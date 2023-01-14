2023/01/14,
社會

中國禁止澳洲龍蝦輸入傳馬祖成走私跳板，蘇貞昌促部會提高警覺

中國禁止澳洲龍蝦輸入傳馬祖成走私跳板，蘇貞昌促部會提高警覺
Photo Credit: 洪申翰 Sun-Han FB

我們想讓你知道的是

民進黨立委洪申翰日前表示，從2020年中國禁止澳洲幾項出口佔大宗的產品輸入中國，其中一項就是澳洲龍蝦。走私份子便開始把歪腦筋動到龍蝦身上，上看好幾億的商機，開始移轉到台灣最靠近中國的離島。對此行政院長蘇貞昌表示，針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然。

中國於2020年禁止澳洲龍蝦輸入，然而有立委日前召開記者會稱馬祖成為運往中國走私龍蝦的跳板。對此行政院長蘇貞昌表示，針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然。

民進黨立委洪申翰日前於臉書上表示，去（2022）年11月，民主進步黨連江縣黨部（馬祖列島）主委李問曾多次呼籲縣政府，龍蝦塞滿了貨艙，排擠到從台灣本島運到馬祖四鄉五島的民生物資。然而這些龍蝦都沒有出現在馬祖的餐廳和市場中。

經查發現，文件上顯示60噸的龍蝦，竟然運往「大坵島」，然而大坵島上沒有人，只有梅花鹿。「難道，我們馬祖的梅花鹿會吃掉龍蝦嗎？用膝蓋想都知道這裡面一定有問題。」

洪申翰表示，從2020年中國禁止澳洲幾項出口佔大宗的產品輸入中國，其中一項就是澳洲龍蝦。走私份子便開始把歪腦筋動到龍蝦身上。一度還曾經從香港走私，但在香港查緝加嚴後，這上看好幾億的商機，開始移轉到台灣最靠近中國的離島。

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圖片來源：洪申翰 Sun-Han FB
民進黨立委洪申翰（左）、連江縣黨部主委李問（右）4日在立法院召開「馬祖出港60噸上億元龍蝦到大坵 難道要餵梅花鹿？！縣府核准航線，莫非包庇走私？海巡怠惰失職，海防形同虛設」記者會，呼籲執法單位積極查緝、檢調。
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圖片來源：洪申翰 Sun-Han FB
民進黨立委洪申翰（左）臉書上走私龍蝦的照片。

《中央社》報導，針對立委質疑有船隻出港後疑涉不法部分，海巡署說，已於去年12月9日報請連江地檢署指揮偵辦；另涉及跨部會查緝及管理事宜，也於去年12月26日行政院走私偷渡聯繫會報中，與相關主管機關充分討論，建立處置共識及跨部會聯合查緝窗口，並函請連江縣政府針對這類貨船運搬活動，訂定相關管理辦法，以供後續執法依據。

《中央社》報導，對此，行政院長蘇貞昌11日主持「111年第6次治安會報」會中指出，此事恐涉及不法走私行為，雖然連江地檢署已分案偵辦中，但針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然，尤其年關將近，海巡署應與內政部及法務部共同合作，積極杜絕不法走私、偷渡行為。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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