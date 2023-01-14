「台美21世紀貿易倡議」第二回合談判登場，美派出逾20人代表團，台灣鎖定4項議題盼有好進展

（中央社）台美21世紀貿易倡議今（14）日到17日在台北舉行第二回合談判。美方派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊；台灣派出行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談。

知情官員對《中央社》記者說，談判將觸及11項議題，但台灣仍鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項，盼有階段性成果就能簽署首批協議，只是仍須視此次會議結果，就算達到簽協議的程度，雙方也須再度確認文字，約定下次簽署時間。

台美去（2022）年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過視訊等方式持續追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

美國此次由麥卡廷帶隊，共派出逾20人來台，陣仗不小；美方代表昨天陸續抵台後，受邀參與行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中安排的晚宴。

台灣部分，由楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席主談。

知情官員指出，美方代表來台進行貿易談判並非首次，不過協議等級的談判確實是首度在台舉行，有其意義。

至於會議時程安排，官員表示，接連4天會議將十分緊湊，每日談判從上午9時開始，會議時間將視議題進度而定，最後一天預定談到晚間7時。

知情官員說，此次美方來台都是專業談判人員，並未安排拜會總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，且因談判行程緊湊，也未規劃其他參訪行程。

Photo Credit: 中央社 台美21世紀貿易倡議14日在台北舉行第2回合談判，美方派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）（左2）帶隊。

Photo Credit: 中央社 台美21世紀貿易倡議14日在台北舉行第2回合談判，美方此次共派出逾20人來台。

台美貿易倡議第二回合談判，鄧振中盼有好進展

（中央社）台美21世紀貿易倡議今天到17日在台北舉行第二回合談判。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，倡議經過長時間努力，按部就班進行，雙方在觀念性討論意見相當一致，期盼談判能有好進展。

台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過大小不同會議追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。

美方此次派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷帶隊；台灣派出行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿辦等單位人員出席。

楊珍妮等人今天上午8時30分前陸續抵達談判地點，神態輕鬆；麥卡廷一行人搭乘小巴士約在8時46分進人談判場所。台美兩次談判地點選擇都很實際，都以方便談判工作原則為考量，未離辦公處所過遠。

這次雖非主談人，但仍是重要操盤手的鄧振中在談判前現身。他接受媒體訪問時表示，台美21世紀貿易倡議經過長時間的努力，正按部就班一步步進行，雙方對觀念性的討論意見相當一致，討論將按照文本逐一進行。

他說，此次安排第二回合談判，美方代表團相當龐大，台灣也做好充分準備，依然鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題，今天是第一天談判無法預計結果，但期待會有好的進展。

鄧振中重申，台灣目標從未改變，就是希望在今年底、美國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前完成談判，並獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。

據了解，會議時間十分緊湊，經貿辦已替雙方準備午餐，直接在談判地點用餐，也準備了咖啡、甜甜圈等點心，希望大家在談判過程中也能隨時補充體力；知情官員說，談判過程緊湊，但希望談判結束後，有機會帶美方代表團品嚐鼎泰豐小籠包等台灣美食。

Photo Credit: 中央社 台美21世紀貿易倡議14日在台北舉行第2回合談判，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中拿著文件前往會議辦公室。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範