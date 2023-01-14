2023春節過年換新鈔懶人包：只有五天！臨櫃與ATM點位一覽表，注意有兌換張數上限

文：Zero圈圈

無論是包紅包、發獎金、還是想要過年換新鈔代表新氣象，春節過年前換新鈔的需求量大增，民眾可以配合中央銀行的規劃，於指定日期前往銀行或郵局臨櫃換新鈔。

目前中央銀行已公告2023年換新鈔日期、換新鈔地點，全台總計將有八家金融機構、共454家分行提供新鈔的兌換服務。2023年換新鈔的日期時間為1月13日至19日，共計五個營業日，本次提供換新鈔的金融機構包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫、第一銀行、中華郵政等。

此外，部分銀行ATM也將於春節前夕放入新鈔，有緊急需求的民眾也可以直接於ATM提領。

2023換新鈔時間：1月13日至19日

中央銀行固定於每年春節假期前提供換新鈔服務，2023年的換新鈔時間為1月13日星期五至1月19日星期四，共計五個營業日。而若是民眾想要於ATM直接提領新鈔，則部分銀行將於春節前夕於ATM放置新鈔，因此在將近春節期間民眾也可以直接前往ATM提領。

在1月13日至19日臨櫃兌換新鈔的開放時間內，銀行的指定兌鈔分行、以及中華郵政位在都會區之指定郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾。至於中華郵政位於偏遠地區的59家郵局，將於一般營業櫃檯辦理新鈔兌換服務。

2023換新鈔地點：八家金融機構、454個兌換地點

本次換新鈔共有八家金融機構、共454家分行提供服務。其中八家金融機構分別為台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行、以及中華郵政。

目前中央銀行已建立「新鈔兌換地點一覽表」方便民眾查詢地點，民眾可以前往中央銀行官方網站、App、或是掃瞄QR Code進行查詢。於1月11日至18日期間，中央銀行也將在主要報紙刊登公告，詳列454間指定兌鈔地點名單。

Photo Credit: 中央銀行 2023年換新鈔指定兌換地點一覽表

2023換新鈔注意事項——兌換張數：百元鈔限兌換100張

根據中央銀行規定，過年的新鈔兌換以100元面額的鈔票為多，因此兌換新鈔時每人限兌換100張百元鈔，其餘面額則是依據現場情況酌量供應。

在新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門上都會張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔」告示，中央銀行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，不只能避免人潮群聚，也可以節省社會資源。其他關於2023年兌換新鈔相關事項可見中央銀行公告，若有疑問也可撥打02-23571945電話專線詢問，

此外，近期有不少偽鈔行騙的新聞報導，民眾可以透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」的方式辨別鈔票真偽。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航