。筆者一方面看到光鮮亮麗的外表，另一則憂心那背後潛在了多少性化的可能。

服儀大門開放讓學生們有機會能嘗試許多不同髮型、穿衣風格，透過外貌的轉換給人不同感覺，讓學生有時間去探索與學習，多方嘗試沒有設限。

美事一件卻少了配套措施，筆者就見過不少學生，因為熱愛某個韓團就直接效仿該團的穿衣風格，完全忘記天氣變化只見哈韓時尚。服裝解禁的初衷，是讓學生擁有穿衣自主權，一則保暖照顧身體為主，二來則是讓學生學習自主管理。即便寒冬來的稍晚可未減冷意，學生並未添加衣物反倒穿著一派輕鬆，挺「夏」人的。

教育部2016年就已規定不能以記過來處罰服儀不整，只能以輔導、規勸進行調整。筆者身處於國中教育端，觀察近年來的學生不畏寒風只因看其韓流，美就是要向偶像看齊，穿出修長比例也不能包得緊緊，醜得可以。完美服裝的首要條件，短褲、短裙絕對是必須，來點馬卡龍色外加上身露肚更能增添性感風味，可愛不失潮流。

叫改還是教改，是身體上還是意識形態上。教育現場防範於未然，家長們是否跟著一同把關？學生們是否懂得拿捏穿衣品味？服裝衍生的性化符號油然而生。

性感的背後是許多人的擔憂，筆者就曾目睹因同事小心提醒學生：「裙子會不會太短？」而被學生質疑口吻帶有性騷意味，進而投訴。教育現場的師長只能看在眼裡嘴裡的關懷只能換種放式表達，學生不領情也只能作罷，畢竟穿衣的規範是以學生自身的「體感」為主要考量，學校不得懲處。

Photo Credit: GettyImages 示意圖

擁抱身體意象打開自我覺察

經由模仿來學習風格是每個人都會遇到的課題，性感與青少年之間的衝突，則是教育者一直面對的難題，拿捏得宜一切都好，倘若一個歪樓那可糟糕。

美感素養強調「美感」不只有知識面，更多是來自生活上的經驗與合用之目的。筆者認為理應從探索方向著手才能讓學生有多種嘗試的可能，可身為父母、師長的我們更應該引導學生，對於身體意象的重要性。

充斥著到處都是比「美」的時代，透過網路早已能夠走遍全球。美感的堆積就是藉由觀看來達到簡易學習目的。知名演員／網紅Barbie Ferreira就曾提過：「禁止別人對我的圖片修圖，對我來說是很重要的事，大家會知道這就是我的模樣，不用去管別人眼光，認為我的身材應該要怎樣。」

身體意象的重要性，就是來自於了解自己的優點與缺點，擁抱自己的不美好放大自己的優勢。不論是哪種類型的人，都能夠欣賞自己的身體，而非透過外在的衣著與軟體遮、掩飾本身的自然美。美感不單只在於外在經驗，更多是來自於內在散發出的獨特魅力。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航