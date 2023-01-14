台大醫院操刀父母捐肺救女，11歲女童成台灣活體肺葉移植首例
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台大醫院外科部主任黃俊升表示，台大團隊2005年通過衛福部核可准予，直到去年10月多才首度執行這個手術，豈止是十年磨一劍，過程中團隊不斷思考是否合適、會不會成功，首先要確保捐贈肺臟的父母親安全，且對小孩沒其他方式可以恢復健康，帶著這樣的想法，努力完成任務。
（中央社）11歲廖姓女童因呼吸衰竭裝置葉克膜長達4個月，苦等不到合適大愛器捐。台大醫院團隊決定挑戰高難度活體肺葉移植搶命，由父母親捐贈肺葉，順利助女童獲新生，成台灣首例。
台大醫院昨（13）日舉行「台大醫院完成高難度活體肺葉移植 用愛重啟病童生命之光」記者會，分享這項成就和喜悅，同時歡送病友廖姓女童出院。
廖姓女童原本個性活潑，去（2022）年5月中旬因蜂窩性組織炎住院，卻造成敗血症，呼吸衰竭須依葉克膜維生長達4個月。
台大醫院胸腔外科主任徐紹勛簡報指出，器官移植手術的器官捐贈來源可分為兩種，大愛器官捐贈（腦死器官捐贈、心臟死後器官捐贈），與活體器官捐贈（五等親內家屬活體器官捐贈）。
徐紹勛說，台灣由於器官來源不足，肝臟、腎臟這兩類型的器官移植手術，多年來主要使用親屬捐贈的活體器官。
台大醫院在2005年7月獲得當時行政院衛生署（現為衛生福利部）核可准予執行「人體之活體肺葉移植」新醫療技術，但活體肺葉移植限制嚴格，除須有兩名血型相容的五等親屬各捐贈一側肺葉、捐贈者的體型與肺功能也要達到標準。
廖姓女童的父親分享，當時女兒瀕臨死亡邊緣，因家住中部，只能每週末到醫院探視，看著女兒情況越來越差，聽到醫師提及有這個手術選擇，他只擔心本身高血糖問題，恐怕無法救女兒，所幸順利完成，一家人都康復。
台大醫院外科部主任黃俊升表示，台大團隊2005年通過衛福部核可准予，直到去年10月多才首度執行這個手術，豈止是十年磨一劍，過程中團隊不斷思考是否合適、會不會成功，首先要確保捐贈肺臟的父母親安全，且對小孩沒其他方式可以恢復健康，帶著這樣的想法，努力完成任務。
因為是台灣首例，徐紹勛說，去年9月多決定執行活體肺葉移植手術、10月多動手術，4組醫護團隊在一個月內密集開了16次會議，讓團隊熟悉所有流程，但這就像新手首次駕車上路，心裡難免不斷自我懷疑。
歷經近15小時馬拉松式手術，成功完成這次活體移植，也為台灣器官移植寫下里程碑。台大醫院副院長賴逸儒致詞指出，對一般人而言，呼吸應該是再平常不過的事情，回家過年也是，但對去年的廖姓女童來說，呼吸及回家過年都是很難達成的願望，很高興讓他們一家人有機會回家過年，更替急待捐贈器官救命的患者提供另一種治療選擇。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
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