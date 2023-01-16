2023/01/16,
勞工

春節10天連假安排臨時工、工讀生上班，如何排班不違法？薪水怎麼計算才正確？

春節10天連假安排臨時工、工讀生上班，如何排班不違法？薪水怎麼計算才正確？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

過年卻要留在公司值班嗎？犧牲了自由，但該爭取的「1例1休」、「7休1」、雙倍薪等等的規定權益可別忘記了，

文：Ching

2023過年長達10天連假，你有計畫兼職打工幫自己賺紅包錢嗎？在大缺工時代，不少店家都若面臨春節期間正職人手不足，需要請打工族、PT人員或工讀生來幫忙，尤其年貨大街、百貨賣場、餐廳、電影院這段時間更是忙碌。

春節連續假期上班，短期計時人員或工讀生的薪水、加班費該如何計算？除此之外，排班又有何處需要注意的嗎？以下3點說明讓你快速了解。

重點1：短期打工、臨時工、時薪人員也要遵守1例1休、7休1的規定

年節期間因為生意忙碌找人支援，雖對店家老闆而言排班較有彈性，但提醒雇主僱用臨時工時，也要遵守《勞基法》規定，應和臨時工約定「休息日」與「例假日」，也就是排班每7天應給予1天休息日、1天例假日，且不能排連續上班超過6天；如果連續上班7天，等於讓員工在例假日出勤，就算違法。

另外在加班費部分，連續排工作日超過第6天，就要按照「休息日加班費」標準計算當天薪水（勞基法§36Ⅰ），即使工作日出勤只有安排幾個小時，也算出勤一天。

重點2：2023年過年連放10天，打工出勤共4天能領雙倍薪

首先，我們要知道春節期間的國定假日是哪幾天，依內政部的「紀念日及節日實施辦法」，我們知道多數上班族將配合政府機關行事曆上班，因此今年（2023年）過年能連放10天，將從1月20日（星期五）一路放假到1月29日（星期日）。

但雇主雇用臨時工通常是為了支援過年連假業務，出勤通常會採排班制，則回歸一般國定假日放假、若出勤則給雙倍薪制度。

其中1/21（星期六）除夕、1/22（星期日）農曆初一、1/23（星期一）農曆初二、1/24（星期二）農曆初三這四天為「國定假日」，依法應讓員工放假，如若另外安排臨時工、打工族、工讀生援，月薪制人員應該加倍給薪水、時薪制人員則須給雙倍薪（每小時基本工資×2以上），以免違反加班費規定被罰2-100萬。

而2023年基本工資月薪已調漲為2萬6400元、時薪176元，也請雇主們特別留意。

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製圖：職場熊報

短期打工族、臨時工讀生、計時人員過年期間薪水如何算？對照1張表秒懂

下表可以讓雇主、人資們對照請臨時人員的薪水計算方式：

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製圖：職場熊報

舉例：過年期間安排短期臨時工、工讀生上班，如何排班不違法？薪水如何計算才正確？

以下舉例說明過年期間請短期打工、臨時人員排班方式及薪水計算供您參考：

問題：

B老闆決定今（2023）年過年連續假期期間不休息，預計1月20日（五）－1月29日（日）僱用工讀生新人妹到餐廳前面的攤位協助擺攤生意，每天工作為4小時，時薪180元。B老闆這10天該如何排班才不違法？又薪水如何計算才正確？

答案：

1、排班方式：透過上方重點一我們可以得知，即使請短期、臨時工讀生仍須遵守勞基法7休1的規定，因此即使連假10天安排新人妹上班，中間必須至少安排1天休息日及1天例假日，另外，也要遵守不能連續上班超過6天的規定。

按照上述規則，B老闆可和新人妹約定1月20日－1月24日為平日出勤、1月25日為休息日、1月26日為例假日、1月27日－1月29日再接續排平日出勤，這樣的排班方式就不會有問題。

2、薪水試算：

  1. 1月20日：為「平日」上班，對照上表薪水算法=時薪180元x4小時=720元。
  2. 1月21日－1月24日：這四天為「國定假日」，若出勤上班，對照上表薪水算法=時薪180元x2倍x4小時x4天=5760元。
  3. 1月25日：為「休息日」上班，出勤加班不違法，對照上表薪水算法=（時薪180元x1.34x2小時）+（時薪180元x1.67x2小時）=1085元。
  4. 1月26日：為「例假日」不得安排上班，除非有《勞基法40條》天災、事變或突發事件發生。
  5. 1月27日-1月29日：為「平日」上班，對照上表薪水算法=時薪180元x4小時x3天=2160元。
  6. 720元+5760元+1085元+2160元=9725元。

因此，B老闆總共應發給新人妹9725元。

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製圖：職場熊報

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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