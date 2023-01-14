【東南亞週報】安華首度出訪赴印尼會佐科威、特斯拉新廠傳將落腳印尼、泰拚觀光防疫政策大轉彎

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第205期，為讀者挑選2023年1月7日至1月13日期間，有關馬來西亞、泰國、印尼、越南、新加坡與緬甸的六則東協區域大事。

馬來西亞｜首相安華首度出訪 赴印尼會晤佐科威

東協國家新上任的總理，普遍上會以印尼為其第一次正式出訪的目的地，而去年11月成為馬來西亞第十任首相的安華亦如此，他在1月8日至印尼展開為期兩天的正式訪問。此次出訪亦讓各界進一步了解大馬新任首相的外交政策，安華與印尼總統佐科威就雙邊貿易、勞工、棕櫚油、印尼新首都及緬甸危機等議題進行深入交流與討論。

印尼新首都是其中一項備受關注的議題，因為印尼將首都遷移到加里曼丹，較接近大馬東部的沙巴與砂拉越，兩者皆位於婆羅洲（Borneo）。根據安華，沙巴與砂拉越將受惠於印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）的發展，而目前已至少有10家企業決定投資新首都發展項目。馬印兩國在雙方領袖會面時，簽署了多項經濟合作協議。

另外，大馬亦與印尼在因應緬甸危機的態度上進行討論，雙方取得共識要對緬甸軍政府施展更多壓力，要求該政府實施東協提出的「五點共識」。由於印尼將擔任2023年度的輪值主席國，該組織預計在印尼的主導下將對緬甸軍政府採取更為強硬的態度。

大馬與印尼作為全球最大棕櫚油的出產國，亦在此方面加強合作關係。佐科威與安華會面後表示，馬印兩國將聯手打擊對棕櫚油的歧視。事實上，歐盟計畫在2030年之前逐漸淘汰使用棕櫚油為燃料，因為歐盟認為發展棕櫚油與森林砍伐相關。

（首相安華會晤印尼總統佐科威）

泰國｜泰為拚觀光 防疫政策大轉彎

泰國政府原決議自1月9日上午8時起，所有18歲或以上的國際遊客，必須在入境時提供完整接種疫苗之證明（2劑），或是在6個月內曾確診的遊客亦可出示合格醫療機構提供的康復證明，未能施打疫苗者則須提供醫生開立的說明。根據泰國當局，以上文件將由航空公司檢查，而旅客若無法出示上述文件，航空公司將拒絕旅客登機。

惟在泰國政府宣布此措施後不到一天的時間，泰國政府突然在防疫政策上大轉彎，泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布撤銷疫苗接種證明的要求，因為該措施將對遊客造成不便。他認為大部分人已有完整接種疫苗，因此即使無施打疫苗的旅客也應能入境。不過，泰國仍維持新冠確診醫療費用的醫療保險。

根據泰國疾病管制署（Department of Disease Control）預估，即將大量湧入泰國的中國遊客造成泰國確診人數上升的可能性很低，但該部將會在兩周以後評估中國遊客進入泰國後的影響。泰國目前每日平均確診人數大約為900人。

中國直飛泰國清邁和普吉島的航班將在1月18日後大幅提升。根據泰國當局，中國上海直飛清邁在1月18日以後將提升至每日一航班，而中國遊客可由上海和南京直飛普吉島，每日有3航班承載大約500名遊客。普吉島是中國遊客到泰國旅遊的首選目的地，因此在1月24日後將會有另外3個直飛航班啟動。

Photo Credit: GettyImages 疫情期間的曼谷國際機場。

印尼｜特斯拉新廠傳將落腳印尼 年產量達100萬輛電動車

電動車大廠特斯拉傳將在印尼興建製造廠，生產電動車及電池，完工後年產量達100萬輛電動車。

《彭博社》報導，不具名來源表示，特斯拉與印尼即將達成設廠的初步協議，工廠將生產電動車及電池，確切設置地點尚未透露。印尼海洋事務及投資統籌部長盧胡特（Luhut Panjaitan）對此回應，政府持續有與特斯拉接洽，目前與特斯拉的協商仍在進行中，由於有保密條款之故，不便透露更多細節。特斯拉也並未針對報導提供回應，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於推特上表示：「請留意『不具名來源』的報導，這類消息通常都是錯誤的。」

特斯拉目前在美國德州奧斯汀、加州佛利蒙外，中國上海以及德國柏林均設有生產工廠，先前傳出下一座美國境外的超級工廠可能落腳於墨西哥。佐科威在去年5月赴美國華府參加東協領導人峰會後，飛往德州與特斯拉執行長馬斯克會面，力促馬斯克到印尼投資電動車生產基地。

印尼以豐富的銅、鎳、錫礦資源吸引國際投資人，尤其鎳礦為電池生產的重要原料。2021年時韓國現代汽車、LG新能源已在印尼共同投資建設東南亞首座電動車電池廠，未來將供貨給現代汽車與起亞汽車。此外，印尼政府也透露，日本豐田汽車與三菱汽車也對投資印尼設廠表達意願。

（2022年5月佐科威與馬斯克會面照）

越南｜蘋果、三星供應商京東方可能在越南建二座新廠

路透社報導，蘋果及三星電子的供應商京東方（BOE Technology）可望在越南投資設立兩座新廠，總投資額上看4億美元。

該報導指出，面板供應商京東方據傳將在越南北部設廠，廠區面積最大100公頃，投入1.5億美元建立遙控器生產廠，剩餘廠區則用於進行顯示器生產。此外，京東方也預計另外投資2.5億美元建立面積50公頃的生產廠，其中30公頃提供旗下供應鏈使用，預計在2025年全部完工。目前京東方並未對報導提出回應，雖然路透社報導引述知情人士表示，京東方的在越南的設廠生產，不專為蘋果供貨，也可能是為了供應三星智慧型手機的生產需求；但京東方的動向也顯示越南成為科技產品生產新基地的趨勢。

有鑑於地緣政治局勢變化以及中國的新冠肺炎政策，蘋果規劃其旗艦產品會在中國以外的增加生產基地。蘋果已自2020年起開始在越南量產AirPods，而MacBook、Apple Watch和iPad也將在越南生產。根據媒體2022年底報導，蘋果將在越南生產MacBook，其供應商富士康已在去年8月於越南北江省承租50.5公頃土地，預計投資3億美元建設生產基地，產線最快將於2023年5月開始投產。