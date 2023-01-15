前「反共達人」郁慕明呼籲武統台灣，完全就是習近平最討厭的「政治兩面派」

文：黃澎孝

2023新年剛翻篇，就看到久未露面的前新黨主席郁慕明，2021年8月在他的自媒體《郁慕明郁言不止》上，公開呼籲習近平：「解放台灣，不要再等了，不要太書生氣，要學一學毛主席的霸氣。」

其實，郁慕明這番話如果敢在1971年，兩蔣還健在時公開表達，那麼習近平真該賞他一席「八寶山革命公墓」的風水寶地。只不過，1971年在美國留學的郁慕明，在台灣退出聯合國不久的1971年12月27日和一群在美國的國民黨青年留學生組成所謂「全美中國同學反共愛國聯盟」（簡稱「愛盟」）。

郁慕明是其中非常活躍的創始會員。他「反共愛國」的連蔣經國都被感動了。因此，1981年就獲得國民黨提名當選第四屆台北市議員，開啟了從政之路。1990年他在國民黨提名下，更上層樓，當選了第一屆的增額立法委員。

但想不到，羽翼漸豐的郁慕明，竟開始造國民黨的反，1993年郁慕明等「新國民黨連線」的立委，從國民黨分裂另成「新黨」。並標榜該黨是「反台獨」、「反急統」、「反共產」的「三反政黨」。

但是，自從郁慕明自2002年起擔任末任新黨召集人，後又自2003年至2020年連續擔任九屆黨主席。新黨在郁慕明的帶領下，竟然蛻變成為一個眾所周知紅統政黨。郁慕明個人的「政治光譜」，更從極右的反共急先鋒，繞地球一圈似的成為了急統的紅色代言人。而且還儼然變成極左派祖師爺毛澤東的傳人⋯⋯。

這位83歲的前「反共達人」，竟然祭出「毛主席」的霸氣，指出：「在毛主席霸氣的領導下，一切不利於發展的事都碰到了，但結果不還是全都戰勝了，才有今天的中國」郁慕明老氣橫秋的指點習近平：「就是要告訴全世界，台灣是我的，沒有人可以動。我說拿回來就要隨時拿回來，你們誰敢插手，咱們走著瞧！」

郁慕明更擺出毛澤東「祖靈上身」的口氣，狂言：「即使我們犧牲了四億人，但我們還有十億人。」儼然一副非要習近平現在就得動手「解放台灣」不可似的。

其實，郁慕明這番對中國共產黨極端「表忠」的言論，看在歷經「文革」鍛鍊的習近平眼裡，只能說是見怪不怪。但如果習近平瞭解到當年郁慕明極端反共的言行，他一定會給郁慕明甩個「兩面派」的巴掌。



因為，眾所周知，習近平最討厭的就是「政治上的兩面派」。尤其這種跳梁小丑還敢妄議「解放台灣」那可真是「老壽星吃砒霜」活得不耐煩了吧？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航