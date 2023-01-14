中國禁止澳洲龍蝦輸入傳馬祖成走私跳板，蘇貞昌促部會提高警覺
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民進黨立委洪申翰日前表示，從2020年中國禁止澳洲幾項出口佔大宗的產品輸入中國，其中一項就是澳洲龍蝦。走私份子便開始把歪腦筋動到龍蝦身上，上看好幾億的商機，開始移轉到台灣最靠近中國的離島。對此行政院長蘇貞昌表示，針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然。
中國於2020年禁止澳洲龍蝦輸入，然而有立委日前召開記者會稱馬祖成為運往中國走私龍蝦的跳板。對此行政院長蘇貞昌表示，針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然。
民進黨立委洪申翰日前於臉書上表示，去（2022）年11月，民主進步黨連江縣黨部（馬祖列島）主委李問曾多次呼籲縣政府，龍蝦塞滿了貨艙，排擠到從台灣本島運到馬祖四鄉五島的民生物資。然而這些龍蝦都沒有出現在馬祖的餐廳和市場中。
經查發現，文件上顯示60噸的龍蝦，竟然運往「大坵島」，然而大坵島上沒有人，只有梅花鹿。「難道，我們馬祖的梅花鹿會吃掉龍蝦嗎？用膝蓋想都知道這裡面一定有問題。」
洪申翰表示，從2020年中國禁止澳洲幾項出口佔大宗的產品輸入中國，其中一項就是澳洲龍蝦。走私份子便開始把歪腦筋動到龍蝦身上。一度還曾經從香港走私，但在香港查緝加嚴後，這上看好幾億的商機，開始移轉到台灣最靠近中國的離島。
《中央社》報導，針對立委質疑有船隻出港後疑涉不法部分，海巡署說，已於去年12月9日報請連江地檢署指揮偵辦；另涉及跨部會查緝及管理事宜，也於去年12月26日行政院走私偷渡聯繫會報中，與相關主管機關充分討論，建立處置共識及跨部會聯合查緝窗口，並函請連江縣政府針對這類貨船運搬活動，訂定相關管理辦法，以供後續執法依據。
《中央社》報導，對此，行政院長蘇貞昌11日主持「111年第6次治安會報」會中指出，此事恐涉及不法走私行為，雖然連江地檢署已分案偵辦中，但針對類此異常情形，相關部會均應提高警覺，防範於未然，尤其年關將近，海巡署應與內政部及法務部共同合作，積極杜絕不法走私、偷渡行為。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！