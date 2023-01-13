2023/01/13,
運動

懷念比利（一）：為何比利叫「比利」？

懷念比利（一）：為何比利叫「比利」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

比利（Pelé）不是球王的真實姓名。到底為何被稱為比利？根據比利的自傳，連他自己也無法肯定原因，但他提供了可能性最大的版本。

眾所周知，比利（Pelé）不是球王的真實姓名。到底為何Edson Arantes do Nascimento會被稱為比利？根據比利的自傳，連他自己也無法肯定原因，但他提供了可能性最大的版本。

比利的父親Dondinho也是一名球員。他在Vasco de São Lourenço-MG的一名隊友叫Bilé，而Bilé的位置是守門員。話說兒時比利隨父親到球場玩時，就會飾演守門員的角色。模仿著Bilé的比利將Bilé讀成Pilé，並說自己長大後要成為Pilé一樣的守門員。

後來Dondinho一家由Minas Gerais洲搬到聖保羅洲的Bauru。可能因為比利的Minas Gerais口音，他口中的「Pilé」再變成同學口中的「Pelé」。後來當同學以「Pelé」這名稱調侃他後，Edson Arantes do Nascimento就無法不被稱為Pelé了。

而其實Bilé本身叫José Lino。據說他到兩歲仍不會說話，使得其母親要找人作法希望兒子能盡快說話。當José Lino終於說話時，他先發出了類似「Bilé」的聲音，這就是其稱呼的由來。

（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
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