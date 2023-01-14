2023/01/14,
運動

懷念比利（二）：第一千個入球是刻意操作的？

懷念比利（二）：第一千個入球是刻意操作的？
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我們想讓你知道的是

1969年11月19日，山度士在馬拉簡拿大球場跟華斯高交手，比利（Pelé）靠射十二碼完成攻入個人第1000球的壯舉。但山度士作為來自聖保羅洲的球隊，這個關鍵入球完美地在巴西最著名的球場出現，會否太過完美？

1969年11月19日，山度士在馬拉簡拿大球場跟華斯高交手，比利（Pelé）靠射十二碼完成攻入個人第1000球的壯舉。對於該入球是否真的比利職業生涯的第1000球，當然存有爭議。但當時巴西國內就當那一球是里程碑了。但山度士作為來自聖保羅洲的球隊，這個關鍵入球完美地在巴西最著名的球場出現，會否太過完美？

上次提過，比利的名字很可能與他兒時喜愛守門有關。事實上，比利除了能踢前鋒或進攻中場外，他也可以在職業賽當守門員。上世紀七十年代前，大部分賽事仍未引入可以替換球員的規定， 所以如果比利效力的球隊遇上守門員在比賽期間受傷的情況，比利就會把關。比利憶述自己曾經起碼有四次為山度士把守大門；而在國家隊也曾有一次當上巴西國門。

而其中一場要比利任守門員的賽事，就在比利射入第一千球的前五天。當日山度士在巴西東北部Paraiba對壘當地球隊保地花高（不是里約熱內盧那隊保地花高）。比利射入十二碼後，距離當時被認定的第一千球只有一球差距。就在這時，山度士門將Jair Estevão稱傷，所以比利就要把關了。因此，第一千球幾乎肯定不會在這一場賽事出現。

到底這次守門員受傷，是否有人刻意安排使到比利不會在東北小城創下紀錄？比利在自傳中則提到，有隊友表示賽前教練已下達指示，如果賽事太過輕鬆，Jair Estevão應受傷讓比利把關。而比利本人則無法確認這是否實情。

不過在比利於馬拉簡拿射入第一千球前，山度士還要在留在東北部跟巴希亞（Bahia）交手。當日比利曾射中柱，也試過有主隊球員護空門使比利無法射入第一千球。而當日比賽地點薩爾瓦多（Salvador）曾是葡屬巴西首府，不算是小鎮。

（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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