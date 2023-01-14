TNL+ 2023/01/14,
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印度15歲少年遭高種姓教師痛毆致死，掌權者無視仇恨犯罪、加重社會分歧

印度15歲少年遭高種姓教師痛毆致死，掌權者無視仇恨犯罪、加重社會分歧
示意圖，非當事人｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

印度作為世界最大的民主國家，印度教徒仍奉行著超過3000年的種姓制度，除了職業貴賤有別，基於種姓的仇恨犯罪長期發生於校園裡，而因警察機關與地方政府部門掌權者通常為種姓地位較高的人物而無法有效阻止慘劇發生。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

2022年9月29日，一名印度教師因將學生毆打致死遭警方逮捕，警檢單位表示這場謀殺案為獨立事件，而被害學生家屬則堅稱此事件與種姓制度的壓迫有關，再次揭發了印度教育體制長期因階級身份而引發的暴力常態。

15歲印度少年受高種姓教師施暴致死

《VICE》報導，年僅15歲的印度少年尼基特（Nikhit Dohre）生長於印度北方邦（Uttar Pradesh）腹地中塵土飛揚的一帶，平時需要負擔家務減輕家中經濟壓力。

尼基特於9月7日從學校返家，面部的傷口滲滿了鮮血，褪下衣物的身軀佈滿了深色瘀血痕跡；他告訴家人向他施暴的老師名為阿什維尼（Ashwini Singh），因尼基特在測驗中寫錯答案，就拿著金屬棍棒痛毆作為懲罰。

《CBS》報導引用警方說詞，表示尼基特在測驗試卷裡拼錯了「Social」一詞，隨後便被老師亂棒攻擊與拳打腳踢，傷勢嚴重至失去意識。

《路透社》報導，毆打事件發生後接下來的10天以來，尼基特仍不斷因傷進出醫院，最終因傷重不治而離世。面對兒子的身亡，尼基特的父親拉朱（Raju Dohre）向《VICE》喊話，堅稱尼基特的死絕非是因考試出錯所導致，而是基於種姓地位的蓄意謀殺；然而尼基特死亡消息出走後，加害者阿什維尼則是企圖逃竄至其他國家。

最大民主國家印度仍實施傳統種姓制度

印度作為全球最大的民主國家，卻仍奉行著超過3000年歷史的種姓制度，以職業為基礎將眾人分為主要四個等級群體：婆羅門、剎帝利、吠舍以及首陀羅，而各種姓又會依所居地區不同而劃分成許多「次種姓」。

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