2023世界棒球經典賽台灣隊36人集訓名單出爐，王威晨獲欽點為新一代台灣隊長

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐，全職業陣容出征

（中央社）中華職業棒球大聯盟昨（13）日召開世界棒球經典賽（WBC）選訓會議後，公布36人集訓名單，旅外選手有張育成、王柏融等8人，中職各隊選手28人，以樂天桃猿隊及中信兄弟隊球員最多。

旅外選手部分，除台灣隊總教練林岳平之前已公布的張育成、林子偉、王柏融、張奕、宋家豪和吳念庭，還有美職舊金山巨人隊（San Francisco Giants）鄧愷威和匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates）鄭宗哲；中職5隊都有選手入選，最多的是桃猿和兄弟各7人。

投手（17人）： 宋家豪、張奕、曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、林凱威、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、吳哲源、李振昌、鄧愷威。

宋家豪、張奕、曾仁和、陳冠宇、黃子鵬、陳禹勳、王維中、林凱威、陳冠偉、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、胡智為、呂彥青、吳哲源、李振昌、鄧愷威。 捕手（4人）： 吉力吉撈．鞏冠、戴培峰、林岱安、高宇杰。

吉力吉撈．鞏冠、戴培峰、林岱安、高宇杰。 內野手（9人）： 張育成、林子偉、吳念庭、鄭宗哲、范國宸、江坤宇、王威晨、岳東華、林立。

張育成、林子偉、吳念庭、鄭宗哲、范國宸、江坤宇、王威晨、岳東華、林立。 外野手（6人）：王柏融、成晉、陳晨威、郭天信、陳傑憲、林安可。

台灣隊28日開始集訓，但旅日選手2月15日後才會加入集訓，旅美選手也要到2月後陸續加入，正式30人參賽名單2月6日繳交；在台中市舉行的WBC經典賽A組預賽3月8日開打，之前會有2場官辦熱身賽。

Photo Credit: 中央社 台灣隊36人集訓名單13日出爐，內野手包含王威晨（圖）等9人、投手則有黃子鵬等17人。

王威晨領袖特質，林岳平欽點任經典賽新一代台灣隊長

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊總教練林岳平昨天表示，中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊長王威晨具領袖特質，選王威晨當隊長，希望王威晨帶領新一代台灣隊。

中職稍早召開WBC選訓會議後，公布36人集訓名單；林岳平表示，名單出爐後就告知也入選的王威晨，希望王威晨當隊長，號召選手、帶領台灣隊，王威晨也回應會準備好，幫所有隊員展現最好的一面。

31歲的王威晨2019年世界12強棒球賽就有大賽經驗，當時好表現獲選最佳三壘手。

林岳平談及選王威晨當隊長原因時說，王威晨是中職近幾年具代表性的較資深選手，在兄弟也是隊長，有領袖氣質，希望帶領選手在台中市展現地主優勢。

WBC經典賽A組預賽3月8日在台中開打，之前會有2場官辦熱身賽。

此外，國際棒球賽事由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情停擺幾年，台灣隊上次打一級國際賽事已是12強賽；林岳平表示，過往3年國際賽事較少，以往在國際舞台上表現優異選手，現在年齡層都在35歲以上。這次選出的選手平均年齡26歲到28歲，希望未來撐起新台灣隊，打出新樣貌。

教練團陣中，以林岳平為首，包括牛棚教練王建民、首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔及外野守備兼跑壘教練張建銘等過往有豐富國際賽經驗，林岳平說，從集訓開始就幫選手調整身心靈，希望傳達生活上或比賽中經驗給選手發揮。

Photo Credit: 中央社 2023年世界棒球經典賽台灣代表隊總教練林岳平。

Photo Credit: 中央社（中華職棒提供） 中華職棒5日召開教練團會議討論世界棒球經典賽36人名單，台灣隊總教練林岳平（右3）表示，旅外好手張育成、林子偉在名單內，張奕、吳念庭、宋家 豪、王柏融也都入選。

世界棒球經典賽預賽3/8台中登場，預估投入1500人力

（中央社）世界棒球經典賽A組預賽3月8日起在台中洲際棒球場登場，台中市長盧秀燕12日邀WBC主席史莫爾（Jim Small）等開跨機關協調會議，預估賽事期間投入相關人力達1500人。

盧秀燕邀史莫爾、中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊總教練林威助、台中成棒隊總教練鄭達鴻、中華民國棒球協會及悍創運動行銷股份有限公司等相關合作單位在台中市政府推動跨機關協調會議。

中市府運動局預估現場球迷超過10萬人次，在整體城市行銷與觀光體驗將積極推動市府各局處整合，於交通便利、城市外交及觀光美食等架構下，希望在台中完美執行WBC。

盧秀燕會中表示，中市府將帶著滿滿誠意辦好賽事，期望賽事期間讓台中被世界看見，並給現場球迷最佳觀賽體驗。

WBC分A到D組分組賽，各組取前2名晉級8強賽；A組預賽有台灣隊、荷蘭隊、古巴隊、義大利隊和巴拿馬隊，將從3月8日舉行到12日。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範