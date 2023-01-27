波音客機對中國銷售量近乎清零，中國國產「C919」離航空霸主之路有多遠？

日前，美國飛機製造商波音公司公布2022年共交付480架飛機，相比之下其最大競爭對手空中巴士公司（Airbus）共交付661架飛機。這是波音連續第四年落後於空巴。

兩者的差距主要體現在中國市場。去年，波音向中國交付了八架飛機，而空巴交付超過100架。

不僅如此，去年7月中國的三大國有航空公司同意購買292架空巴飛機；11月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪華期間，中國航空器材集團公司宣佈，在北京簽下了140架空巴飛機的批量採購協議，採購協議包括八架A350，132架A320系列客機、總價值約170億美元。

相比之下，波音的737 MAX飛機的事故後，在2019年3月被中國禁飛，停飛近四年。根據Cirium統計，在2019年停飛前中國航空公司有97架該型號飛機。

去年10月波音公司表示，目前還有另外138架為中國航空公司製造的飛機在美國等待交付，不過鑒於沒有跡象表明中國航空公司會在短期內接受這些飛機，波音已經開始將這些飛機轉售給其他航空公司。

波音公司首席執行官戴夫・卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示，希望最終能夠在中國交付更多飛機，但「真的很難找到訊號，表明中國的情況將發生變化，並朝著（有利於）我們的方向發展。」

對於受到疫情影響的波音公司而言，雪上加霜。

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不過，南方航空在其應用程序上顯示，該公司已安排1月20日的兩個波音737 MAX航班，如果成行，這將是中國航空公司自2019年3月停飛以來首次為以機型提供商業服務。

應用程序上顯示，上述預定航班是廣州至鄭州和廣州至武漢的航班。

雖然有事故的影響，但中國在飛機採購上「棄美親歐」，有人認為中國在搞「平衡外交」，試圖分化美國和歐洲的利益。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在2021年抱怨說，中國政府正在阻止其國內航空公司購買價值「數百億美元」的波音飛機。

復甦的中國旅遊業

空巴A320和波音737兩款大型客機是全球需求最旺盛的機型之一，中國航空公司訂單約佔全球市場需求的四分之一。

受疫情影響，2022年中國的國際航班客運量一直處於非正常狀態，月客運量僅相當於2019年同期的不到5％。

中國在去年11月底放開疫情管控，並宣佈今年1月8日放開入境限制，再加上春節假期臨近，旅遊業止跌回升。根據中國官方數據，2023年元旦節假期，全國國內旅遊出遊5271.34萬人次，按可比口徑恢復至2019年元旦節假日同期的42.8％。

多家中國航空公司迅速增加國際航班的數量。在此背景下，對飛機的需求也水漲船高。

另一個背景是中國國產大型飛機的交付。去年12月9日，首架中國商飛研製的國產大型飛機C919交付中國東方航空，並在當天正式加入東航機隊。

東航表示，在獲得中國民航局初始批准的基礎上，東航還要開展100小時以上的空機驗證試飛，以對C919的運行安全性、維修可靠性以及各項運行保障能力進行驗證和確認。有望最早於2023年春滿足民航局規章要求，投入商業載客營運。

歷經14年研發，C919是中國民航市場首次擁有自主研發的噴氣式幹線飛機。

C919在2007年立項三年後，2010年10月，中國商飛向中國民航局遞交C919的型號合格證申請，並獲得受理。之後再歷時五年的研發和製造，2015年11月，C919首架飛機總裝下線。

雖然下線，但原定於2016年交付之期，因各種開發問題被延後。

2017年5月C919成功首飛後進入全面試飛試驗階段——有六架試飛飛機參與動力、性能、操控等試飛科目，兩架參與靜力試驗、疲勞試驗等試驗。

五年試飛和改進之後，9月29日獲得型號合格證，證明C919的設計滿足要求。

雖然已經正式交付，投入商業營運。但直到製造商的整個生產質量體系都滿足要求，才能最終拿到生產許可證，此時意味著該飛機具備批量交付能力，正式走向市場。

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雙雄爭霸到三足鼎立？

C919是中國第一款按照國際適航標準研製的大型客機，最長航程大約5500公里。C919機艙內有158至168座，一排六個座位，被一條單通道分成兩邊，每邊三個。空巴A320和波音737也是同樣布局。

該類幹線客機是全球需求最旺盛的市場，中國的航空公司訂單約佔市場需求的四分之一，C919的首批客戶預計也將主要是中國航司。

《路透社》援引行業分析師稱，面對波音和空巴的壟斷地位，中國想要切實地挑戰他們，還需要十年時間。

比如，在商業上想要成功，C919還需要建立穩定的維保體系，提高維保人員培訓、管理體系、航材保障體系等建設。從無到有的建設需要大量的資金、時間的投入，而航空業不容出差錯，任何因為設計或者維保出現問題，將對機型乃至製造商產生巨大的信任危機。

其次，還有關鍵一步就是必須取得美國或歐洲的適航認證。包括歐洲航空安全局（EASA）和美國航空管理局 （FAA）。

上述分析師表示，如果順利，C919將成為當代首個在主要類別噴氣式客機中取得適航認證的非西方國家產品，這奠定了中國產飛機作為波音、空巴未來主要競爭者的地位。

值得注意的是，雖然C919被稱為「中國產大飛機」，但它在很大程度上依賴於西方公司的組件，比如美國通用與法國賽峰聯合研製的LEAP-1C發動機，不過中國也在自己研發「長江-1000A」航空發動機，目前還未正式裝機試飛。