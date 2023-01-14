印度15歲少年遭高種姓教師痛毆致死，掌權者無視仇恨犯罪、加重社會分歧

文：饒珮琪（Peichi Jao）

2022年9月29日，一名印度教師因將學生毆打致死遭警方逮捕，警檢單位表示這場謀殺案為獨立事件，而被害學生家屬則堅稱此事件與種姓制度的壓迫有關，再次揭發了印度教育體制長期因階級身份而引發的暴力常態。

15歲印度少年受高種姓教師施暴致死

《VICE》報導，年僅15歲的印度少年尼基特（Nikhit Dohre）生長於印度北方邦（Uttar Pradesh）腹地中塵土飛揚的一帶，平時需要負擔家務減輕家中經濟壓力。

尼基特於9月7日從學校返家，面部的傷口滲滿了鮮血，褪下衣物的身軀佈滿了深色瘀血痕跡；他告訴家人向他施暴的老師名為阿什維尼（Ashwini Singh），因尼基特在測驗中寫錯答案，就拿著金屬棍棒痛毆作為懲罰。

《CBS》報導引用警方說詞，表示尼基特在測驗試卷裡拼錯了「Social」一詞，隨後便被老師亂棒攻擊與拳打腳踢，傷勢嚴重至失去意識。

《路透社》報導，毆打事件發生後接下來的10天以來，尼基特仍不斷因傷進出醫院，最終因傷重不治而離世。面對兒子的身亡，尼基特的父親拉朱（Raju Dohre）向《VICE》喊話，堅稱尼基特的死絕非是因考試出錯所導致，而是基於種姓地位的蓄意謀殺；然而尼基特死亡消息出走後，加害者阿什維尼則是企圖逃竄至其他國家。

最大民主國家印度仍實施傳統種姓制度

印度作為全球最大的民主國家，卻仍奉行著超過3000年歷史的種姓制度，以職業為基礎將眾人分為主要四個等級群體：婆羅門、剎帝利、吠舍以及首陀羅，而各種姓又會依所居地區不同而劃分成許多「次種姓」。