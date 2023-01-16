「攻台失敗怎麼辦？」就是制約習近平不敢攻台的「底線思維」
我們想讓你知道的是
在習近平的「底線思維」裡，他應該算是全世界第一深信美軍必然介入台海戰爭的人。因此，近年來，中國各型東風飛彈、航母戰鬥群突破第一島鏈的操演，以及大批中共軍機編隊擾台，其實都是孫子兵法所教授的「不能而示之能」的「詭道」。
文：黃澎孝
華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前公佈了一份名為《下一場戰爭的首戰》（The First Battle of the Next War）兵推報告模擬了共軍若在2026年犯台可能發生的戰況。據報導：CSIS進行了24次兵推，以尋求：「共軍犯台會否成功、代價如何等答案」
最後該報告的結論是：「犯台不會成功、但各方代價慘痛」。然而「即使客觀分析表明攻擊者可能不會成功，戰爭也會發生。」
CSIS這份兵推一經公佈，當然引起了海峽兩岸諸多熱衷紙上談兵的「愛好者」或「工作者」大作文章的機會。對於統派、親中派、投降派和中國對台「心戰、認知戰」的工作者而言，他們幾乎「不約而同」的（？），企圖將焦點集中在「台灣將會有多麼、多麼的慘⋯⋯」
因為《CNN》總結兵推說：「台灣的軍隊雖然未被擊潰，但戰力亦因此大打折扣，還要在此狀態下防守一個經濟受重創、沒電也沒基礎公共服務的島嶼」。在諸多借題發揮的文章中，退役海軍中將蘭寧利一篇發表在《中國時報》的文章《美式兵推，不諳中國戰爭哲學》引起了我的特別興趣。
因為，能以「中國戰爭哲學」的高度，來檢視「美式兵推」，比起一般人的評論，當然是會有絕對的「不同凡響」效果。
尤其，蘭將軍曾是國軍最高層級兵棋中心的創始人，對兵推當然多所涉獵。他指出：「兵推中扮演紅軍的人是否深諳解放軍戰略戰術、兵力運用與軍事辯證、中國的戰爭哲學等才是問題。」果然出手不凡，一針見血。
但遺憾的是，蘭將軍沒有更進一步的申論：「中國的戰爭哲學」到底會對中國攻台之戰，起到什麼樣關鍵性的影響？然後，蘭將軍就迫不及待的跳躍到以下結論上：蘭將軍認為中國「完全入侵」台灣的可能性極小，但美國則完全相反。在美國的大戰略裡已將中國列為逐漸形成對美國的威脅，必去之而後快，台灣是美國激起大陸動武的一張好牌。
坦白說，多年來我一直很重視蘭將軍發表的一些戰略、戰術上的評論。他絕對稱得上是國軍退將中鮮有的「金腦袋」。尤其他的這篇文章，能夠做出：「中國侵台可能性極小」，「美國反而才會是台海衝突的點火者」這樣的判斷，就不枉費我20幾年來對他的敬佩⋯⋯。
但是，基於「術業有專攻」，以及我從事大陸工作的實務經驗，和研究中共40幾年的心得，我還是要幫蘭寧利將軍，補白一點我對所謂「中國戰爭哲學」的解讀。
為什麼蘭將軍研判中國「完全入侵台灣」的可能性極小？
因為，「中國的戰爭哲學」視戰爭為：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」也就是說：決不以國家的生死存亡，當作戰爭的賭注。換言之，就是絕不打沒有必勝把握的仗。
中國若真要「武統」台灣，不但得面臨台灣海峽渡海作戰的高級軍事難題，更有太多不可預測，又難以制勝的「外部勢力」的干擾。即便當年毛澤東在世，也沒有必勝的把握，而始終不敢對台灣輕舉妄動。
歸根結底，中國就是擔心一旦出兵攻台失敗，就會自毀「不敗」的形象，而造成像清廷甲午戰敗的後果。不但多年「下餃子」般建立的海軍龐大艦隊可能被摧毀殆盡，更將令中共威信掃地。台灣固然很有可能永遠脫離中國獨立，甚至於，中國內部嚴重的「維穩」問題，也可能因此而產生骨牌效應。
事實上，自中共十八大以來，中國國家主席習近平就一再強調要「堅持底線思維」，根據《人民日報》引述有關習思想研究中心的解釋，所謂「堅持底線思維」就是要求凡事從最壞處準備，以努力爭取最好的結果。
換言之，在習近平的思維裡，可能從不曾有過一廂情願的如意算盤，他應該算是全世界第一深信美軍必然介入台海戰爭的人。
因此，近年來，中國各型東風飛彈的展示、航母戰鬥群突破第一島鏈的操演，以及大批中共軍機編隊擾台，其實都是「中國軍事哲學」中，孫子兵法所教授的「不能而示之能」的「詭道」。
其目的在於營造如同中國國防部長魏鳳和揚言「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。」的強硬姿態。實際上卻是想要掩蓋習近平對「攻台失敗怎麼辦？」的深層焦慮。
但是，我也要向蘭寧利將軍表示以下有一點「不同看法」的歉意。
我不認同蘭將軍在他文末所說：「在過去六年多，民進黨政府已是完全聽命美國的提線木偶，未來的台海衝突將會是美國依其國家利益需要利用台灣升高挑釁，成為點燃台海衝突引信的點火者，讓中國大陸不得不動武。」
因為，所謂的「聽命於美國」，應該是自兩蔣以來台灣執政當局的共同宿命。這也是台灣得以在中國龐大軍事壓力下，持續安然生存73年的原因所在。
另一方面，73年來，中國對台灣的武統威脅，從來不曾改變過，與台灣是哪個政黨執政？是不是對中國挑釁？沒有半毛關係。所謂迫使中國「不得不動武」根本就是個假議題。尤其，俄烏戰爭給普亭的慘痛教訓，早已讓習近平更清醒的認知到：
中國或許隨時可以任何藉口啟動攻台戰爭。但是，只要一旦動武，那就會像開啟一個「潘朵拉盒子」，中國永遠無法預知，美國究竟會使出怎樣的「魔法妖術」來對付中國？
當然中國習近平也會像俄羅斯的普亭那樣，失去了「停止戰爭」的主動權。然後陷入了「攻台失敗怎麼辦？」的無邊夢魘和無限悔恨中。這才是中國不敢攻台的最「底線思維」吧。
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。