鹹蛤蜊兩三事：詹宏志筆下的這道下酒菜，可說是晟養台灣人長大的食物之一
我們想讓你知道的是
無論是蜆仔還是蛤蜊，都是台灣很常見的貝類。在物資匱乏的時代，人們也經常會撿拾這些鄰近周遭的食物來吃食，以拾來的貝類、家庭必有的醬油和大蒜、辣椒、米酒組成的鹹蜆仔，就是這樣誕生的。這些蛤仔、蜆仔，應該可以說是晟養台灣人長大的食物之一。
鹹蛤蜊
詹宏志的《舊日廚房》最末一文，講了一段鹹香蛤蜊的回憶以及其後的變形，讀來也勾起我對這道最基本台菜下酒菜的記憶。
當兵時我因為文章寫得不錯，也具有能把各處公開資料整理成分析資料的能力，因此頗得情報處長官的喜愛。軍官週三常有外膳，處長就會帶著我們幾個愛將到埔墘某條不起眼的小巷，來到一家熱炒小吃店。
小吃店的菜怎麼樣我其實並無記憶，我只記得他們的鹹蜆仔非常好吃，那是免費招待的小菜，肚子餓的阿兵哥就像無底洞，一盤又一盤邊吃邊聊，一點黃湯下肚，長官屬下竟也打成一片。不過對義務役如我而言，不在營區內就是自由，因此我很喜歡這段外膳時光，並私自幫那家小吃命名「自由之蜆」。
後來我到立法院服務，有事沒事經常要到高雄和樁腳、兄弟們聚會。大家最喜歡去的就是鳳山的「正義小吃店」。高雄人喝酒很爽快，通常是一人桌上先放一瓶海尼根，叫做「栽罐」，配上店家醃製的小菜鹹蜆仔，就吆喝了起來。
朋友當中有一位玉管處的兼職攝影師，他經常都在山上活動，因為玉山跨越了嘉義、高雄和南投三個縣份，所以大家都叫他「玉山縣縣長」。縣長每次聚餐都遲到，遲到就先罰敬一圈酒，他酒量差，通常兩輪就開始胡言亂語，大家都說他喝酒是自殺攻擊的「神風特攻隊」，給兄弟們帶來許多笑料。
縣長幾年前因為心臟病走了，後來我因緣際會看見前輩攝影師方慶綿的作品，突然想到，其實縣長在做的事，和當年方慶綿是一樣的。縣長留下的許多作品也都被玉管處收藏，民進黨立委們很愛在辦公室牆上掛玉山的照片，幾乎都是出自縣長之手。有時睹物思人，也會想起當年一起吃鹹蜆仔喝醉酒的時光。
鹹蜆仔是很平常的下酒台菜，但要做得鹹香好吃不容易。我爸非常愛這道菜，但我媽常說外面做的不知道乾不乾淨，因此都是自己做。詹宏志書裡的煮法，是把吐完砂清洗乾淨的蜆仔丟進滾水幾秒鐘，待蜆仔開一條小縫口即可取出。這個「幾秒鐘」不很精確，有點難把握。我媽的做法是把蜆仔放在一個大碗公中，然後用滾水澆淋後即取出，這樣剛好是會開一點縫。
蜆仔的開口只有一點點，是因為這樣才能半生熟。口開太大就是熟了，肉就變硬，比較難醃入味；相反地，縫口緊閉，那醬油也進不去，自然也別說什麼醃漬了。前陣子家裡整修，我很堅持要換一台廚下型熱水器，電子水龍頭一按就能出熱水，裝了之後發現做菜真好用，洗吻仔魚好用、沖咖啡好用，用這個來澆淋蜆仔迫其開出一條小縫口，也很好用。
另外除了河蜆之外，文蛤、海瓜子等各種貝類，也可以舉一反三來料理，大小不同、淡水海水的相異貝類，口感也各有千秋，隨人歡喜。
不過決定醃製品口味的關鍵，當然還是醬汁。正如詹宏志所言，醃製蜆仔的醬汁因人而異，最傳統的當然就是大蒜、辣椒、醬油跟米酒，調好之後試試看口味，也可以加入各種喜愛的醃料，想吃日式的就用清酒、味醂和日式醬油，也可以加入柚子醬油或味增；西式的也可以考慮波特酒、甜白酒和各種醋、香料來調味。總之你加入了什麼醬汁，就會成為你想要的樣子。待各自調整比重。至覺得自己喜歡為止，便將蜆仔放入醬汁，冰進冰箱，大約五、六小時這道下酒菜即可完成。
