2023/01/26,
藝文

學生服儀解禁的世代：韓風吹襲審美定義，服裝衍生的性化符號油然而生

學生服儀解禁的世代：韓風吹襲審美定義，服裝衍生的性化符號油然而生
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

服裝儀容解禁的世代，許多學生將韓星奉為自己的偶像，就連台灣許多藝人與節目也都紛紛向韓國取經。不少愛美的女學生寒冬下穿著露肚裝加上短褲，寧可讓修長比例被看見，也要忍住寒意。筆者一方面看到光鮮亮麗的外表，另一則憂心那背後潛在了多少性化的可能。而性感的背後是許多人的擔憂，筆者就曾目睹因同事小心提醒學生：「裙子會不會太短？」被學生質疑口吻帶有性騷意味，進而投訴。

文：洪健祐

去（2022）年12月著名時尚品牌Balenciaga因兩張宣傳照片，造成許多衛道人士的抨擊，主因是照片中的小孩，拿著帶有性意味濃厚的玩偶。

教育鬆綁後強調多元及個別化的教育時代已來臨，美國著名育兒專家Gwen Dewar博士曾提過：「最常見的擔心是青少年女孩學習成為性感尤物的樣子，亦是當無法成為流行審美標準時就會產生焦慮。」學生是否從妝扮中提升美感素養，又或者只是盲目追隨並將自己推向危險，而不自知。

時尚歪樓視覺——性化暗示

近來時尚品牌巴黎世家Balenciaga因宣傳照而讓「性化兒童」浮上檯面，其中一名孩子手拿紫色熊玩偶站在沙發上，面前的茶几如同開箱文般的，擺放著各式精美盤子、酒杯。照片中的孩子抱著具有濃厚BDSM氣息玩偶（綑綁、支配、施虐與受虐），身戴皮革胸帶、鎖項圈，腳踝跟手腕則有綑綁裝置。

另一張是另一個孩子將白色玩偶熊提在手上、玩偶戴鐵鍊項鍊並被黑色皮革吊至孩子的手上，孩子一臉驚恐的面貌，著實嚇人。不少網友表示兩組照片的視覺傳遞有極大的問題，質疑主題帶有強烈性化兒童、剝削兒童與BDSM的元素存在。

光幾張圖片就足以讓該品牌下架照片、道歉且葬送幾億歐元的商機，該品牌因兒童安全被提告，可見穿著的效仿性、暗示性的功力有多難以讓人預料。

韓風吹襲審美定義

服裝儀容解禁的世代，許多學生將韓星奉為自己的偶像，就連台灣許多藝人與節目也都紛紛向韓國取經。不少愛美的女學生寒冬下穿著露肚裝加上短褲，寧可讓修長比例被看見，也要忍住寒意。筆者一方面看到光鮮亮麗的外表，另一則憂心那背後潛在了多少性化的可能。

服儀大門開放讓學生們有機會能嘗試許多不同髮型、穿衣風格，透過外貌的轉換給人不同感覺，讓學生有時間去探索與學習，多方嘗試沒有設限。

美事一件卻少了配套措施，筆者就見過不少學生，因為熱愛某個韓團就直接效仿該團的穿衣風格，完全忘記天氣變化只見哈韓時尚。服裝解禁的初衷，是讓學生擁有穿衣自主權，一則保暖照顧身體為主，二來則是讓學生學習自主管理。即便寒冬來的稍晚可未減冷意，學生並未添加衣物反倒穿著一派輕鬆，挺「夏」人的。

教育部2016年就已規定不能以記過來處罰服儀不整，只能以輔導、規勸進行調整。筆者身處於國中教育端，觀察近年來的學生不畏寒風只因看其韓流，美就是要向偶像看齊，穿出修長比例也不能包得緊緊，醜得可以。完美服裝的首要條件，短褲、短裙絕對是必須，來點馬卡龍色外加上身露肚更能增添性感風味，可愛不失潮流。

叫改還是教改，是身體上還是意識形態上。教育現場防範於未然，家長們是否跟著一同把關？學生們是否懂得拿捏穿衣品味？服裝衍生的性化符號油然而生。

性感的背後是許多人的擔憂，筆者就曾目睹因同事小心提醒學生：「裙子會不會太短？」而被學生質疑口吻帶有性騷意味，進而投訴。教育現場的師長只能看在眼裡嘴裡的關懷只能換種放式表達，學生不領情也只能作罷，畢竟穿衣的規範是以學生自身的「體感」為主要考量，學校不得懲處。

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示意圖

擁抱身體意象打開自我覺察

經由模仿來學習風格是每個人都會遇到的課題，性感與青少年之間的衝突，則是教育者一直面對的難題，拿捏得宜一切都好，倘若一個歪樓那可糟糕。

美感素養強調「美感」不只有知識面，更多是來自生活上的經驗與合用之目的。筆者認為理應從探索方向著手才能讓學生有多種嘗試的可能，可身為父母、師長的我們更應該引導學生，對於身體意象的重要性。

充斥著到處都是比「美」的時代，透過網路早已能夠走遍全球。美感的堆積就是藉由觀看來達到簡易學習目的。知名演員／網紅Barbie Ferreira就曾提過：「禁止別人對我的圖片修圖，對我來說是很重要的事，大家會知道這就是我的模樣，不用去管別人眼光，認為我的身材應該要怎樣。」

身體意象的重要性，就是來自於了解自己的優點與缺點，擁抱自己的不美好放大自己的優勢。不論是哪種類型的人，都能夠欣賞自己的身體，而非透過外在的衣著與軟體遮、掩飾本身的自然美。美感不單只在於外在經驗，更多是來自於內在散發出的獨特魅力。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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