【東南亞週報】安華首度出訪赴印尼會佐科威、特斯拉新廠傳將落腳印尼、泰拚觀光防疫政策大轉彎

我們想讓你知道的是
東協國家新上任的總理，普遍上會以印尼為其第一次正式出訪的目的地，而去年11月成為馬來西亞第十任首相的安華亦如此，他在1月8日至印尼展開為期兩天的正式訪問。 印尼新首都是其中一項備受關注的議題，因為印尼將首都遷移到加里曼丹，較接近大馬東部的沙巴與砂拉越，兩者皆位於婆羅洲。根據安華，沙巴與砂拉越將受惠於印尼新首都「努山塔拉」的發展，而目前已至少有十家企業決定投資新首都發展項目。馬印兩國在雙方領袖會面時，簽署了多項經濟合作協議。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第205期，為讀者挑選2023年1月7日至1月13日期間，有關馬來西亞、泰國、印尼、越南、新加坡與緬甸的六則東協區域大事。
馬來西亞｜首相安華首度出訪 赴印尼會晤佐科威
東協國家新上任的總理，普遍上會以印尼為其第一次正式出訪的目的地，而去年11月成為馬來西亞第十任首相的安華亦如此，他在1月8日至印尼展開為期兩天的正式訪問。此次出訪亦讓各界進一步了解大馬新任首相的外交政策，安華與印尼總統佐科威就雙邊貿易、勞工、棕櫚油、印尼新首都及緬甸危機等議題進行深入交流與討論。
印尼新首都是其中一項備受關注的議題，因為印尼將首都遷移到加里曼丹，較接近大馬東部的沙巴與砂拉越，兩者皆位於婆羅洲（Borneo）。根據安華，沙巴與砂拉越將受惠於印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）的發展，而目前已至少有10家企業決定投資新首都發展項目。馬印兩國在雙方領袖會面時，簽署了多項經濟合作協議。
另外，大馬亦與印尼在因應緬甸危機的態度上進行討論，雙方取得共識要對緬甸軍政府施展更多壓力，要求該政府實施東協提出的「五點共識」。由於印尼將擔任2023年度的輪值主席國，該組織預計在印尼的主導下將對緬甸軍政府採取更為強硬的態度。
大馬與印尼作為全球最大棕櫚油的出產國，亦在此方面加強合作關係。佐科威與安華會面後表示，馬印兩國將聯手打擊對棕櫚油的歧視。事實上，歐盟計畫在2030年之前逐漸淘汰使用棕櫚油為燃料，因為歐盟認為發展棕櫚油與森林砍伐相關。
（首相安華會晤印尼總統佐科威）
泰國｜泰為拚觀光 防疫政策大轉彎
泰國政府原決議自1月9日上午8時起，所有18歲或以上的國際遊客，必須在入境時提供完整接種疫苗之證明（2劑），或是在6個月內曾確診的遊客亦可出示合格醫療機構提供的康復證明，未能施打疫苗者則須提供醫生開立的說明。根據泰國當局，以上文件將由航空公司檢查，而旅客若無法出示上述文件，航空公司將拒絕旅客登機。
惟在泰國政府宣布此措施後不到一天的時間，泰國政府突然在防疫政策上大轉彎，泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布撤銷疫苗接種證明的要求，因為該措施將對遊客造成不便。他認為大部分人已有完整接種疫苗，因此即使無施打疫苗的旅客也應能入境。不過，泰國仍維持新冠確診醫療費用的醫療保險。
根據泰國疾病管制署（Department of Disease Control）預估，即將大量湧入泰國的中國遊客造成泰國確診人數上升的可能性很低，但該部將會在兩周以後評估中國遊客進入泰國後的影響。泰國目前每日平均確診人數大約為900人。
中國直飛泰國清邁和普吉島的航班將在1月18日後大幅提升。根據泰國當局，中國上海直飛清邁在1月18日以後將提升至每日一航班，而中國遊客可由上海和南京直飛普吉島，每日有3航班承載大約500名遊客。普吉島是中國遊客到泰國旅遊的首選目的地，因此在1月24日後將會有另外3個直飛航班啟動。
印尼｜特斯拉新廠傳將落腳印尼 年產量達100萬輛電動車
電動車大廠特斯拉傳將在印尼興建製造廠，生產電動車及電池，完工後年產量達100萬輛電動車。
《彭博社》報導，不具名來源表示，特斯拉與印尼即將達成設廠的初步協議，工廠將生產電動車及電池，確切設置地點尚未透露。印尼海洋事務及投資統籌部長盧胡特（Luhut Panjaitan）對此回應，政府持續有與特斯拉接洽，目前與特斯拉的協商仍在進行中，由於有保密條款之故，不便透露更多細節。特斯拉也並未針對報導提供回應，但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於推特上表示：「請留意『不具名來源』的報導，這類消息通常都是錯誤的。」
特斯拉目前在美國德州奧斯汀、加州佛利蒙外，中國上海以及德國柏林均設有生產工廠，先前傳出下一座美國境外的超級工廠可能落腳於墨西哥。佐科威在去年5月赴美國華府參加東協領導人峰會後，飛往德州與特斯拉執行長馬斯克會面，力促馬斯克到印尼投資電動車生產基地。
印尼以豐富的銅、鎳、錫礦資源吸引國際投資人，尤其鎳礦為電池生產的重要原料。2021年時韓國現代汽車、LG新能源已在印尼共同投資建設東南亞首座電動車電池廠，未來將供貨給現代汽車與起亞汽車。此外，印尼政府也透露，日本豐田汽車與三菱汽車也對投資印尼設廠表達意願。
（2022年5月佐科威與馬斯克會面照）
越南｜蘋果、三星供應商京東方可能在越南建二座新廠
路透社報導，蘋果及三星電子的供應商京東方（BOE Technology）可望在越南投資設立兩座新廠，總投資額上看4億美元。
該報導指出，面板供應商京東方據傳將在越南北部設廠，廠區面積最大100公頃，投入1.5億美元建立遙控器生產廠，剩餘廠區則用於進行顯示器生產。此外，京東方也預計另外投資2.5億美元建立面積50公頃的生產廠，其中30公頃提供旗下供應鏈使用，預計在2025年全部完工。目前京東方並未對報導提出回應，雖然路透社報導引述知情人士表示，京東方的在越南的設廠生產，不專為蘋果供貨，也可能是為了供應三星智慧型手機的生產需求；但京東方的動向也顯示越南成為科技產品生產新基地的趨勢。
有鑑於地緣政治局勢變化以及中國的新冠肺炎政策，蘋果規劃其旗艦產品會在中國以外的增加生產基地。蘋果已自2020年起開始在越南量產AirPods，而MacBook、Apple Watch和iPad也將在越南生產。根據媒體2022年底報導，蘋果將在越南生產MacBook，其供應商富士康已在去年8月於越南北江省承租50.5公頃土地，預計投資3億美元建設生產基地，產線最快將於2023年5月開始投產。
Tags：
全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。