2023/01/13,
經濟

全球股債匯市大震盪，瑞士央行2022年虧損4.3兆，創116年以來最大紀錄

全球股債匯市大震盪，瑞士央行2022年虧損4.3兆，創116年以來最大紀錄
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近來全球央行打壓通貨膨脹，啟動循環升息，導致瑞士央行（SNB）在近日發布公告，承受巨大匯率損失，共計虧損達到1320億法郎（約新台幣4.3兆），是116年以來最大紀錄。

各國啟動大幅度的循環升息，致使股債匯市場波動劇烈，歐洲投資人進而湧入較為穩定的瑞士法郎，推升其匯率上揚。瑞士央行（SNB）近日發布公告，虧損達到1320億法郎（約新台幣4.3兆），創116年以來最大紀錄。經濟學家指出，2023年歐洲將處於經濟低迷且通膨高漲的困境，當地央行將受到極大挑戰。

瑞士央行面臨116年以來最大虧損

瑞士國家銀行（SNB）也稱為瑞士央行。它是1間特別管理的股份制公司，其中55%的股份是由公共機構掌握，剩下的股份被市場投資人持有，其地位相當於台灣央行。瑞士央行重要的工作是負責貨幣政策，以及瑞士法郎的發行。

瑞士央行作為歐洲知名的金融機構，最近財務出現了狀況。根據《CNBC》報導，瑞士央行面臨116年以來最大虧損，2022年虧損金額為1320億法郎，占其國內生產總值的18%，上次虧損則是2015年的230億法郎。

由於這樣鉅額的虧損，該央行不會向瑞士政府和歐盟成員國、及投資人支付相關的款項。根據《CNBC》指出，虧損中大多來自於匯損，因為近年來各國貨幣政策幅度大，導致投資人湧向了相對穩定的法郎，推升不合理地上漲。

瑞士為出口導向國家，瑞士央行向來都以穩定為主要目標，目前為了打壓高通膨，採取貨幣緊縮政策作為主要方法。瑞士銀行J.Safra Sarasin的首席經濟學家 Karsten Junius強調，瑞士央行的虧損不會改變現在的貨幣政策，他預計今年將再次升息達到2%。

2023年經濟低迷、通膨高漲，成歐洲央行最大挑戰

針對於各國央行的定位，台灣央行解釋，央行起源於英格蘭銀行成立於西元1694年，由於英王需要戰費支出，特許一群商人成立英格蘭銀行，專責代理國庫收支,，以換取價值貸款。

它主要有2個定位，首先是「政府的銀行」（Government’s bank）的功能，代理國庫及負責訂定利率與貨幣數量；其次是「銀行的銀行」（banker’s bank）的功能，銀行間的清算機構與最終借貸者。

瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius於《信報財經》上分析，瑞士央行去年前9個月已經虧損上千億法郎，占其總儲備的70%。他強調，除非歐洲央行決定出售旗下的債券，否則經濟損失不會立即實現。

瑞士央行在中期而言，結構上仍有利可圖。他解釋，很大的原因是央行的債務（紙幣和銀行儲備）利息一般為零或非常低，但同時，其可通過持有「期限較長的資產」（通常是債券）來賺取更高的利率，一來一往之間就可以抵消虧損。

只要把時間拉長，央行就可以慢慢獲得利潤，甚至他們能對自己進行資本重組。最後Karsten Junius強調，央行會有多大程度的損失，則取決於國家通膨的情況，2023年歐洲的經濟可能走向衰退，而通膨仍會持續在高位，加上貨幣大幅度貶值，會對歐洲各大央行造成更多壓力，而未來耗盡所有資本的央行將會面臨非常難熬的局面。

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核稿編輯：翁世航


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