2023/01/14,
醫療

台大醫院操刀父母捐肺救女，11歲女童成台灣活體肺葉移植首例

台大醫院操刀父母捐肺救女，11歲女童成台灣活體肺葉移植首例
Photo Credit: 中央社

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台大醫院外科部主任黃俊升表示，台大團隊2005年通過衛福部核可准予，直到去年10月多才首度執行這個手術，豈止是十年磨一劍，過程中團隊不斷思考是否合適、會不會成功，首先要確保捐贈肺臟的父母親安全，且對小孩沒其他方式可以恢復健康，帶著這樣的想法，努力完成任務。

（中央社）11歲廖姓女童因呼吸衰竭裝置葉克膜長達4個月，苦等不到合適大愛器捐。台大醫院團隊決定挑戰高難度活體肺葉移植搶命，由父母親捐贈肺葉，順利助女童獲新生，成台灣首例。

台大醫院昨（13）日舉行「台大醫院完成高難度活體肺葉移植 用愛重啟病童生命之光」記者會，分享這項成就和喜悅，同時歡送病友廖姓女童出院。

廖姓女童原本個性活潑，去（2022）年5月中旬因蜂窩性組織炎住院，卻造成敗血症，呼吸衰竭須依葉克膜維生長達4個月。

台大醫院胸腔外科主任徐紹勛簡報指出，器官移植手術的器官捐贈來源可分為兩種，大愛器官捐贈（腦死器官捐贈、心臟死後器官捐贈），與活體器官捐贈（五等親內家屬活體器官捐贈）。

徐紹勛說，台灣由於器官來源不足，肝臟、腎臟這兩類型的器官移植手術，多年來主要使用親屬捐贈的活體器官。

台大醫院在2005年7月獲得當時行政院衛生署（現為衛生福利部）核可准予執行「人體之活體肺葉移植」新醫療技術，但活體肺葉移植限制嚴格，除須有兩名血型相容的五等親屬各捐贈一側肺葉、捐贈者的體型與肺功能也要達到標準。

廖姓女童的父親分享，當時女兒瀕臨死亡邊緣，因家住中部，只能每週末到醫院探視，看著女兒情況越來越差，聽到醫師提及有這個手術選擇，他只擔心本身高血糖問題，恐怕無法救女兒，所幸順利完成，一家人都康復。

父母捐肺救女 台灣活體肺葉移植首例
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11歲廖姓女童（前中）因呼吸衰竭裝置葉克膜長達4個月，苦等不到合適大愛器捐；台大醫院團隊挑戰高難度活體肺葉移植搶命，由父母親捐贈肺葉，順利助女童獲新生，13日順利出院，也成台灣首例。

台大醫院外科部主任黃俊升表示，台大團隊2005年通過衛福部核可准予，直到去年10月多才首度執行這個手術，豈止是十年磨一劍，過程中團隊不斷思考是否合適、會不會成功，首先要確保捐贈肺臟的父母親安全，且對小孩沒其他方式可以恢復健康，帶著這樣的想法，努力完成任務。

因為是台灣首例，徐紹勛說，去年9月多決定執行活體肺葉移植手術、10月多動手術，4組醫護團隊在一個月內密集開了16次會議，讓團隊熟悉所有流程，但這就像新手首次駕車上路，心裡難免不斷自我懷疑。

歷經近15小時馬拉松式手術，成功完成這次活體移植，也為台灣器官移植寫下里程碑。台大醫院副院長賴逸儒致詞指出，對一般人而言，呼吸應該是再平常不過的事情，回家過年也是，但對去年的廖姓女童來說，呼吸及回家過年都是很難達成的願望，很高興讓他們一家人有機會回家過年，更替急待捐贈器官救命的患者提供另一種治療選擇。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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