北大報告估算中國已9億人染疫，拒倍拉維與西方疫苗，專家稱因缺錢、無法拿回扣又好面子

北大國發院報告：中國已有9億人染疫

（中央社）北京大學國家發展研究院根據大數據模型估算，去（2022）年12月20日，中國大陸多地COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情已達高峰。截至今年1月11日，全國感染率累積約64％，累積約9億人感染。

陸媒《經濟觀察網》13日報導，北大國發院副教授馬京晶等人組成的課題組，近日發布了一份疫情感染報告，分析本輪疫情的傳播特徵、民眾感染後的症狀、人群和地區間差異等。

報告指出，在「新10條」推出後約13天，即去年12月20日，中國大陸多地疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。截至今年1月11日，全國感染率累積約64％，感染人數累積約9億。

在網路上，北京、上海、廣州疫情顯得很大，但北大國發院課題組根據數據估計，西部地區感染率可能更高。

報告估算，本輪累積感染率最高的前3個省份均屬於西部地區，第一是甘肅省約達91％，第二是雲南省約84％，第三是青海省約80％。

馬京晶表示，報告得出的感染率是模型估計數據，根據網路平台上對感染後相關症狀的搜索量計算得出來。如網上對「發燒」、「咳嗽」等症狀搜索量上升，代表感染率上升。在這些數據基礎上，成員再計算全國、各省、各城市的感染率。

她說，雖然此類方法會受到一些影響搜索的隨機因素或固有習慣影響，跟現實有一定差距，但在疫情爆發期間，快速全面了解全國各地的大致感染率，對相關部門進行醫療資源調配有重要作用。

此外，在疫情高峰期，課題組還在中國大陸全境進行問卷調查，收取有效樣本共1萬1443人。

調查結果發現，絕大部分受訪的感染者都出現了發燒、咳嗽咳痰、鼻塞流涕、咽喉痛、味覺嗅覺改變、腹瀉等一種或幾種症狀。感染後最為常見的症狀是發燒，發燒持續3天及以上的占46％。

約一半感染者在感染後5至7天症狀消失並轉陰，約20％的感染者需要更長時間。

調查又發現，在主觀感受上，有76％受訪的感染者認為，感染COVID-19後的難受程度較以前感染最嚴重的流感或感冒更難受。

Photo Credit: GettyImages 1月3日北京一間醫院的急診室。

倍拉維納入中國醫保破局，傳聞指因北京砍價太狠

（中央社）美國《自由亞洲電台》（RFA）引述中國醫療界人士張寧報導，美國輝瑞藥廠生產的抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）未納入中國醫保，皆因北京砍價太狠，即使雙方協商過程中輝瑞曾大幅讓步，但仍無法達成協議。

報導指出，張寧告訴RFA，談判期間輝瑞（Pfizer）報價由人民幣（下同）1890元（約新台幣8534元）降至604元，但中國醫保部門砍價至200元，輝瑞代表拒絕接受。

張寧指出：「最後他們輝瑞給到的最低價差不多是604元（一盒），醫保開價是200元。一個開200元，一個是要價604元，這是最終價格。」

她說：「你看（國產藥）阿茲夫定是270元進入醫保。阿茲夫定藥跟小分子藥的成本是不一樣的啊，輝瑞生產這個藥成本其實非常高，因為它是小分子藥物。」

RFA未能證實張寧透露的訊息是否為真，不過，輝端藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）曾說，中國所提倍拉維的定價，低於輝端售予中低收入國家的價格，這才是雙方談不攏的主因。

他還說，畢竟中國是全球第2大經濟體，須支付的價格不應低於窮國如薩爾瓦多等。

據RFA報導，張寧另指出，國產阿茲夫定副作用超乎常人想像，並說小分子藥物製作技術和成本非常高，中國沒這能力研發，就連阿茲夫定臨床3期到現在還沒完成。

她說，這兩天找了1000個染疫患者做臨床試驗，根本就是臨時抱佛腳，因為之前在巴西的臨床效果不好。

阿茲夫定片是中國製的抗愛滋病用藥，去年被中國官方批准用於治療COVID-19，西安交通大學第二附屬醫院藥學部主管藥師李莎接受RFA訪問表示，服用阿茲夫定導致的不良反應很多。

她說，包括可能會造成神經系統與肝腎功能的損傷，因此不推薦妊娠期和哺乳期的婦女，以及肝腎功能嚴重受損的病患服用。

目前中國黑市喊價倍拉維每盒可高達數萬人民幣還是有錢也買不到，張寧說，倍拉維奇缺，於是民眾開始瘋搶氧氣機和免疫球蛋白。

免疫球蛋白由人體血漿中提取蛋白成分，可提高人體免疫，有上海居民透露，目前免疫球蛋白當地醫院售價數百元，黑市一劑則要價1500至5000元不等。

Photo Credit: GettyImages 中國當局日前否決將COVID-19治療藥物倍拉維（Paxlovid）納入醫保。

中國拒倍拉維與西方疫苗，專家：因缺錢、無法拿回扣又好面子

（中央社）中國放寬管制疫情大爆發，當局否決將COVID-19治療藥物倍拉維納入醫保，又不願引進成效較佳的西方疫苗，決策邏輯令人費解，專家說這是因財政吃緊、官員要拿好處，加上拉不下臉向西方開口所致。

對於美國輝瑞藥廠生產的倍拉維未被納入中國醫保，中國官方的說法是輝瑞定價太高。

但《美國之音》（VOA）12日報導，中國早在去年2月即以附帶條件的方式核准倍拉維進口，最初醫保支付每盒（5天療程）人民幣（下同）2300元（約新台幣1萬382元），並於12月降至每盒1890元。

這個價格遠低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的採購價500至700美元（約新台幣1萬5000元至2萬1000元）。因應當前疫情嚴峻，COVID-19治療藥物採購幾乎完全由進口國政府買單，國民無需自付或只需付極少費用。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁莫里森（J.Stephen Morrison）表示，評估當前中國的經濟現狀和財政吃緊，這個價格可能對中國政府來說的確有壓力。