2023/01/16,
社會

「88會館案」警政署懲處26人：證據到哪就辦到哪，黃國昌：調查結果迴避關鍵問題

「88會館案」警政署懲處26人：證據到哪就辦到哪，黃國昌：調查結果迴避關鍵問題
Photo Credit: 中央社

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刑事局副局長黃建榮表示認為，是檢察官王涂芝對他不實指控，才讓他遭記過，將提告妨害名譽。黃錦秋檢察官也喊冤，強調出席2次餐敘都是自掏腰包招待大家，絕對會捍衛自己的清白。

新北地檢署偵辦林秉文集團涉地下匯兌案，引爆檢察官至業者開設的88會館風暴，包括警大校長陳檡文、中山分局偵查隊長林弘基，與身兼高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋及新北檢察官王涂芝等人，都先後至林秉文所開的松勤路「信義88」招待所，引發各界譁然；警政署13日公布懲處名單共26人，刑事局副局長黃建榮、台北市警士林分局長吳慶鴻、高雄市警刑大大隊長洪松田皆被記過和調職。

不過前立委黃國昌質疑，調查報告的結果沒有說明，這些受到招待的檢警是由誰招待、誰邀請，而「美麗島電子報」董事長吳子嘉聲稱，自己已掌握相關影像，求證後將公布其他名單。警政署則表示，對於員警風紀案件絕對破除情面、追究到底，吳子嘉聲稱尚有其他事證影像，警政署希望能提供查處，也籲請各界主動提供事證影像，證據到哪就辦到哪。

吳子嘉聲稱有更多名單，黃國昌批關鍵問題未明

前立委黃國昌在臉書上質疑，無論是高檢署還是新北地檢署的調查結果，連最基本的兩個問題都沒有說明清楚，第一試到底是「誰」出面向「誰」借用私人招待所；報告所稱的由「私人招待所無償招待」然而，「場所」根本不是適格主體，到底是「誰」無償招待也未交代清楚。

黃國昌表示，「88黑金招待所」早自2017年即不斷由管委會四處提出檢舉（包括在2019年即向台北地檢署檢舉），林秉文更是著名的職棒假球案「鱸鰻」，前往接受招待的一票檢警不可能通通不不知情，尤有甚者，「睿森銀樓」在2020年7月提供招待時，該銀樓及其負責人涂誠文已遭檢警偵辦其地下匯兌違法洗錢的犯行，前往接受招待的檢警也通通不知情，實在令人不解。

美麗島電子報董事長吳子嘉聲稱，自己已掌握相關影像，求證後將公布其他名單。吳子嘉近日於Youtube《董事長開講》談話節目提到，他手上已掌握相關影像，出入88會館的警官不只警政署所懲處的26人，將於求證後在農曆年後公布。

警政署懲處26人：證據到哪就辦到哪

警政署13日的的新聞稿指出，因88會館案影響警譽，著手調查，調會館出入口監視畫面，發現107年3月12日、10月23日皆有警員進出88會館飲宴，會館雖非風紀場所，監視畫面未出現特定對象，因2次餐費由會館支付，違反公務員廉政倫理規範，懲處相關人員疏失。針對吳子嘉的說法，警政署今天也再次強調，希望能提供查處，也籲請各界主動提供其他員警涉足88會館事證影像，證據到哪就辦到哪。

警政署查出，2018年3月12日為聯誼餐會，8名警察出席，包含7名現職、1名退休警察。出席有刑事局偵查大隊長吳慶鴻（現任台北市警察局士林分局長）、隊長張躍瀚（現任保三總隊大隊長）、郭有志（現任花蓮縣大隊長）、副隊長林榮政（現任刑事局隊長）、黃聖嘉（現任刑事局隊長）、桃園市警局副大隊長洪漢周（現任桃園市督察）、吳姓警務正、退休陳姓警員。

警政署指出，2018年10月23日是破案慶功會，共8名警員與會。出席包含時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）夫婦、刑事局大隊長洪松田（現任高雄市大隊長）、趙家輝（現任新北市樹林分局長）、科長潘文章（現任刑事局督察）、副大隊長李清泉（現任基隆市副局長）、偵查正黃立恆（現任台北市隊長）、台中市警局主任許健基（現任高雄市分局長）夫婦、已退休陳姓紀錄員夫婦。

警政署續指，吳慶鴻邀警員至私人招待所接受不當飲宴，影響警譽，記過1次、調職，其餘警員受邀，情節輕微，各記申誡1次，退休警員行政責任免議。洪松田邀警員接受不當飲宴，影響警譽，記過1次、調職；鍾國文未查證，受邀參與不當飲宴，記申誡2次，因形象受損，調離校長職務，其餘警員受邀參與不當飲宴，情節輕微，各記申誡1次，退休陳姓紀錄員行政責任免議。

檢察官、刑事局副局長也參與其中，但當事人「喊冤」

警政署表示，媒體報導警政署前政風室主任黃錦秋及王姓檢察官和警員曾至「88會館」及某銀樓招待所唱歌，經查1月17日、7月10日，各有警員出席，2次聚會費皆由招待所支付，違反公務員廉政倫理規範，依警察風紀實施規定，屬不當飲宴。

時任保一總隊副總隊長黃建榮（現任刑事局副局長），事前未查證招待所背景，參與不當飲宴，有疏失且情節嚴重，記過1次、調職；警政署政風室曾姓專員，擔任幹部，仍參加不當飲宴，記申誡2次，其他員警受邀參與，各記申誡1次。

警政署表示，警員至88會館及銀樓招待所不當飲宴，事證明確，先行政懲處，至於是否有對價關係等不法行為，政風室將報檢方指揮追查，會持續加強宣導公務員廉政倫理規範，要求各警察機關遵守規定，避免參加不當飲宴，維護形象。

而根據高檢署的新聞稿，高檢署檢察官黃錦秋身為警政署政風室主任，率同仁前往招待所無償接受私人招待，甚而以LINE語音電話要求檢察官王涂芝改口否認有至「88會館」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範，移送檢評會評鑑。

至於黃錦秋等人是否確知「88會館」係郭哲敏及林秉文；「睿森銀樓」地下室私人招待所係涂誠文所實際管領，因事涉有無包庇地下匯兌業者之瀆職罪嫌，又批踢踢網站自稱張旭昇（綽號小安）之人，指稱黃錦秋、黃建榮等人與地下匯兌集團過從甚密，疑有包庇瀆職罪嫌等情，臺高檢署已分案發交新北地檢署併案偵辦。


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