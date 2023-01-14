北大報告估算中國已9億人染疫，拒倍拉維與西方疫苗，專家稱因缺錢、無法拿回扣又好面子
我們想讓你知道的是
北大國發院副教授馬京晶等人近日發布一份疫情感染報告，估算出截至今年1月11日，中國累積約9億人感染。中國放寬管制疫情大爆發，當局否決將COVID-19治療藥物倍拉維納入醫保，又不願引進成效較佳的西方疫苗，決策邏輯令人費解，專家說這是因財政吃緊、官員要拿好處，加上拉不下臉向西方開口所致。
北大國發院報告：中國已有9億人染疫
（中央社）北京大學國家發展研究院根據大數據模型估算，去（2022）年12月20日，中國大陸多地COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情已達高峰。截至今年1月11日，全國感染率累積約64％，累積約9億人感染。
陸媒《經濟觀察網》13日報導，北大國發院副教授馬京晶等人組成的課題組，近日發布了一份疫情感染報告，分析本輪疫情的傳播特徵、民眾感染後的症狀、人群和地區間差異等。
報告指出，在「新10條」推出後約13天，即去年12月20日，中國大陸多地疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。截至今年1月11日，全國感染率累積約64％，感染人數累積約9億。
在網路上，北京、上海、廣州疫情顯得很大，但北大國發院課題組根據數據估計，西部地區感染率可能更高。
報告估算，本輪累積感染率最高的前3個省份均屬於西部地區，第一是甘肅省約達91％，第二是雲南省約84％，第三是青海省約80％。
馬京晶表示，報告得出的感染率是模型估計數據，根據網路平台上對感染後相關症狀的搜索量計算得出來。如網上對「發燒」、「咳嗽」等症狀搜索量上升，代表感染率上升。在這些數據基礎上，成員再計算全國、各省、各城市的感染率。
她說，雖然此類方法會受到一些影響搜索的隨機因素或固有習慣影響，跟現實有一定差距，但在疫情爆發期間，快速全面了解全國各地的大致感染率，對相關部門進行醫療資源調配有重要作用。
此外，在疫情高峰期，課題組還在中國大陸全境進行問卷調查，收取有效樣本共1萬1443人。
調查結果發現，絕大部分受訪的感染者都出現了發燒、咳嗽咳痰、鼻塞流涕、咽喉痛、味覺嗅覺改變、腹瀉等一種或幾種症狀。感染後最為常見的症狀是發燒，發燒持續3天及以上的占46％。
約一半感染者在感染後5至7天症狀消失並轉陰，約20％的感染者需要更長時間。
調查又發現，在主觀感受上，有76％受訪的感染者認為，感染COVID-19後的難受程度較以前感染最嚴重的流感或感冒更難受。
倍拉維納入中國醫保破局，傳聞指因北京砍價太狠
（中央社）美國《自由亞洲電台》（RFA）引述中國醫療界人士張寧報導，美國輝瑞藥廠生產的抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）未納入中國醫保，皆因北京砍價太狠，即使雙方協商過程中輝瑞曾大幅讓步，但仍無法達成協議。
報導指出，張寧告訴RFA，談判期間輝瑞（Pfizer）報價由人民幣（下同）1890元（約新台幣8534元）降至604元，但中國醫保部門砍價至200元，輝瑞代表拒絕接受。
張寧指出：「最後他們輝瑞給到的最低價差不多是604元（一盒），醫保開價是200元。一個開200元，一個是要價604元，這是最終價格。」
她說：「你看（國產藥）阿茲夫定是270元進入醫保。阿茲夫定藥跟小分子藥的成本是不一樣的啊，輝瑞生產這個藥成本其實非常高，因為它是小分子藥物。」
RFA未能證實張寧透露的訊息是否為真，不過，輝端藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）曾說，中國所提倍拉維的定價，低於輝端售予中低收入國家的價格，這才是雙方談不攏的主因。
他還說，畢竟中國是全球第2大經濟體，須支付的價格不應低於窮國如薩爾瓦多等。
據RFA報導，張寧另指出，國產阿茲夫定副作用超乎常人想像，並說小分子藥物製作技術和成本非常高，中國沒這能力研發，就連阿茲夫定臨床3期到現在還沒完成。
她說，這兩天找了1000個染疫患者做臨床試驗，根本就是臨時抱佛腳，因為之前在巴西的臨床效果不好。
阿茲夫定片是中國製的抗愛滋病用藥，去年被中國官方批准用於治療COVID-19，西安交通大學第二附屬醫院藥學部主管藥師李莎接受RFA訪問表示，服用阿茲夫定導致的不良反應很多。
她說，包括可能會造成神經系統與肝腎功能的損傷，因此不推薦妊娠期和哺乳期的婦女，以及肝腎功能嚴重受損的病患服用。
目前中國黑市喊價倍拉維每盒可高達數萬人民幣還是有錢也買不到，張寧說，倍拉維奇缺，於是民眾開始瘋搶氧氣機和免疫球蛋白。
免疫球蛋白由人體血漿中提取蛋白成分，可提高人體免疫，有上海居民透露，目前免疫球蛋白當地醫院售價數百元，黑市一劑則要價1500至5000元不等。
中國拒倍拉維與西方疫苗，專家：因缺錢、無法拿回扣又好面子
（中央社）中國放寬管制疫情大爆發，當局否決將COVID-19治療藥物倍拉維納入醫保，又不願引進成效較佳的西方疫苗，決策邏輯令人費解，專家說這是因財政吃緊、官員要拿好處，加上拉不下臉向西方開口所致。
對於美國輝瑞藥廠生產的倍拉維未被納入中國醫保，中國官方的說法是輝瑞定價太高。
但《美國之音》（VOA）12日報導，中國早在去年2月即以附帶條件的方式核准倍拉維進口，最初醫保支付每盒（5天療程）人民幣（下同）2300元（約新台幣1萬382元），並於12月降至每盒1890元。
這個價格遠低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的採購價500至700美元（約新台幣1萬5000元至2萬1000元）。因應當前疫情嚴峻，COVID-19治療藥物採購幾乎完全由進口國政府買單，國民無需自付或只需付極少費用。
華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁莫里森（J.Stephen Morrison）表示，評估當前中國的經濟現狀和財政吃緊，這個價格可能對中國政府來說的確有壓力。
Tags：
【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。