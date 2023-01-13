2023/01/13,
教育

112學測首日題目分析：數A難易度回歸正軌，物理、生物都偏難

112學測首日題目分析：數A難易度回歸正軌，物理、生物都偏難
圖為學測考場松山高中｜Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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得勝者文教數學老師解創智表示，今年的數A題目有回歸正軌，題目清晰，相較去年沒有會讓學生看不懂的問題。全國教師會教師群認為，題目敘述明確、計算量適中，花費的閱讀時間合理。

今（13）日是大學入學學測首日，考試科目為數學A及自然。綜合學校教師、補教老師的說法，今年度的數A比去（2022）年容易，有回到正軌，預測整體分數及五標會上升。自然的部分，物理、化學、生物整體較難，地科是中間偏易，以平衡自然科難度。

去年的數A被稱為「史上最難」，後續有高中教師批評影響學生入學時的檢定篩選，也讓本次數A出題成為關注焦點。

全國教師會的台北市高中教師群全面檢視今年考題後，表示數A題型與題目數與111年相同，但比較容易，每大題有照難易度排列，也希望往後能繼續維持今年的試題難度。其中，對於考數學B的學生而言，約有1/3的題目得自學才能應考。

得勝者文教數學老師解創智表示，今年的題目有回歸正軌，題目清晰，相較去年沒有會讓學生看不懂的問題。題目特色的部分，今年明顯考出去年沒有考的幾個重要單元，幾何約佔了55到60分、機率與統計只有20分、代數20到25分，整體而言比較簡單、偏重幾何。

教師群指出，本次數A題目敘述明確、計算量適中，花費的閱讀時間合理。基本題有利於學生掌握基本核心概念，且注重概念的理解而非複雜的計算，只要學生能掌握概念，不難得到問題的答案。

而在素養命題方面，多選第7題透過計算機概念處理調薪問題，多選第8題與生活中新聞事件連結，單選第3題具備跨科概念，與自然學科運用的數據建模分析整合。不過，教師群也建議素養命題要更貼近實際情況，如選填第13題，一般店家不會以杯數與收入總合來推估每杯咖啡的售價。

解創智估計，今年數A整體分數會往上升，雖然考高分並不容易，但中等、有用功的學生分數都會有一定水準，他也預測頂標會落在12、前標在10、均標在6、後標在4、底標在3，相較去年頂標只有10，有頗大差異。

自然整體較難，補教老師：化學、生物難度最高

自然科的部分，全教會的高中教師群表示，物理難易度中間偏難。試題包含基本的學科知識，如物質的基本交互作用、雙狹縫干涉、物質波、能源議題、都卜勒效應、物理重要發展史、核分裂和衰變、新冠病毒與負壓病房等，以不同的素材呈現在試題中，從閱讀理解、圖表判讀、分析推論、表達說明能力等面向，測驗考生的科學素養。

化學方面，教師群指出，與去年相比較為容易，預估分數可能上升。其中，疫情與諾貝爾獎都入題，圖表和有機試題多，計算題不多且不難，若能融會貫通化學概念，會比去年容易作答。

得勝者文教化學老師黃鑫則提出截然不同的看法，他認為化學是近10年學測難度最高的一年，蠻多題目要詳細估算，學生應該會感覺時間不夠、很吃力。黃鑫表示，今年的計算題普遍比較多，基本題很少，有些題目超出了學測範圍，例如選擇題22題，有跨到選修化學有機反應的概念，25、26題題除了計算複雜，還有點考到選修化學的限量試劑概念。

針對今年的生物題目，教師群認為整體較難，分數可能比去年下降。考題內容靈活創新，貼近科學素養的要求，特色是扣緊時事、跨科整合、創新且強調論證推理的能力。得勝者文教生物老師游夏認為，今年的學測生物是「沒有見過的難度」，尤其第10、18、55都是「非常困難」的題目，第10題圖表表示方式跟一般呈現不太一樣，很容易錯；第18題出到多基因與單基因，非常非常困難，牽涉到很多原理的推論，答案應是A選項。

至於地球科學，得勝者文教地科老師蕭騏表示，難度比去年稍微提高，但相較其他3個科還是中間偏易，以平衡整個自然科的難度。教師群也認為難易度與去年相比是中等偏難，預估分數可能下降。試題特色為台灣在地話題材豐富、扣緊時事，像是第4題的瘋狗浪，另外也有與放射性元素衰變、物理的基本交互作用等跨科整合，在出題上創新創新且靈活。

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核稿編輯：楊士範


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