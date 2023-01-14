尋找你的無敵星星：邀請你在新的一年之初，一起來做「我是誰？」的練習

文： 李炯德（臨床心理師）

每逢這段時間，便是在發想新年新目標、新年新希望，或是思考是否要調整（離）生涯（職）跑道的時候。

也往往在這些時候，我們比較多思考的會是工作薪資、工作內容、工作升遷等等的項目，卻很可能不小心沒注意到一件事：「要讓自己在人生（或職涯）道路上，持續能夠拿出自身的最佳表現狀態的話，會需要具備哪些關鍵元素？」

薩德（Jeffrey K. Zeig）博士在《助人者練心術》裡提供我們一個可以切入的觀點。

他認為一個領域的專家就是能夠經常進入那個領域的理想狀態，所以職業運動選手學習如何進入「巔峰狀態」來完成所賦予的挑戰，而作為一位「治療師」的理想表現狀態，則是包括了特定的「濾鏡」（接收事物觀點）、「肌肉」（對事物反應的行動態度）、「心」（慈悲心）和帽子「社交角色」。

薩德博士認為，這些元素是一位治療師能夠幫助個案建立一個美滿幸福快樂人生不可或缺的關鍵元素。治療師透過明顯或是隱藏的特定培訓和經驗而獲得濾鏡、肌肉、心和帽子，也在治療師本身的技巧或狀態裡逐漸呈現一種穩定的治療風格。

而濾鏡、肌肉、心、帽子同時為治療師構建了一個「我是誰？」的狀態，並很大程度地影響了治療的方向和結果。

回到我們自己的生命設計上時，清楚「你是誰＆你擁有什麼」，將會是我們協助自身做設計人生，乃至於在生涯上可以達到自己理想狀態上的重要基礎，而其中的五個關鍵元素，我認為是凸透鏡、肌肉、心、衣服與工具箱，這五個要素同樣地能為生命設計師建構出一個「我是誰？」的狀態，而透過釐清自己擁有什麼樣的「凸透鏡、肌肉、心、衣服與工具箱」，可以幫助自己確立個人的核心狀態。

生命設計五要素

生命設計的五個關鍵元素中，凸透鏡反應的是我們感興趣的事物、熱情的聚焦所在，代表著「興趣」；肌肉反應的是我們的才能與技能，是我們常鍛鍊與特別能使得上力的地方，代表著「能力」。

心反應的是我們重視的價值，是真正的心之所向，代表著「價值觀」；衣服反應的是我們的社交與工作角色，還有自我的不同面向與樣貌，代表著「性格」；工具箱反應的是我們所擁有的各種有形與無形資產，代表著「資源」。

興趣：是你真正想做的事，也是最能讓你感到振奮的事，這些會讓你覺得快樂、有想像空間、燃起使命感的事情，會是生涯滿足感的主要驅動力。 能力：又可以分成才能和技能。才能是天生的、與生俱來的能力，那些你做起來輕鬆自然、毫不費力的事。技能是指必須經由學習或培養而來的能力，那些你必須不斷演練或學習才會漸入佳境的事。 價值觀：有助於確定自己的人生想追求什麼，想從感興趣的工作實現什麼，讓自己能夠專注於對自己來說意義非凡的事。 性格：想想看你的人格特質是什麼？例如高ＥＱ、勤奮、冷靜、自信、體貼、活潑外向、精力充沛、注意細節等等。這些性格又帶給你什麼樣的優勢與弱勢。 資源：你所擁有的知識、經驗、人脈、聲譽、體能、還有其他有形無形的資源和資產。

當我們在生命設計中，集齊了凸透鏡（興趣）、肌肉（能力）、心（價值觀）、衣服（性格）與工具箱（資源）這五個關鍵元素，也別忘了需要檢視一下這五個元素是否能夠相輔相成、協調一致？還是說有哪些地方彼此矛盾、衝突？甚至是這五個元素目前的比例與程度，是否是自己的理想調配比例？

當這五個關鍵元素能夠一致調和，就能為自己帶來有一致性且理想的人生，並能夠更清楚的串起三件事：「你是誰？你的信念是什麼？你目前在做什麼？你擁有什麼？」這時，我們也可以像是超級瑪利歐吃到無敵星星時一樣，進入到自己的人生無敵狀態，發揮出自己的最佳表現。

因此，不斷的持續打磨我們內在的無敵星星，透過各種經驗與活動來增進認識、了解與使用，我們就能夠在人生的道路上，能夠更好的進入自己的最佳表現狀態中。

Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我是誰練習

最後，想要邀請你在新的一年的開始，一起來做「我是誰？」的練習。

首先，準備十張空白的便利貼，在每張的頂端寫下「我是誰？」然後，在每張各寫下一個答案（如：心理師）。

寫好之後，重新檢視每個答案並加以擴充，再問自己：「這個身分反應了自己什麼樣的價值觀？展現了什麼樣的性格特質？有興趣的地方是什麼？運用了什麼樣的能力？擁有什麼樣的資源來維持該角色？」寫下來。

完成之後，重新檢視每個答案並排出優先順序。也就是說，哪個身分對你來說最重要？把那張便利貼放在最上面；哪種身分居次，就把它放在第二張。依此類推，直到排完最後一張。

最後，再依序瀏覽這十張便利貼，仔細去讀你寫在「這個身分反應你的價值觀、性格、興趣、能力、資源？」這些問題下面的答案。然後，在這十個答案中找出有哪些共同點，將他們寫在另一張便利貼上。

現在，你開始認出一些東西了，可以進一步思考你的人生必須運用或具備什麼，才能讓你覺得快樂、有用及有價值？它們將是你透過夢幻工作、職涯或使命所要追尋的，會讓你覺得興奮、滿足及受用的「無敵星星」。

本文經心理師的深夜學堂授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航