2023/01/17,
軍事

總統蔡英文視察嘉義空軍第四聯隊，這則新聞洩露了國軍防衛作戰的一個老秘密

總統蔡英文視察嘉義空軍第四聯隊，這則新聞洩露了國軍防衛作戰的一個老秘密
掛載魚叉飛彈的F16V｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡英文總統赴嘉義視察「魚叉飛彈裝掛訓練」這則新聞洩露了一個老秘密：一旦兩岸開戰，空軍最主要的任務就是攻擊共軍的船團，以及對登陸之敵進行炸射。至於對於來犯共機，則是交給我軍綿密的防空飛彈系統，「以地制空」去應對就夠了。

文：黃澎孝

媒體報導：蔡英文總統1月6日赴嘉義空軍四聯隊視察「魚叉飛彈裝掛訓練」。其實，這則新聞還洩露了國軍防衛作戰的一個老秘密：一旦兩岸開戰，我空軍最主要的任務就是攻擊共軍的船團，以及對灘頭和岸際的登陸之敵進行炸射。至於對於來犯共機，則是交給我軍綿密的防空飛彈系統，「以地制空」去應對就夠了。

其實，這個「軍事機密」我早在40年前就已經獲知了。那是因為我在上尉低階就已超前接受了「指參教育」。當時，三軍大學戰爭學院院長是海軍出身的葛敦華中將。葛將軍在軍中夙有「小諸葛」之稱，他畢業於英國的潛艦學校和英國皇家海軍大學。是極少數曾參加諾曼第登陸的國軍傳奇人物。

他當年就告訴我們，基於古寧頭戰役的制勝經驗，在國軍反登陸的作戰序列中，我們的想定是：以陸基防空飛彈，應對來犯的共機。至於我空軍戰鬥機則優先保存戰力，以待攻擊敵人後續的登陸船團以及入侵至岸際和灘頭的敵軍。

因為，我們是反登陸作戰的防守方，只要能夠大量殲滅登陸船團於海峽半渡中，就能夠有效遏阻共軍的登陸作戰企圖。

其實，不只我軍有以摧毀中共船團為優先的想法。美軍這幾年來也在研究，如何能在72小時內將中共南海艦隊摧毀。因為一旦海軍被毀，中共就失去了對外侵略的載具。而且，海軍的重建曠日費時，2、30年恐都難以恢復戰力。

蔡總統視察嘉義空軍第四聯隊（1）
Photo Credit: 中央社
總統蔡英文（前）6日視察嘉義空軍第四聯隊，並與重要幹部及官兵代表會餐。中央社記者王飛華攝 112年1月6日

事實上，蔡英文總統視察的F-16「魚叉飛彈裝掛訓練」，所裝掛的是美製AGM-84魚叉（harpoon）反艦飛彈。這也是美國海空軍現役的最主要反艦武器。AGM-84空射型魚叉反艦飛彈的射程可達220公里，再加上F-16作戰半徑約600公里，足以攻擊共軍東部戰區北起上海，南至汕頭的所有海軍基地。

換言之，如在實戰狀態下，中共海軍艦艇在我空射型和陸射型魚叉反艦飛彈威脅下。別說逼近我24海浬的「領海鄰接區」或所謂的「海峽中線」，恐怕連整個台灣海峽和巴士海峽都不敢進入。

至於中共軍機，就以元旦期間擾台的殲-16和殲-11而言，原本是山寨自俄羅斯的Su-30和Su-27。正好這次俄烏戰爭的經驗顯示，以烏克蘭相對落後台灣很多的防空武力，都能夠多次擊落Su-27和Su-30。

俄製Su-27和Su-30在烏克蘭戰場的表現如此不堪，中共山寨版的殲-16和殲-11，在國軍自製射程可遠達150公里的天弓三型防空飛彈，和美製射程可達100公里的「愛國者三型」防空飛彈的應對下，戰時還敢飛越中線或逼近我北部空域嗎？

總而言之，就戰術層面而言，共機擾台是一種成本很高、風險很大，而且對台灣人民心理威懾效益又快速遞減的「蠢動」，完全沒有任何實戰意義。

因此。我們不見得需要「鑼對鑼鼓對鼓」派出昂貴的戰機與敵機共舞。其實，以台灣的防空飛彈優勢，我們只要以領海、領空為基線，設定好防空系統的「自動防護射擊」就足夠讓共機不敢越雷池一步了。

因為任何國家的飛行器，侵入別國領空而遭擊落，都是難以自圓其說的事。

2015年一架俄羅斯Su-24戰機侵入土耳其領空僅僅ㄧ公里，遭土耳其F-16戰鬥機擊落的事件，就是一個非常著名的事例。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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