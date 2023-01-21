2023/01/21,
教育

以中國學術期刊文化迂腐化為例，提醒台灣必須確保健康審查文化

以中國學術期刊文化迂腐化為例，提醒台灣必須確保健康審查文化
Photo Credit：Depositphotos

我們想讓你知道的是

中國學術期刊文化迂腐，其來有自，因為中國學術文化掌權者是被標籤為所謂高級期刊主編，屬於比較強勢。而投稿的大學老師眾多，形成高級期刊主編有決定大學老師學術文章是否刊登的「生殺大權」。甚至出現自稱高級期刊服務中心的人員，主動打電話給投稿老師，說用15萬到25萬元，去登上某某高級期刊等學術偏差的文化現象。

文：張天泰

近日，研究中國哲學的瑞士知名學者耿寧（Iso Kern），花費將近十年時間完成胡塞爾文集中的三卷德文版書籍《共主觀性的現象學》（Zur Phänomenologie der Intersubjektivität），卻遭自己的中國學生倪梁康擅自翻譯成中文版書籍，該套書更涉及了中國社會科學基金的重大項目。中國社科是國家級的項目，顯然其在重點項目出版學術專著的審核工作，已出現嚴重問題。

而台灣投入「學術研究」的經費甚巨，科技部近五年（2017～2021年）核定補助基礎研究的專題計畫，總經費就超過新台幣489億元，且台灣學術期刊文化的好壞，直接影響台灣的科技國力，也關係到台灣各領域高階人才的培育。

學術論文基於學術同行專業交流方便的考量，會公開發表在專業的學術期刊上，以利學術同儕間資訊的快速流通，而學術論文在權威期刊上的刊登，為學術研究最具體的表現。故筆者在此將以中國期刊學術文化為借鑑，提醒台灣學術國力要領先中國，必須確保期刊主編、評審老師、投稿老師三方的互為主體性的健康審查文化，筆者說明如下。

中國學術期刊文化的借鑑

中國學術期刊文化迂腐，其來有自，因為中國學術文化掌權者是被標籤為所謂高級期刊主編，屬於比較強勢。而投稿的大學老師眾多，形成高級期刊主編有決定大學老師學術文章是否刊登的「生殺大權」。現在中國已出現迂腐的學術期刊文化，包含出現自稱高級期刊服務中心的人員，主動打電話給投稿老師，說用15萬到25萬元，去登上某某高級期刊等學術偏差的文化現象，此為金錢負向影響學術期刊的文化。

然而，期刊主編和評審老師沒有意識到，健康的學術文化是需要期刊主編、評審老師、投稿老師等一起來建立，不能投稿老師投了180天甚至更多天後，只回應一句話或者不回應，很明顯沒仔細看投稿者的學術作品。也不能讓官大學問大的現象在期刊上橫行，刊登的標準變成看其職稱官位，而非實質學術論文品質。

年輕學者的文章要盡量去鼓勵、支持，主編和評審老師給予具備學術鷹架性質的審稿意見，先讓年輕作者修正，盡量讓刊登上，協助建立年輕學者的學術信心，而不是短視的認為高級期刊有很多學者投稿，變得不珍惜、不重視。因為每一篇學術文章都是投稿老師的心血，學術發展是一棒接一棒的世代傳承，如果任意讓政治和金錢去負向影響學術期刊文化，是自己在毀壞自己的學術國力發展。

高級期刊和低級期刊背後「絕對二元對立思考」的負向影響

更深度的看此議題的根本問題，當學術期刊被分類為高級期刊和低級期刊時，此時就陷入絕對二元對立的階級陷阱。

原先學者發表論文的目的是分享其研究的知識，重要的是發表出去，引進國際先進的學術風氣及研究成果，將國內的學術信息傳到國際上去，並且鼓勵國內的年輕學者們，透過學術期刊的投稿活動進行專業交流和對話分享，而不是發表到特定的期刊才有價值。如此操作下去，只會弱化學術工作者的多元創造力。

高級期刊和低級期刊分類背後，是規定學者要把研究論文發表於特定的高級期刊，來作為升等或加薪依據。文章沒有登上述高級期刊，就代表不是好的、被貶低、甚至被短視近利、沒有長遠格局的貼其沒有價值的負向標籤。

如此一來，除了會造成為了刊上特定高級期刊徇私舞弊的各種弊端，且這樣單一簡化的絕對性標準、僵化扭曲的制度，已抹煞學術的研究性與創造性，忽視論文的多元與品質，已出現新興學術掠奪式期刊的反動，和迂腐化中國學術期刊文化等問題現象。

Peter_J__Ratcliffe_at_Centro_Cultural_de
圖片來源：由 Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), CC BY 2.5 ar
牛津大學教授Peter J. Ratcliffe為2019年諾貝爾生醫獎得主。

牛津大學教授Peter J. Ratcliffe在得到諾貝爾獎前，曾被《Nature》等被定義為高級期刊所拒絕，那可以因其沒有刊登上特定期刊，就貼沒有價值的負向標籤嗎？

另外，諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman多年堅持在《The New York Times》報紙，發關注各種社會政策議題的報紙專欄文章，以保有其社會和世界的實質影響力，因學者有對社會問題提出批判的功能和責任。但現今學者因為規定，日以繼夜地追求刊登上所謂小眾的高級期刊，但這些期刊讀者群較小，不見得有社會影響力，有時不如在報紙上，寫一篇讓民眾都看得懂的報紙專欄文章。

所以筆者特別點出當學術期刊被分類為高級期刊和低級期刊時，背後「絕對二元對立思考」將對學術發展制度所產生的負向影響，探究本源，是這個根本問題導致學界迂腐化的危機。

確保期刊主編、評審老師和投稿老師三方的互為主體性

刊登上學術期刊的學術論文，事關於學術界升等、計畫申請或各種學術榮譽的爭取，背後關係著計畫經費或是研究機構的獎助費用，所以學術期刊的審稿文化，是必須被檢視和修正。

學術期刊的「同儕審查」程序是確保學術品質的關鍵程序，「同儕審查」中期刊評審老師，會給投稿老師重要的審稿意見，建立關鍵的「學術鷹架」。審稿老師必須要對投稿老師的研究，做出具可信度的判斷和回應意見，而目前台灣期刊的期刊主編、審稿老師也握有權力。台灣學術期刊文化的公開、透明、公正、專業、對話仍是領先中國學術期刊文化的原因。

從上述中國學術期刊文化迂腐化的例子，筆者提醒台灣學術要領先中國，必須確保期刊主編、評審老師、投稿老師的互為主體性，此議題事關台灣科學和學術國力發展，不可不慎重。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核楊士範：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。