2023/01/15,
政治

立委賴香伶：政府個資外洩連環爆，數位發展部卻認為事不關己，資安漏洞誰來補？

立委賴香伶：政府個資外洩連環爆，數位發展部卻認為事不關己，資安漏洞誰來補？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

目前行政機分散式的監管方式，已然造成權責難分的爭議，甚至是機關卸責的藉口，但綜觀全球與台灣，個人資料保護的獨立監督機制已是無法迴避的課題，更不是沒有答案，缺的只是政府的決心與行動。

文：賴香伶（立法委員）

年前，我接獲多起個資外洩的陳情，發現資料完整性高，令人咋舌。同時，在成千上萬筆資料中，我發現自己個資也被洩漏，資料詳細載有個人身分證字號、戶號、出生年月日、學歷、親屬關係、配偶資訊等，絕非一般民間企業所獲有的姓名、手機而已。

報載，在網路論壇兜售的這類個資高達2300萬餘筆，顯示外洩資料應是從戶政機關流出。

當下我認為事勢嚴重，即向數位發展部資安署舉發，但迄今仍未得到回覆。沒想到前幾天，又爆發健保署公務員外洩民眾個資，犯行恐長達十餘年，資料筆數難以估計。然而，數發部卻表示其不是健保個資主管機關，如經檢調偵辦後，有屬於資通系統的資安事件部分，將全力配合偵辦。

從戶政資料外洩到健保署的案件，主責機關內控失靈，剛成立的數發部卻認為事不關己，無須負責，資安漏洞誰來補？

台灣缺少一個獨立監督的個資保護機關

個人的病歷、醫療、健康檢查此類敏感性個資，依據個資法原則上本就不得蒐集、處理或利用，而健保署為了方便，在沒有法律授權的情況下，就將其所建置的健保資料庫授權外界使用，而被大法官宣告違憲。如今，政府各機關接連爆出洩露個資的案件頻傳，又找不到統籌監管個資的保護機關，政府讓國人個資暴露在高風險中，至今束手無策。

實則在大法官的判決中，即明確指出我國「欠缺個人資料保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權之保障不足」為違憲。甚者，此一獨立監督機關的設立，同時也攸關我國的競爭力。

歐盟於2016年4月通過，並自2018年5月施行的一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，以下稱GDPR），即禁止將歐盟境內個資傳輸至不符個資適足保護標準之境外第三國或國際組織，因此，如何取得GDPR的適足性認證，已成為攸關各國（企業）競爭力的課題。

而GDPR的要求之一，便是該國需設有獨立監督的個資保護機關。

韓國在歷時四年的談判協商後，已於2021年年底通過GDPR將個人資料從歐盟轉移到韓國的適足性認定，未來韓國企業將歐盟公民的個人資料傳輸到韓國，無需再取得額外的授權或程序。反觀我國，賴清德主政時的國發會也曾在2019年12月，宣示要在隔年成立個資保護委員會，但三年過去了，蘇貞昌內閣至今仍無消無息。

「沒有監管機關」成為藉口，但解方其實存在

個資保護已是趨勢，事涉國家競爭力更攸關民眾隱私甚至身家安全，目前行政機分散式的監管方式，已然造成權責難分的爭議，甚至是機關卸責的藉口，卻似乎忘了個資法已明定，公務機關有防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏的義務。違反規定亦必須負損害賠償責任，若依法以每人每一事件最低500元的金額求償，國人集體求償的鉅額案件將注定讓政府蒙羞。

設立個人資料保護的獨立監督機制，既然已是無法迴避的課題，那麼應該接續思考如何設置。

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Photo Credit: 中央社

由於「個人資料保護」並未列舉為地方自治事項，且具有全國一致性，應屬中央權限，但由於《中央政機關組織基準法》第32條第2項，規定了二級獨立機關總數以三個為限的限制，在現行法尚未修改前，或可考慮類似「國家運輸安全調查委員會」的中央三級獨立機關的方式設置。

應進一步思考的是，若是規劃設置單一監督機關，必須考量其是否有充足的量能擔負此一重任，並維持其獨立性。國發會委託學者所進行的研究，明確指出鑒於GDPR特別強調個人資料保護監理機關的獨立性，該機關的設置應側重下列四個面向：

  1. 地位：至少需達到不受直接或間接之外部干擾、不依循任何人之指揮、不得為與職務衝突之行為、無論報酬不得兼職
  2. 設施：該中央監管機關具備有效行使職權所需之人力、技術及財務資源、辦公室以及各項基礎設施
  3. 人事：監管機關應可自行選擇並擁有自身之人員，且渠等人員應受該監管機關成員排他之指示，以及各項透明任命程序與任期之保障
  4. 財務預算：各監管機關雖應受財務控制，但不得影響其獨立性，且其應有單獨、公開之年度預算，並得作為國家或聯邦整體預算之一部分

如何保護個資並非沒有答案，缺的是政府的決心與行動。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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