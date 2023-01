「攻台失敗怎麼辦？」就是制約習近平不敢攻台的「底線思維」

文:黃澎孝

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)日前公佈了一份名為《下一場戰爭的首戰》(The First Battle of the Next War)兵推報告模擬了共軍若在2026年犯台可能發生的戰況。據報導:CSIS進行了24次兵推,以尋求:「共軍犯台會否成功、代價如何等答案」

最後該報告的結論是:「犯台不會成功、但各方代價慘痛」。然而「即使客觀分析表明攻擊者可能不會成功,戰爭也會發生。」

CSIS這份兵推一經公佈,當然引起了海峽兩岸諸多熱衷紙上談兵的「愛好者」或「工作者」大作文章的機會。對於統派、親中派、投降派和中國對台「心戰、認知戰」的工作者而言,他們幾乎「不約而同」的(?),企圖將焦點集中在「台灣將會有多麼、多麼的慘⋯⋯」

因為《CNN》總結兵推說:「台灣的軍隊雖然未被擊潰,但戰力亦因此大打折扣,還要在此狀態下防守一個經濟受重創、沒電也沒基礎公共服務的島嶼」。在諸多借題發揮的文章中,退役海軍中將蘭寧利一篇發表在《中國時報》的文章《美式兵推,不諳中國戰爭哲學》引起了我的特別興趣。

因為,能以「中國戰爭哲學」的高度,來檢視「美式兵推」,比起一般人的評論,當然是會有絕對的「不同凡響」效果。

尤其,蘭將軍曾是國軍最高層級兵棋中心的創始人,對兵推當然多所涉獵。他指出:「兵推中扮演紅軍的人是否深諳解放軍戰略戰術、兵力運用與軍事辯證、中國的戰爭哲學等才是問題。」果然出手不凡,一針見血。

但遺憾的是,蘭將軍沒有更進一步的申論:「中國的戰爭哲學」到底會對中國攻台之戰,起到什麼樣關鍵性的影響?然後,蘭將軍就迫不及待的跳躍到以下結論上:蘭將軍認為中國「完全入侵」台灣的可能性極小,但美國則完全相反。在美國的大戰略裡已將中國列為逐漸形成對美國的威脅,必去之而後快,台灣是美國激起大陸動武的一張好牌。

坦白說,多年來我一直很重視蘭將軍發表的一些戰略、戰術上的評論。他絕對稱得上是國軍退將中鮮有的「金腦袋」。尤其他的這篇文章,能夠做出:「中國侵台可能性極小」,「美國反而才會是台海衝突的點火者」這樣的判斷,就不枉費我20幾年來對他的敬佩⋯⋯。

但是,基於「術業有專攻」,以及我從事大陸工作的實務經驗,和研究中共40幾年的心得,我還是要幫蘭寧利將軍,補白一點我對所謂「中國戰爭哲學」的解讀。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

為什麼蘭將軍研判中國「完全入侵台灣」的可能性極小?

因為,「中國的戰爭哲學」視戰爭為:「兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。」也就是說:決不以國家的生死存亡,當作戰爭的賭注。換言之,就是絕不打沒有必勝把握的仗。

中國若真要「武統」台灣,不但得面臨台灣海峽渡海作戰的高級軍事難題,更有太多不可預測,又難以制勝的「外部勢力」的干擾。即便當年毛澤東在世,也沒有必勝的把握,而始終不敢對台灣輕舉妄動。

歸根結底,中國就是擔心一旦出兵攻台失敗,就會自毀「不敗」的形象,而造成像清廷甲午戰敗的後果。不但多年「下餃子」般建立的海軍龐大艦隊可能被摧毀殆盡,更將令中共威信掃地。台灣固然很有可能永遠脫離中國獨立,甚至於,中國內部嚴重的「維穩」問題,也可能因此而產生骨牌效應。

事實上,自中共十八大以來,中國國家主席習近平就一再強調要「堅持底線思維」,根據《人民日報》引述有關習思想研究中心的解釋,所謂「堅持底線思維」就是要求凡事從最壞處準備,以努力爭取最好的結果。

換言之,在習近平的思維裡,可能從不曾有過一廂情願的如意算盤,他應該算是全世界第一深信美軍必然介入台海戰爭的人。

因此,近年來,中國各型東風飛彈的展示、航母戰鬥群突破第一島鏈的操演,以及大批中共軍機編隊擾台,其實都是「中國軍事哲學」中,孫子兵法所教授的「不能而示之能」的「詭道」。

其目的在於營造如同中國國防部長魏鳳和揚言「如果有人膽敢把台灣分裂出去,中國軍隊必將不惜一戰。」的強硬姿態。實際上卻是想要掩蓋習近平對「攻台失敗怎麼辦?」的深層焦慮。

但是,我也要向蘭寧利將軍表示以下有一點「不同看法」的歉意。

我不認同蘭將軍在他文末所說:「在過去六年多,民進黨政府已是完全聽命美國的提線木偶,未來的台海衝突將會是美國依其國家利益需要利用台灣升高挑釁,成為點燃台海衝突引信的點火者,讓中國大陸不得不動武。」

因為,所謂的「聽命於美國」,應該是自兩蔣以來台灣執政當局的共同宿命。這也是台灣得以在中國龐大軍事壓力下,持續安然生存73年的原因所在。

另一方面,73年來,中國對台灣的武統威脅,從來不曾改變過,與台灣是哪個政黨執政?是不是對中國挑釁?沒有半毛關係。所謂迫使中國「不得不動武」根本就是個假議題。尤其,俄烏戰爭給普亭的慘痛教訓,早已讓習近平更清醒的認知到:

中國或許隨時可以任何藉口啟動攻台戰爭。但是,只要一旦動武,那就會像開啟一個「潘朵拉盒子」,中國永遠無法預知,美國究竟會使出怎樣的「魔法妖術」來對付中國?

當然中國習近平也會像俄羅斯的普亭那樣,失去了「停止戰爭」的主動權。然後陷入了「攻台失敗怎麼辦?」的無邊夢魘和無限悔恨中。這才是中國不敢攻台的最「底線思維」吧。