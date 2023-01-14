尋找你的無敵星星：邀請你在新的一年之初，一起來做「我是誰？」的練習
我們想讓你知道的是
薩德博士在《助人者練心術》中，認為職業運動選手之所以能進入巔峰狀態來完成挑戰，是由許多科學訓練所建構出的。作為一位「治療師」的理想表現狀態，則是包括了特定的「濾鏡」（接收事物觀點）、「肌肉」（對事物反應的行動態度）、「心」（慈悲心）和帽子「社交角色」。
文： 李炯德（臨床心理師）
每逢這段時間，便是在發想新年新目標、新年新希望，或是思考是否要調整（離）生涯（職）跑道的時候。
也往往在這些時候，我們比較多思考的會是工作薪資、工作內容、工作升遷等等的項目，卻很可能不小心沒注意到一件事：「要讓自己在人生（或職涯）道路上，持續能夠拿出自身的最佳表現狀態的話，會需要具備哪些關鍵元素？」
薩德（Jeffrey K. Zeig）博士在《助人者練心術》裡提供我們一個可以切入的觀點。
他認為一個領域的專家就是能夠經常進入那個領域的理想狀態，所以職業運動選手學習如何進入「巔峰狀態」來完成所賦予的挑戰，而作為一位「治療師」的理想表現狀態，則是包括了特定的「濾鏡」（接收事物觀點）、「肌肉」（對事物反應的行動態度）、「心」（慈悲心）和帽子「社交角色」。
薩德博士認為，這些元素是一位治療師能夠幫助個案建立一個美滿幸福快樂人生不可或缺的關鍵元素。治療師透過明顯或是隱藏的特定培訓和經驗而獲得濾鏡、肌肉、心和帽子，也在治療師本身的技巧或狀態裡逐漸呈現一種穩定的治療風格。
而濾鏡、肌肉、心、帽子同時為治療師構建了一個「我是誰？」的狀態，並很大程度地影響了治療的方向和結果。
回到我們自己的生命設計上時，清楚「你是誰＆你擁有什麼」，將會是我們協助自身做設計人生，乃至於在生涯上可以達到自己理想狀態上的重要基礎，而其中的五個關鍵元素，我認為是凸透鏡、肌肉、心、衣服與工具箱，這五個要素同樣地能為生命設計師建構出一個「我是誰？」的狀態，而透過釐清自己擁有什麼樣的「凸透鏡、肌肉、心、衣服與工具箱」，可以幫助自己確立個人的核心狀態。
生命設計五要素
生命設計的五個關鍵元素中，凸透鏡反應的是我們感興趣的事物、熱情的聚焦所在，代表著「興趣」；肌肉反應的是我們的才能與技能，是我們常鍛鍊與特別能使得上力的地方，代表著「能力」。
心反應的是我們重視的價值，是真正的心之所向，代表著「價值觀」；衣服反應的是我們的社交與工作角色，還有自我的不同面向與樣貌，代表著「性格」；工具箱反應的是我們所擁有的各種有形與無形資產，代表著「資源」。
- 興趣：是你真正想做的事，也是最能讓你感到振奮的事，這些會讓你覺得快樂、有想像空間、燃起使命感的事情，會是生涯滿足感的主要驅動力。
- 能力：又可以分成才能和技能。才能是天生的、與生俱來的能力，那些你做起來輕鬆自然、毫不費力的事。技能是指必須經由學習或培養而來的能力，那些你必須不斷演練或學習才會漸入佳境的事。
- 價值觀：有助於確定自己的人生想追求什麼，想從感興趣的工作實現什麼，讓自己能夠專注於對自己來說意義非凡的事。
- 性格：想想看你的人格特質是什麼？例如高ＥＱ、勤奮、冷靜、自信、體貼、活潑外向、精力充沛、注意細節等等。這些性格又帶給你什麼樣的優勢與弱勢。
- 資源：你所擁有的知識、經驗、人脈、聲譽、體能、還有其他有形無形的資源和資產。
當我們在生命設計中，集齊了凸透鏡（興趣）、肌肉（能力）、心（價值觀）、衣服（性格）與工具箱（資源）這五個關鍵元素，也別忘了需要檢視一下這五個元素是否能夠相輔相成、協調一致？還是說有哪些地方彼此矛盾、衝突？甚至是這五個元素目前的比例與程度，是否是自己的理想調配比例？
當這五個關鍵元素能夠一致調和，就能為自己帶來有一致性且理想的人生，並能夠更清楚的串起三件事：「你是誰？你的信念是什麼？你目前在做什麼？你擁有什麼？」這時，我們也可以像是超級瑪利歐吃到無敵星星時一樣，進入到自己的人生無敵狀態，發揮出自己的最佳表現。
因此，不斷的持續打磨我們內在的無敵星星，透過各種經驗與活動來增進認識、了解與使用，我們就能夠在人生的道路上，能夠更好的進入自己的最佳表現狀態中。
我是誰練習
最後，想要邀請你在新的一年的開始，一起來做「我是誰？」的練習。
首先，準備十張空白的便利貼，在每張的頂端寫下「我是誰？」然後，在每張各寫下一個答案（如：心理師）。
寫好之後，重新檢視每個答案並加以擴充，再問自己：「這個身分反應了自己什麼樣的價值觀？展現了什麼樣的性格特質？有興趣的地方是什麼？運用了什麼樣的能力？擁有什麼樣的資源來維持該角色？」寫下來。
完成之後，重新檢視每個答案並排出優先順序。也就是說，哪個身分對你來說最重要？把那張便利貼放在最上面；哪種身分居次，就把它放在第二張。依此類推，直到排完最後一張。
最後，再依序瀏覽這十張便利貼，仔細去讀你寫在「這個身分反應你的價值觀、性格、興趣、能力、資源？」這些問題下面的答案。然後，在這十個答案中找出有哪些共同點，將他們寫在另一張便利貼上。
現在，你開始認出一些東西了，可以進一步思考你的人生必須運用或具備什麼，才能讓你覺得快樂、有用及有價值？它們將是你透過夢幻工作、職涯或使命所要追尋的，會讓你覺得興奮、滿足及受用的「無敵星星」。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！