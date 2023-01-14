112學測國文考題跨領域《獅子王》、木星合土星入題，少見題材「籌海議」成難題之一

學測國綜取材跨領域，《獅子王》、木星合土星入題

（中央社）112學年度學測國語文綜合能力測驗出現許多圖表和科普文章，包括「木星合土星」天文現象、論述檳榔功效與成癮的文章，及動畫電影《獅子王》結合莎士比亞著作《哈姆雷特》的行銷案例。

大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師指出，今（2023）年閱讀量和文言文占比較少，整體感受較去年簡單一些，但仍維持在「中偏難」。

審題老師指出，今年國文科取材多元，除了一般文章型態，還有圖表式，以及結合散文、小說、詩歌、戲曲等不同文本，考驗考生的閱讀能力。

其中幾個有趣的題目，單選第4題是圖表題，整理了唐代5名詩人「問候懷想親友詩」統計，以及談到彼此的詩數，要考生判別詩人的交往狀況。

第10到12題組是2020年「木星合土星」的天文現象，考題結合古人科學研究「歲星犯填星」，考驗閱讀理解與分析歸納能力。

第23到25題組選用2篇文章，包括黃楷元「陪蘇東坡一起吃檳榔」和焦桐「禁忌的親密關係」，講述檳榔的功效與成癮問題。

第36到37題組，敘述動畫電影「《獅子王》」的創意發想過程，編劇為了說服高層主管，把幾個角色修改成接近莎士比亞著作「《哈姆雷特》」。

高中試考生認為，今年國文科難易適中，沒有艱澀難懂的文章。「木星合土星」的題目提及相關史料記載，說明古今科學異同，結合了人文與科學領域。

台北市高中國文科教師群指出，「木星合土星」首度結合地球科學、天文學，跨領域題材推陳出新。有些素材看似不新，但考法創新。整體而言，試題極具鑑別度，要拿高分恐不容易。

大考中心主任周兆民指出，國文科共有428名確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）考生，實到423名，安排在居護考區。第2類防疫試場則是提供今天臨時快篩陽性考生使用，38個考分區共開38間，供53名考生使用。

學測國綜結合時事考國防分析，教師：課外題材多整體偏難

（中央社）俄烏戰爭持續，台海議題也備受社會關注，112學年度學測國語文綜合能力測驗選用清末洪繻的「籌海議」，分析台灣攻守情勢，適合在何處誘敵深入等，解題老師認為是少見的題材。

全國教師會解題團隊、屏東高中教師蔡佩真表示，今年國綜整體偏難，課外題材眾多，考驗學生閱讀理解和應用分析能力。學生平時要大量閱讀，考試時須非常專注，尤其是同一題中有多個文本時，要仔細分析才能應答。

國綜第15到17題，選用洪繻的「籌海議」，主要內容是論述台灣該如何防禦外敵，從地形特徵分析台北、台中、台南等地的攻守情勢，認為若要「誘之登岸而設伏殲之」，台北會比其他地方更有利。

蔡佩真指出，洪繻的「鹿港乘桴記」是高中15篇共同選文之一，學生對作者應不陌生，但這次是選用洪繻的另一個文章，論述清末台灣攻守情勢，結合近年時事議題，是今年的難題之一。

得勝者文教補教老師陳怡樺表示，「籌海議」就是論述台灣要跟別人怎麼打，某種程度呼應現在比較緊張的兩岸情勢。出題者藉此提醒學子，古代人也面臨過同樣的狀況，是蠻有意思的出題方式。

陳怡樺以「籌海議」為例，認為今年國綜的難度在於文本本身，而非選項誘答性，選材包括國防、天文、醫學等，跨越多個領域，還有大量圖表和複數文本分析。考生須有很好的耐心，沉著穩定作答，不然寫起來會很辛苦。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年國綜命題課程內容下降，取而代之的是作者相關的延伸閱讀。例如15到17題的「籌海議」，13到14題林文月「京都的庭園」，23到25題焦桐「禁忌的親密關係」等，都是課本選文延伸出來的相關作品。

學測國文科分成「國語文綜合能力測驗」與「國語文寫作能力測驗」兩節施測，因此各解題團隊要等兩節都考完後，才能綜合分析今年國文科難度和評估五標。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範