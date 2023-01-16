春節10天連假安排臨時工、工讀生上班，如何排班不違法？薪水怎麼計算才正確？

文：Ching

2023過年長達10天連假，你有計畫兼職打工幫自己賺紅包錢嗎？在大缺工時代，不少店家都若面臨春節期間正職人手不足，需要請打工族、PT人員或工讀生來幫忙，尤其年貨大街、百貨賣場、餐廳、電影院這段時間更是忙碌。

春節連續假期上班，短期計時人員或工讀生的薪水、加班費該如何計算？除此之外，排班又有何處需要注意的嗎？以下3點說明讓你快速了解。

重點1：短期打工、臨時工、時薪人員也要遵守1例1休、7休1的規定

短期打工族、臨時工讀生、計時人員過年期間薪水如何算？對照1張表秒懂

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航