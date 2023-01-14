詩人白萩過世享壽87歲，現代詩壇孤岩為本土文學貢獻良多，文化部將頒發旌揚狀
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白萩1964年與林亨泰、陳千武等發起創立笠詩社，為台灣本土文學貢獻良多，他以具有突破性的詩藝縱橫四大詩社，多次獲得「十大詩人」的榮銜，已在台灣詩壇地位無可搖撼。白萩曾於受訪時表示：「寫詩就是給我一個最深層的反省。要創作之前是一個孤獨啊，自己反省自己的經驗，好讓自己像上帝一樣的創造自己。」
詩人白萩過世享壽87歲，現代詩壇孤岩為本土文學貢獻良多
（中央社）詩人白萩11日病逝於高雄，享壽87歲，白萩是「笠詩社」的發起人之一，為台灣本土文學貢獻良多，曾獲吳三連文藝獎、台中市大墩文學特別貢獻獎等殊榮，在台灣詩壇有相當的地位。
詩人向陽曾引詩人葉笛的評論，認為白萩無論語言或思想都如「一孤立的岩石」，「是矢志要擊破已存在的美，創造新的美的，少數『任何事都被允許』的詩人」；詩人李敏勇則在「戰後台灣現代詩風景」書中評白萩以詩見證台灣戒嚴時代，是「在冰雪象徵中的一隻鳥，在冰雪象徵中的一株樹」。
白萩1937年生於台中，本名何錦榮，畢業於省立台中商職高級部，18歲（1955年）就以「羅盤」一詩崛起於詩壇，備受當時現代詩、藍星與創世紀等詩社詩人的肯定。
根據Openbook閱讀誌臉書粉專的貼文，白萩於千禧年左右接受何春木文教基金會採訪拍攝時，表示其寫作受到國家政權交移更迭所引發的憤慨、貧窮生活處境，以及16歲那年母親病逝所驅使，因而藉由創作詩來抒發。他描述起初寫詩的初衷：「環境是冰的，內心是感慨激昂。不會把內心給人家看，也不會對外人講，純粹凝聚在寫詩裡面。」
白萩1964年與林亨泰、陳千武等發起創立笠詩社，為台灣本土文學貢獻良多，他以具有突破性的詩藝縱橫四大詩社，多次獲得「十大詩人」的榮銜，已在台灣詩壇地位無可搖撼。
白萩曾於受訪時表示：「寫詩就是給我一個最深層的反省。要創作之前是一個孤獨啊，自己反省自己的經驗，好讓自己像上帝一樣的創造自己。」
向陽表示，白萩的詩之所以可貴，是因為他的詩兼具繪畫性、音樂性、建築性和思想性；而他的詩可讀、可誦，耐讀、耐看，晦澀之處有深意，淺白之處藏奧妙，「這是他之所以成其大的原因」。
政大台文所講座教授陳芳明在《白萩詩選》再版序中曾表示，白萩不是鄉土派詩人，卻讓自己的文學靈魂深植於台灣土壤，這是他能夠為自己開出一條道路的重要關鍵；而白萩使用的語法非常白話，呈現出來的詩藝卻那麼高深，「他擁有入世的身段，也擁有孤高的魂魄。在介入與超越之間，他拿捏得相當精準。」
許多詩人、文友得知白萩過世的消息，紛紛在臉書上表達哀悼之意，詩人鄭烱明在臉書貼文推崇「白萩是一位具有獨特風格及享有盛譽的台灣現代詩人，使他的詩不但意象鮮活、意義深刻，更有著濃厚的人間性。」
詩壇耆宿白萩逝世，文化部將頒發旌揚狀
詩人白萩1月11日於高雄逝世，文化部長李永得聞訊表達哀悼，並表示文化部將頒發旌揚狀，表彰白萩一生致力詩藝，為台灣詩壇帶來開拓與創新的精神。
文化部發布新聞稿說明，白萩本名何錦榮，1937年生於台中，畢業於省立台中商職高級部。曾任職台灣省教育廳、省立台中農學院，也曾經營家具、廣告、室內設計、出版等公司。1952年起投身文壇，創作以詩為主，兼及論述；1955年以「羅盤」一詩獲中國文藝協會新詩獎，被譽為天才詩人，此後在商務之餘仍創作不輟。
白萩曾獲吳三連文藝獎、台中市大墩文學獎文學貢獻獎、台灣新文學貢獻獎等獎項，著作有「蛾之死」、「天空象徵」、「香頌」等詩集。1971年出版「白萩詩選」，至2021年仍由出版社持續再版，足見其詩作經典地位。
新聞稿指出，白萩生於日治時期，成長時正逢台灣文化、政治、經濟、社會急遽變化，生活所使用的語言也從台語、日語轉換到漢語，而白萩能夠快速掌握語言的形式，並進一步突破框架，詩作不僅意象鮮明，更具備敏銳的現實觀察及批判，於詩壇備受推崇。
新聞稿指出，白萩以詩藝崛起的年代，正是台灣現代詩百花齊放的時期，他先後參與「藍星詩社」、「現代派」、「創世紀詩社」，至1964年與林亨泰等人共組「笠詩社」，與台灣戰後詩壇最具代表性的團體都有淵源，但他的作品卻不曾受限，在形式與題材上皆不斷蛻變，勇於革新，論者認為白萩是一位集大成者，同時也是一位重要的開拓者。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
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水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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