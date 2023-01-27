波音客機對中國銷售量近乎清零，中國國產「C919」離航空霸主之路有多遠？
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中國在去年11月底放開疫情管控，並宣佈今年1月8日放開入境限制，再加上春節假期臨近，旅遊業止跌回升。根據中國官方數據，2023年元旦節假期，全國國內旅遊出遊5271.34萬人次，多家中國航空公司迅速增加國際航班的數量。在此背景下，對飛機的需求也水漲船高。
日前，美國飛機製造商波音公司公布2022年共交付480架飛機，相比之下其最大競爭對手空中巴士公司（Airbus）共交付661架飛機。這是波音連續第四年落後於空巴。
兩者的差距主要體現在中國市場。去年，波音向中國交付了八架飛機，而空巴交付超過100架。
不僅如此，去年7月中國的三大國有航空公司同意購買292架空巴飛機；11月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪華期間，中國航空器材集團公司宣佈，在北京簽下了140架空巴飛機的批量採購協議，採購協議包括八架A350，132架A320系列客機、總價值約170億美元。
相比之下，波音的737 MAX飛機的事故後，在2019年3月被中國禁飛，停飛近四年。根據Cirium統計，在2019年停飛前中國航空公司有97架該型號飛機。
去年10月波音公司表示，目前還有另外138架為中國航空公司製造的飛機在美國等待交付，不過鑒於沒有跡象表明中國航空公司會在短期內接受這些飛機，波音已經開始將這些飛機轉售給其他航空公司。
波音公司首席執行官戴夫・卡爾霍恩（Dave Calhoun）表示，希望最終能夠在中國交付更多飛機，但「真的很難找到訊號，表明中國的情況將發生變化，並朝著（有利於）我們的方向發展。」
對於受到疫情影響的波音公司而言，雪上加霜。
不過，南方航空在其應用程序上顯示，該公司已安排1月20日的兩個波音737 MAX航班，如果成行，這將是中國航空公司自2019年3月停飛以來首次為以機型提供商業服務。
應用程序上顯示，上述預定航班是廣州至鄭州和廣州至武漢的航班。
雖然有事故的影響，但中國在飛機採購上「棄美親歐」，有人認為中國在搞「平衡外交」，試圖分化美國和歐洲的利益。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在2021年抱怨說，中國政府正在阻止其國內航空公司購買價值「數百億美元」的波音飛機。
復甦的中國旅遊業
空巴A320和波音737兩款大型客機是全球需求最旺盛的機型之一，中國航空公司訂單約佔全球市場需求的四分之一。
受疫情影響，2022年中國的國際航班客運量一直處於非正常狀態，月客運量僅相當於2019年同期的不到5％。
中國在去年11月底放開疫情管控，並宣佈今年1月8日放開入境限制，再加上春節假期臨近，旅遊業止跌回升。根據中國官方數據，2023年元旦節假期，全國國內旅遊出遊5271.34萬人次，按可比口徑恢復至2019年元旦節假日同期的42.8％。
多家中國航空公司迅速增加國際航班的數量。在此背景下，對飛機的需求也水漲船高。
另一個背景是中國國產大型飛機的交付。去年12月9日，首架中國商飛研製的國產大型飛機C919交付中國東方航空，並在當天正式加入東航機隊。
東航表示，在獲得中國民航局初始批准的基礎上，東航還要開展100小時以上的空機驗證試飛，以對C919的運行安全性、維修可靠性以及各項運行保障能力進行驗證和確認。有望最早於2023年春滿足民航局規章要求，投入商業載客營運。
歷經14年研發，C919是中國民航市場首次擁有自主研發的噴氣式幹線飛機。
C919在2007年立項三年後，2010年10月，中國商飛向中國民航局遞交C919的型號合格證申請，並獲得受理。之後再歷時五年的研發和製造，2015年11月，C919首架飛機總裝下線。
雖然下線，但原定於2016年交付之期，因各種開發問題被延後。
2017年5月C919成功首飛後進入全面試飛試驗階段——有六架試飛飛機參與動力、性能、操控等試飛科目，兩架參與靜力試驗、疲勞試驗等試驗。
五年試飛和改進之後，9月29日獲得型號合格證，證明C919的設計滿足要求。
雖然已經正式交付，投入商業營運。但直到製造商的整個生產質量體系都滿足要求，才能最終拿到生產許可證，此時意味著該飛機具備批量交付能力，正式走向市場。
雙雄爭霸到三足鼎立？
C919是中國第一款按照國際適航標準研製的大型客機，最長航程大約5500公里。C919機艙內有158至168座，一排六個座位，被一條單通道分成兩邊，每邊三個。空巴A320和波音737也是同樣布局。
該類幹線客機是全球需求最旺盛的市場，中國的航空公司訂單約佔市場需求的四分之一，C919的首批客戶預計也將主要是中國航司。
《路透社》援引行業分析師稱，面對波音和空巴的壟斷地位，中國想要切實地挑戰他們，還需要十年時間。
比如，在商業上想要成功，C919還需要建立穩定的維保體系，提高維保人員培訓、管理體系、航材保障體系等建設。從無到有的建設需要大量的資金、時間的投入，而航空業不容出差錯，任何因為設計或者維保出現問題，將對機型乃至製造商產生巨大的信任危機。
其次，還有關鍵一步就是必須取得美國或歐洲的適航認證。包括歐洲航空安全局（EASA）和美國航空管理局 （FAA）。
上述分析師表示，如果順利，C919將成為當代首個在主要類別噴氣式客機中取得適航認證的非西方國家產品，這奠定了中國產飛機作為波音、空巴未來主要競爭者的地位。
值得注意的是，雖然C919被稱為「中國產大飛機」，但它在很大程度上依賴於西方公司的組件，比如美國通用與法國賽峰聯合研製的LEAP-1C發動機，不過中國也在自己研發「長江-1000A」航空發動機，目前還未正式裝機試飛。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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