懷念比利（三）：比利與世界盃其實沒緣份？
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一九五八年，年僅十七歲的比利助巴西首奪男足世界盃冠軍。但其實當年比利差點在賽前被除名。
一九五八年，年僅十七歲的比利助巴西首奪男足世界盃冠軍。但其實當年比利差點在賽前被除名。
當年巴西隊出發往歐洲前，曾在國內與哥連泰斯作熱身賽。比利就是在這場賽事受傷。當時隊醫已判斷比利無可能在其他賽前熱身賽上陣，亦未必能夠趕及在世界盃決賽週前康復。果然，之後巴西隊在意大利的兩場熱身賽，比利都只能作壁上觀。當時隊內管理層已有人覺得應將比利遣回巴西。但最後比利還是隨隊到瑞典。
在世界盃期間，比利要到第三場分組賽才獲得隊醫認可可以上陣。結果球隊多了比利和加連查（Garrincha）後，即以二比零擊敗蘇聯取得八強資格。而後來只要比利和加連查同時上陣，巴西隊從來沒有吃過敗仗。
除了傷勢影響外，還有一個原因差點令比利無法在一九五八年世界盃上陣。當年巴西隊以委託心理學家為球員做評估。比利被判定為未夠成熟。而心理學家亦不建議派加連查上陣。然而，主教練Vicente Feola不理心理學家的建議。
一九五八年錯過了巴西隊的首兩場比賽，比利到一九六二年則在巴西的第二場賽事受傷。當天巴西跟捷克斯洛伐克賽和零比零。之後比利在該屆賽事都不能上陣，智利世界盃成為了加連查的舞台。同年十月，山度士在洲際盃次回合作客里斯本面對有尤西比奧助陣的賓菲加。當日比利連中三元之外，亦貢獻一個助攻。山度士一度以五比零領先，最後以五比二大勝奪標。比利自覺那是他職業生涯中的最佳發揮。換言之，對捷克斯洛伐克的傷勢或許使世界盃未能成為高峰時期比利的舞台。
而一九六六年的故事，球迷亦耳熟能詳。比利首仗對保加利亞已被踢傷，但他和加連查仍各入一球為巴西打開勝之利門。次仗對匈牙利，教練團為免比利傷勢變得更嚴重，讓他避戰，結果巴西落敗。第三場對葡萄牙，比利負傷復任正選，但加連查卻被收起。而比利又被對手無情侵犯，巴西以一比三落敗出局。比利賽後索性說不會再參加世界盃。
比利三戰世界盃，都曾因傷錯過比賽。後來比利決定復出為國家隊效力的原因之一，就是要試試健健康康完成一整屆世界盃。一九七零年在墨西哥，比利果然做到了。假如沒有一九七零年巴西隊和比利的成就，今天我們對比利和世界盃的理解，肯定截然不同。
（標題為編輯所擬。本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）
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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex
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