萬華三水市場有一攤鹹蜆仔非常有名，市場的小攤不賣其他，只有蛤仔、蜆仔、蚵仔三種，週末品項比較多，會有加海瓜子、鳳螺等等，但如果起的太晚，通常買不到海瓜子。這攤是那種買了會送你一根嫩薑和一大把九層塔的老店，不過店內一絕，是兼賣醃好的鹹蜆仔和鹹蛤蜊。
鹹蛤蜊是彰化海邊的吃法，海邊無蜆仔，但是文蛤很多，所謂大海就是我家冰箱，海邊人自有海邊人的下酒菜。三水街那攤的老闆據說是彰化人，因此有彰化人的吃法，他的醃醬加了玄米茶，也因此不會那麼鹹。
無論是蜆仔還是蛤蜊，都是台灣很常見的貝類。在物資匱乏的時代，人們也經常會撿拾這些鄰近周遭的食物來吃食，以拾來的貝類、家庭必有的醬油和大蒜、辣椒、米酒組成的鹹蜆仔，就是這樣誕生的。這些蛤仔、蜆仔，應該可以說是晟養台灣人長大的食物之一。
蚌殼類在西洋美術史上常被與「維納斯的誕生」聯想在一起，被認為是生命的泉源。在東方則常與佛教連結，觀音諸法相當中的「蛤蜊觀音」，便常是佛教繪畫當中的主題。而在台灣講起跟蛤蜊有關的美術史，必然得提起隱身五十年後終於驚動萬教出現的黃土水作品「甘露水」。
過去我們對「甘露水」的理解，僅靠著兩張黑白照片。百年前的照相和印刷技術跟現在不能比，僅能以女神身後的貝殼，來解讀名喚「甘露水」的意義，並以此類比「維納斯的誕生」，來寓意台灣美術的新時代來臨。
2020年，我有幸授命奔走，參與了「甘露水」的再現。還記得在見證歷史的百感交集之間，大家一同把厚重的木箱打開，再把覆蓋在上面的塑膠袋、麵粉袋一層一層剝除，終於看見雕像本尊時，竟也同時被女神腳邊活靈活現，伸長了身體彷彿正在吐沙的蚌殼樣子逗笑了。
那是唯二留下的照片中，無法完整呈現的蚌殼旺盛生命感。因為有緣親見，灌注給當時困於疫情與工作瓶頸，身心俱疲的我滿滿的活力。那年北師美術館的紅包袋，畫上了文蛤正在吐沙的圖樣，煞是可愛。拿到這個紅包袋的人不只關心裡面包了多少錢，也多半會問起這幾枚小文蛤的意義，也許這也算是台灣美術史推廣扎根的小小成績吧。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
農曆新年 -85% 超優惠終身買斷方案，錯過可能就沒了
雖然現在官網活動還沒開跑，但 pCloud 確定會在農曆新年推出超優惠方案，活動期間為 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 24 日，活動只有短短 5 天要好好把握。這檔農曆新年促銷活動是針對個人終身制方案，500GB、2TB、10TB 個人終身方案都會有優惠價格，500GB 個人終身價折扣後為 139 美元、2TB 個人終身方案折扣價為 279 美元、10TB 個人終身方案折扣價為 890 美元，折扣幅度高達 85%。
pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。