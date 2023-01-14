112學測國文考題跨領域《獅子王》、木星合土星入題，少見題材「籌海議」成難題之一
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俄烏戰爭持續，台海議題也備受社會關注，112學年度學測國語文綜合能力測驗選用清末洪繻的「籌海議」，分析台灣攻守情勢，適合在何處誘敵深入等，解題老師認為是少見的題材，是今年的難題之一。
學測國綜取材跨領域，《獅子王》、木星合土星入題
（中央社）112學年度學測國語文綜合能力測驗出現許多圖表和科普文章，包括「木星合土星」天文現象、論述檳榔功效與成癮的文章，及動畫電影《獅子王》結合莎士比亞著作《哈姆雷特》的行銷案例。
大學入學考試中心邀請高中老師入闈協助審題，根據大考中心提供的資料，審題教師指出，今（2023）年閱讀量和文言文占比較少，整體感受較去年簡單一些，但仍維持在「中偏難」。
審題老師指出，今年國文科取材多元，除了一般文章型態，還有圖表式，以及結合散文、小說、詩歌、戲曲等不同文本，考驗考生的閱讀能力。
其中幾個有趣的題目，單選第4題是圖表題，整理了唐代5名詩人「問候懷想親友詩」統計，以及談到彼此的詩數，要考生判別詩人的交往狀況。
第10到12題組是2020年「木星合土星」的天文現象，考題結合古人科學研究「歲星犯填星」，考驗閱讀理解與分析歸納能力。
第23到25題組選用2篇文章，包括黃楷元「陪蘇東坡一起吃檳榔」和焦桐「禁忌的親密關係」，講述檳榔的功效與成癮問題。
第36到37題組，敘述動畫電影「《獅子王》」的創意發想過程，編劇為了說服高層主管，把幾個角色修改成接近莎士比亞著作「《哈姆雷特》」。
高中試考生認為，今年國文科難易適中，沒有艱澀難懂的文章。「木星合土星」的題目提及相關史料記載，說明古今科學異同，結合了人文與科學領域。
台北市高中國文科教師群指出，「木星合土星」首度結合地球科學、天文學，跨領域題材推陳出新。有些素材看似不新，但考法創新。整體而言，試題極具鑑別度，要拿高分恐不容易。
大考中心主任周兆民指出，國文科共有428名確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）考生，實到423名，安排在居護考區。第2類防疫試場則是提供今天臨時快篩陽性考生使用，38個考分區共開38間，供53名考生使用。
學測國綜結合時事考國防分析，教師：課外題材多整體偏難
（中央社）俄烏戰爭持續，台海議題也備受社會關注，112學年度學測國語文綜合能力測驗選用清末洪繻的「籌海議」，分析台灣攻守情勢，適合在何處誘敵深入等，解題老師認為是少見的題材。
全國教師會解題團隊、屏東高中教師蔡佩真表示，今年國綜整體偏難，課外題材眾多，考驗學生閱讀理解和應用分析能力。學生平時要大量閱讀，考試時須非常專注，尤其是同一題中有多個文本時，要仔細分析才能應答。
國綜第15到17題，選用洪繻的「籌海議」，主要內容是論述台灣該如何防禦外敵，從地形特徵分析台北、台中、台南等地的攻守情勢，認為若要「誘之登岸而設伏殲之」，台北會比其他地方更有利。
蔡佩真指出，洪繻的「鹿港乘桴記」是高中15篇共同選文之一，學生對作者應不陌生，但這次是選用洪繻的另一個文章，論述清末台灣攻守情勢，結合近年時事議題，是今年的難題之一。
得勝者文教補教老師陳怡樺表示，「籌海議」就是論述台灣要跟別人怎麼打，某種程度呼應現在比較緊張的兩岸情勢。出題者藉此提醒學子，古代人也面臨過同樣的狀況，是蠻有意思的出題方式。
陳怡樺以「籌海議」為例，認為今年國綜的難度在於文本本身，而非選項誘答性，選材包括國防、天文、醫學等，跨越多個領域，還有大量圖表和複數文本分析。考生須有很好的耐心，沉著穩定作答，不然寫起來會很辛苦。
全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年國綜命題課程內容下降，取而代之的是作者相關的延伸閱讀。例如15到17題的「籌海議」，13到14題林文月「京都的庭園」，23到25題焦桐「禁忌的親密關係」等，都是課本選文延伸出來的相關作品。
學測國文科分成「國語文綜合能力測驗」與「國語文寫作能力測驗」兩節施測，因此各解題團隊要等兩節都考完後，才能綜合分析今年國文科難度和評估五標。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
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隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。