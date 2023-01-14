2023/01/14,
社會

傳匿名勒贖信駭客公布會員個資，華航：與資料庫不盡相符

傳匿名勒贖信駭客公布會員個資，華航：與資料庫不盡相符
Photo Credit: 中央社

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據悉，受害名單有台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘及藝人林志玲、徐熙娣等人。華航人士表示，1月收到匿名網路勒贖信件，當時清查無個資外洩，華航也報警處理；至於駭客在國外論壇公布相關會員個資，華航人士表示，經比對資料庫非完全相符，華航也立刻加強資訊安全相關作為。

《自由時報》報導，國外論壇有駭客陸續於1月4日、1月11日對外公布華航會員個資，包含副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀、交通部長王國材、外交部長吳釗燮、藝人林志玲等多位知名政、商界和明星。中華航空表示，近日收到匿名網路勒贖信件後，清查確認疑似外流個資與華航公司資料庫不盡相符，尚無法確認來源，將全力配合警方調查。

《風傳媒》報導，特別的是，這次駭客並未提供勒贖金額，還在論壇文章中提到，由於華航遲遲不肯承認個資外洩，所以接下來將公布駭入路徑、華航系統清單，並鼓勵個資遭洩露會員提出團體訴訟。

《經濟日報》報導，據悉，商界受害名單有台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉、富邦金控董事長蔡明忠、聯發科董事長蔡明介、台達電董事長海英俊、台塑總裁王文淵等。

政治人物有副總統賴清德、交通部長王國材、內政部政務次長陳宗彥、衛福部疾管局副署長莊人祥及羅一鈞，外交部長吳昭燮、駐美代表蕭美琴，還有前台北市長柯文哲、前桃園縣長鄭文燦、高雄市長陳其邁等。明星及知名人士部分有林志玲、徐熙娣、徐若瑄、趙少康、于美人等人。

《中央社》報導，華航人士告訴《中央社》記者，1月收到匿名網路勒贖信件，當時清查無個資外洩，華航也報警處理；至於駭客在國外論壇公布相關會員個資，華航人士表示，經比對資料庫非完全相符，華航也立刻加強資訊安全相關作為。

華航也在今（14）日下午發出新聞稿，表示針對近日收到匿名網路勒贖信件，已清查確認，疑似外流個資與本公司資料庫不盡相符，尚無法確認來源，本公司全力配合警方調查。

華航表示，接獲匿名網路勒贖信件後，已立即報警及依法通報主管機關，並在第一時間有效採取防禦應變措施，確認各項資通系統作業正常，也配合警方追查事件及釐清原因，亦已全面性檢視系統安全，確保資安防護。將持續嚴格落實個資保護，強化資訊安全。

華航除強烈譴責非法行為外，業已發送信件通知華夏會員。華航也提醒會員須定期修改密碼，以保障個資安全，同時提醒他人個資不可轉傳散布，避免觸法涉及刑責。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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