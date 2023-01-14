2023/01/14,
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讓NBA成為MBA：Baron Davis如何從球場上的「瘋狂後衛」華麗轉身成為頂尖創投家？

讓NBA成為MBA：Baron Davis如何從球場上的「瘋狂後衛」華麗轉身成為頂尖創投家？
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我們想讓你知道的是

Baron Davis是一名退役的NBA球員，同時也是多家新創公司的天使投資人，國內職籃聯盟P.League+也有他的身影。作為一位創投家，他在獲利的同時也希望能帶給社會正面的影響力，Davis說道，「我靠著投資成為變革者，幫助企業有更大的影響力。」

文：Simon

Baron Davis的球場生涯精彩，兩度入選全明星賽和拿下兩次抄截王，在2017年退役後擔任TNT電視台的NBA球評。然而，Davis除了是籃球員，也是低調的頂尖創業家。

從成功籃球員到頂尖創投家

球員時期簽了六張合約，Davis生涯總薪資大約1.47億美金，然而他不僅僅靠薪水賺錢。Davis目前已經是多家公司的創辦人，且橫跨各大產業。從運動內容平台Sports Lifestyle in Culture（SLiC）、多媒體公司UWish。

2020年，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+成立時，執行長陳建州也公開發布Baron Davis在新北國王執行長陳信生在內的矽谷台灣幫的牽線下成為股東之一。而Davis也是東亞超級聯賽的股東之一，東超即將於2023年開打全新主客場賽制，並專注於發展內容和影片來拓展籃球在亞洲的影響力。

Davis是早投資早享受的球員代表，更重要的是他講球場上精準的視野帶進到商場中。生涯第一筆投資是買進Vitaminwater的股份，2007年，可口可樂宣佈以41億美金買下Vitaminwater，當時Davis就獲取非常豐厚的報酬。

接下來Davis在2014年成為線上會員制零售商Thrive Market的天使投資人，Thrive Market在疫情期間業績大爆發，也讓Davis再度展現成功的投資眼光。2016年Davis參與鮮花配送企業Bloomthat的A輪投資，估值也遠超過當時評估。

也因為眼光精準加上勤於研究，Davis的主要創投領域偏向早期投資，挑選投資標的邏輯除了必須要有獲利可能性外，還希望能對社會有正向的影響力和少數族群的創業。

例如2021年投資女性醫用大麻護理品牌House of Wise。「我喜歡投資新創公司，因為這些企業有機會成為下一代社會的變革者，讓整體往更好的方向前進。」Davis說道，「我靠著投資成為變革者，幫助企業有更大的影響力。」

「我在球員時期待過各種球隊，強隊、弱對，曾經被爆冷，也當過黑馬擊敗強隊，因此我很能理解各種起伏。」Davis說道，「現在我是連續創業家，明瞭新創公司需要的熱情、動能和決心，了解也樂於承擔風險，也能跟這些創業家討論各種情境和壓力上的應對方式。膽大心細，這是我的優勢。」

雖然Davis球員時期的天賦稱不上頂尖，但他在投資和羈旅財富的本領頗有一套。現年43歲的Davis可以說是球員創業的先鋒人物，他的球員時期薪資和代言不算豐碩，但靠著研究、投資和創業開闢另一條道路。

Davis可能是少數退休後更加忙碌的球員，每一季都有著忙碌的行事曆和預算，「我一季大約會研究25-30家公司，然後投資五家公司。」

Davis擁有的其中一家創投公司Business Inside The Game，主要投資黑人、女性、中東或印度裔和LGBTQ+等族群，「我希望是賦權給他們，運用投資放大這些少數族群的理念和意志給大多數人了解，讓彼此的文化可以共榮。」

另外他也創立內容品牌公司Black Santa，打造跨族群動畫角色，並推出專屬內容和商品來達到獲利和公益的雙重目的，「我希望能推出英雄和卡通角色的故事給非裔和全部的族群，讓所有膚色的人們都能彼此認同、團結和娛樂。」

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然而，除了公益性質的投資外，一些大型的商業併購或是交易也不乏Davis的身影，2020年adidas有意出售Reebok，當時Davis和饒舌歌手Master P為首的投資團隊就有出價競標。

除了一些已成熟的商業模式外，Davis也非常勇於嘗試新興且高風險的投資，如元宇宙、Web3.0、加密貨幣區塊鏈遊戲和NFT，Black Santa在2021年聖誕節就有發行公益性質的NFT，並在14分鐘內就完售：

「面對這種全新的技術和領域，不要重壓，但要試著去了解和參與。技術只是工具，如何使用才是關鍵。」

Davis說道，他認為Web3.0和加密貨幣的發展非常適合自帶聲量的職業球員，和有創意卻不喜歡商業性質的創作者，「這是全新的機會，人人都有參與的機會。」近幾年，包含Overtime和Fireside等帶有Web3.0性質的內容平台Davis都有參與在內。

Davis認為，NBA球員本身具有話語權和影響力，加上自己又是明星等級，可以和其他網紅一樣打造自己的品牌賺進財富和名聲，但他不喜歡這麼做，「我喜歡幫助和回饋，這對我來說才是真正的價值。」

前NBA球員Brandon Jennings就認為Davis是洛杉磯籃球的教父，「除了球得打好以外，他常常會回到街頭照顧我們，他一直在回饋，特別是家鄉。你可以隨時打給BD，他一定會接電話。」

讓NBA成為MBA

Davis的投資啟蒙源自於想擺脫職業球員產業的剝削，「我覺得我不得不被『搶劫』，菜鳥時我沒有任何概念，因此需要經紀人和商業經理來協助，但三年合約結束後，我就決定自己來。」Davis不僅突破窠臼不聘請經紀人，也開始思索如何投資自己，決定自己談約和組建團隊來接商業活動，「我不害怕沒有跟隨傳統，我非常勇於嘗試和突破現狀。」


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