2023春節過年換新鈔懶人包：只有五天！臨櫃與ATM點位一覽表，注意有兌換張數上限
我們想讓你知道的是
2023年的換新鈔時間為1月13日星期五至1月19日星期四，共計5個營業日，此外也有ATM提領的選項，另外要注意央行規定百元鈔限兌換100張。使用互動地圖，看看台灣有哪些地方可以換新鈔！
文：Zero圈圈
無論是包紅包、發獎金、還是想要過年換新鈔代表新氣象，春節過年前換新鈔的需求量大增，民眾可以配合中央銀行的規劃，於指定日期前往銀行或郵局臨櫃換新鈔。
目前中央銀行已公告2023年換新鈔日期、換新鈔地點，全台總計將有八家金融機構、共454家分行提供新鈔的兌換服務。2023年換新鈔的日期時間為1月13日至19日，共計五個營業日，本次提供換新鈔的金融機構包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫、第一銀行、中華郵政等。
此外，部分銀行ATM也將於春節前夕放入新鈔，有緊急需求的民眾也可以直接於ATM提領。
2023換新鈔時間：1月13日至19日
中央銀行固定於每年春節假期前提供換新鈔服務，2023年的換新鈔時間為1月13日星期五至1月19日星期四，共計五個營業日。而若是民眾想要於ATM直接提領新鈔，則部分銀行將於春節前夕於ATM放置新鈔，因此在將近春節期間民眾也可以直接前往ATM提領。
在1月13日至19日臨櫃兌換新鈔的開放時間內，銀行的指定兌鈔分行、以及中華郵政位在都會區之指定郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾。至於中華郵政位於偏遠地區的59家郵局，將於一般營業櫃檯辦理新鈔兌換服務。
2023換新鈔地點：八家金融機構、454個兌換地點
本次換新鈔共有八家金融機構、共454家分行提供服務。其中八家金融機構分別為台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、以及中華郵政。
目前中央銀行已建立「新鈔兌換地點一覽表」方便民眾查詢地點，民眾可以前往中央銀行官方網站、App、或是掃瞄QR Code進行查詢。於1月11日至18日期間，中央銀行也將在主要報紙刊登公告，詳列454間指定兌鈔地點名單。
2023換新鈔注意事項——兌換張數：百元鈔限兌換100張
根據中央銀行規定，過年的新鈔兌換以100元面額的鈔票為多，因此兌換新鈔時每人限兌換100張百元鈔，其餘面額則是依據現場情況酌量供應。
在新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門上都會張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔」告示，中央銀行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，不只能避免人潮群聚，也可以節省社會資源。其他關於2023年兌換新鈔相關事項可見中央銀行公告，若有疑問也可撥打02-23571945電話專線詢問，
此外，近期有不少偽鈔行騙的新聞報導，民眾可以透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」的方式辨別鈔票真偽。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
不只如此，精彩生活與豐富閱歷層疊累積出的超凡視野，更讓新奢世代能帶著與眾不同的格局與眼光，讓所見所感與眾不同。畢竟，正是所有經驗的總和，造就了此時此刻的我們，而新奢世代對於新知的無盡渴求、對於趨勢的密切掌握，讓他們看過、經驗過難以想像的多元，而這些點滴的積累，都在不知不覺中化作他們豐富的涵養與美學，為他們帶來超凡的視野與格局，看見前所未有的精彩，再創新奢典範
正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
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