「台美21世紀貿易倡議」第二回合談判登場，美派出逾20人代表團，台灣鎖定4項議題盼有好進展
我們想讓你知道的是
這次雖非主談人，但仍是重要操盤手的鄧振中在談判前現身。鄧振中表示，此次安排第二回合談判，美方代表團相當龐大，台灣也做好充分準備，依然鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題，今天是第一天談判無法預計結果，但期待會有好的進展。
（中央社）台美21世紀貿易倡議今（14）日到17日在台北舉行第二回合談判。美方派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷（Terry McCartin）帶隊；台灣派出行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談。
知情官員對《中央社》記者說，談判將觸及11項議題，但台灣仍鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項，盼有階段性成果就能簽署首批協議，只是仍須視此次會議結果，就算達到簽協議的程度，雙方也須再度確認文字，約定下次簽署時間。
台美去（2022）年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過視訊等方式持續追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。
美國此次由麥卡廷帶隊，共派出逾20人來台，陣仗不小；美方代表昨天陸續抵台後，受邀參與行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中安排的晚宴。
台灣部分，由楊珍妮會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位人員出席主談。
知情官員指出，美方代表來台進行貿易談判並非首次，不過協議等級的談判確實是首度在台舉行，有其意義。
至於會議時程安排，官員表示，接連4天會議將十分緊湊，每日談判從上午9時開始，會議時間將視議題進度而定，最後一天預定談到晚間7時。
知情官員說，此次美方來台都是專業談判人員，並未安排拜會總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人，且因談判行程緊湊，也未規劃其他參訪行程。
台美貿易倡議第二回合談判，鄧振中盼有好進展
（中央社）台美21世紀貿易倡議今天到17日在台北舉行第二回合談判。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，倡議經過長時間努力，按部就班進行，雙方在觀念性討論意見相當一致，期盼談判能有好進展。
台美去年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，11月上旬曾在美國紐約舉行首次實體談判會議，期間雙邊工作小組多次透過大小不同會議追加進度，今天起至17日在台北舉行第二回合談判，經貿辦預計在談判結束後對外說明。
美方此次派出逾20人來台，由美國貿易代表署（USTR）助理貿易代表麥卡廷帶隊；台灣派出行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，會同外交部、駐美代表處、經濟部、財政部、金管會、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿辦等單位人員出席。
楊珍妮等人今天上午8時30分前陸續抵達談判地點，神態輕鬆；麥卡廷一行人搭乘小巴士約在8時46分進人談判場所。台美兩次談判地點選擇都很實際，都以方便談判工作原則為考量，未離辦公處所過遠。
這次雖非主談人，但仍是重要操盤手的鄧振中在談判前現身。他接受媒體訪問時表示，台美21世紀貿易倡議經過長時間的努力，正按部就班一步步進行，雙方對觀念性的討論意見相當一致，討論將按照文本逐一進行。
他說，此次安排第二回合談判，美方代表團相當龐大，台灣也做好充分準備，依然鎖定貿易便捷化、中小企業、反貪污和良好法規等4項議題，今天是第一天談判無法預計結果，但期待會有好的進展。
鄧振中重申，台灣目標從未改變，就是希望在今年底、美國舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前完成談判，並獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。
據了解，會議時間十分緊湊，經貿辦已替雙方準備午餐，直接在談判地點用餐，也準備了咖啡、甜甜圈等點心，希望大家在談判過程中也能隨時補充體力；知情官員說，談判過程緊湊，但希望談判結束後，有機會帶美方代表團品嚐鼎泰豐小籠包等台灣美食。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。