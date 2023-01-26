學生服儀解禁的世代：韓風吹襲審美定義，服裝衍生的性化符號油然而生
我們想讓你知道的是
服裝儀容解禁的世代，許多學生將韓星奉為自己的偶像，就連台灣許多藝人與節目也都紛紛向韓國取經。不少愛美的女學生寒冬下穿著露肚裝加上短褲，寧可讓修長比例被看見，也要忍住寒意。筆者一方面看到光鮮亮麗的外表，另一則憂心那背後潛在了多少性化的可能。而性感的背後是許多人的擔憂，筆者就曾目睹因同事小心提醒學生：「裙子會不會太短？」被學生質疑口吻帶有性騷意味，進而投訴。
文：洪健祐
去（2022）年12月著名時尚品牌Balenciaga因兩張宣傳照片，造成許多衛道人士的抨擊，主因是照片中的小孩，拿著帶有性意味濃厚的玩偶。
教育鬆綁後強調多元及個別化的教育時代已來臨，美國著名育兒專家Gwen Dewar博士曾提過：「最常見的擔心是青少年女孩學習成為性感尤物的樣子，亦是當無法成為流行審美標準時就會產生焦慮。」學生是否從妝扮中提升美感素養，又或者只是盲目追隨並將自己推向危險，而不自知。
時尚歪樓視覺——性化暗示
近來時尚品牌巴黎世家Balenciaga因宣傳照而讓「性化兒童」浮上檯面，其中一名孩子手拿紫色熊玩偶站在沙發上，面前的茶几如同開箱文般的，擺放著各式精美盤子、酒杯。照片中的孩子抱著具有濃厚BDSM氣息玩偶（綑綁、支配、施虐與受虐），身戴皮革胸帶、鎖項圈，腳踝跟手腕則有綑綁裝置。
另一張是另一個孩子將白色玩偶熊提在手上、玩偶戴鐵鍊項鍊並被黑色皮革吊至孩子的手上，孩子一臉驚恐的面貌，著實嚇人。不少網友表示兩組照片的視覺傳遞有極大的問題，質疑主題帶有強烈性化兒童、剝削兒童與BDSM的元素存在。
光幾張圖片就足以讓該品牌下架照片、道歉且葬送幾億歐元的商機，該品牌因兒童安全被提告，可見穿著的效仿性、暗示性的功力有多難以讓人預料。
韓風吹襲審美定義
服裝儀容解禁的世代，許多學生將韓星奉為自己的偶像，就連台灣許多藝人與節目也都紛紛向韓國取經。不少愛美的女學生寒冬下穿著露肚裝加上短褲，寧可讓修長比例被看見，也要忍住寒意。筆者一方面看到光鮮亮麗的外表，另一則憂心那背後潛在了多少性化的可能。
服儀大門開放讓學生們有機會能嘗試許多不同髮型、穿衣風格，透過外貌的轉換給人不同感覺，讓學生有時間去探索與學習，多方嘗試沒有設限。
美事一件卻少了配套措施，筆者就見過不少學生，因為熱愛某個韓團就直接效仿該團的穿衣風格，完全忘記天氣變化只見哈韓時尚。服裝解禁的初衷，是讓學生擁有穿衣自主權，一則保暖照顧身體為主，二來則是讓學生學習自主管理。即便寒冬來的稍晚可未減冷意，學生並未添加衣物反倒穿著一派輕鬆，挺「夏」人的。
教育部2016年就已規定不能以記過來處罰服儀不整，只能以輔導、規勸進行調整。筆者身處於國中教育端，觀察近年來的學生不畏寒風只因看其韓流，美就是要向偶像看齊，穿出修長比例也不能包得緊緊，醜得可以。完美服裝的首要條件，短褲、短裙絕對是必須，來點馬卡龍色外加上身露肚更能增添性感風味，可愛不失潮流。
叫改還是教改，是身體上還是意識形態上。教育現場防範於未然，家長們是否跟著一同把關？學生們是否懂得拿捏穿衣品味？服裝衍生的性化符號油然而生。
性感的背後是許多人的擔憂，筆者就曾目睹因同事小心提醒學生：「裙子會不會太短？」而被學生質疑口吻帶有性騷意味，進而投訴。教育現場的師長只能看在眼裡嘴裡的關懷只能換種放式表達，學生不領情也只能作罷，畢竟穿衣的規範是以學生自身的「體感」為主要考量，學校不得懲處。
擁抱身體意象打開自我覺察
經由模仿來學習風格是每個人都會遇到的課題，性感與青少年之間的衝突，則是教育者一直面對的難題，拿捏得宜一切都好，倘若一個歪樓那可糟糕。
美感素養強調「美感」不只有知識面，更多是來自生活上的經驗與合用之目的。筆者認為理應從探索方向著手才能讓學生有多種嘗試的可能，可身為父母、師長的我們更應該引導學生，對於身體意象的重要性。
充斥著到處都是比「美」的時代，透過網路早已能夠走遍全球。美感的堆積就是藉由觀看來達到簡易學習目的。知名演員／網紅Barbie Ferreira就曾提過：「禁止別人對我的圖片修圖，對我來說是很重要的事，大家會知道這就是我的模樣，不用去管別人眼光，認為我的身材應該要怎樣。」
身體意象的重要性，就是來自於了解自己的優點與缺點，擁抱自己的不美好放大自己的優勢。不論是哪種類型的人，都能夠欣賞自己的身體，而非透過外在的衣著與軟體遮、掩飾本身的自然美。美感不單只在於外在經驗，更多是來自於內在散發出的獨特魅力。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）