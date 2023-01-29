發明家尼古拉・特斯拉未竟的夢想：無線供電
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特斯拉會如何看待我們的未來？「我想，如果特斯拉今天還活在人世，他會說人類更關注舒適，而不是未來及其可能帶來的問題，」佐里克說。
尼古拉・特斯拉（Nikola Tesla）是誰？這個名字可能現在大部分人都不熟悉，但無疑所有的人都在享受他的發明帶來的惠澤。
他80年前已經去世，但這篇文章之所以能被你我在手機、平板或其他設備上閲讀，很大程度上要歸功於這位美籍塞爾維亞發明家。
「我認為特斯拉不僅是電力或全球通信之父，」歷史學家、電影製片人邁克爾・克勞斯（Michael Krause）告訴BBC，「他的想法超前於他的時代——他是一個有遠見的人，為人類的進化做出了貢獻。」
早在1890年代後期，特斯拉在紐約哥倫比亞學院演講廳的台上走來走去，手裡拿著發光管，向觀眾介紹自己新發明的振蕩變壓器時，人類世界大部分還處於黑暗中。
「電力是未來的東西，當時大多數人必須前往展示電力的地方才能目睹它的效力，」歷史學家伊萬・R・莫魯斯（ Iwan Rhys Morus）在他撰寫的《尼古拉・特斯拉和電力的未來》一書中如此記述。
當然，情況很快就改變了。
燈光璀璨
尼古拉・特斯拉1856年出生於奧地利哈布斯堡帝國。他的家鄉斯米爾揚現在在克羅埃西亞境內，但他的家人是塞爾維亞人。他年輕時離開家鄉，奔赴新世界燈光明亮的大都市。
他1884年抵達紐約，為著名的發明家和商人托馬斯・愛迪生（Thomas Edison）工作。
「他來自一個古老的世界，然後變成現代文明的主角之一，」克勞斯說。
根據另一位傳記作家伊內茲・惠特克・亨特（Inez Whitaker Hunt）的說法，剛踏上美國土地時，這位電氣和機械工程師——以及未來學家——口袋裡只有幾美分和圍繞一架飛行器的計算草稿。
不過，讓特斯拉出名的並不是飛行器。他多年來一直致力於完善交流電機。
他抵達美國堪稱恰逢其時；當時圍繞不同類型的電流之間的爭鬥正在白熱化。
給世界「注電」
當時，世界的發展需要更多能源，因此人們競相為電動機器和照明設備尋找最有效的發電和供電方式。
「有兩種不同的電力傳輸系統在相互競爭，」莫魯斯告訴BBC。
爭奪焦點是電力傳輸應該用交流電（AC） 還是直流電（DC），對壘雙方是美國企業家、工程師喬治・威斯汀豪斯（George Westinghouse）和特斯拉的老闆托馬斯・愛迪生。
愛迪生的公司投資於直流電，直流電只能在一個電壓下沿一個方向和短距離流動。
交流電在多個方向上流動，可以距離更長，電壓可以升壓或降壓，也可以把電力送到更多的地方。
「這有點像將馬和馬車跟噴氣式飛機相比較，」特斯拉傳記作者馬克・塞弗（Mark Cypher）告訴BBC歷史「目擊者」播客。
當特斯拉抵達紐約時，他的口袋裡有一架「噴氣式飛機」——他在歐洲工作時一直在試驗交流電，並於1883年製造了他的第一台感應電機。
但由於愛迪生堅持直流輸電，兩人分手。很快，西屋電氣買下了特斯拉交流變壓器和電機系統的專利權。
特斯拉的設計能夠經濟高效地遠距離傳輸電能，並且至今仍在使用。
特斯拉的表演天才
「我們今天仍在使用交流電，發電和輸電系統仍然基於特斯拉的理念，」貝爾格萊德尼古拉・特斯拉博物館的策展人伊萬娜・佐里克（Ivana Zoric）告訴BBC。
事實上，特斯拉的系統仍然是生產、傳輸和分配電能的主要方法。不過，今天許多電氣設備都依賴於他的另一項發明。
「感應電機當時非常具有創新性，今天它們仍在工業和許多家用電器中使用——甚至用於電動汽車，」他說。
1891年，特斯拉發明了特斯拉線圈，這是一種發射出美麗的飛散電流的裝置，通過無線方式傳輸電力。它今天仍然用於廣播和電視機以及其他電子設備。
兩年後，特斯拉和西屋電氣贏得了在芝加哥舉行的世界哥倫比亞博覽會的競標，慶祝歐洲發現美洲400週年，特斯拉成為超級巨星。
「當人們意識到這項發明的威力時，特斯拉得到了在尼亞加拉大瀑布建造發電廠的工作，」 佐裡克說。
那是世界上第一座水力發電廠，特斯拉擁有它的建造中所運用的13項專利中的九項。
「人們知道誰是了不起的特斯拉先生，他一下子火起來了，」莫魯斯說。
特斯拉很快建立了自己的實驗室，並開始在無線通信和能量傳輸領域進行實驗。
根據莫魯斯的說法，他還向公眾敞開了大門，展示出他對表演技巧的嫻熟理解。
「他努力推銷自己對這種無線世界和自由能源的獨特願景，試圖將自己作為能夠實現這個未來願景的人來推銷。 」
無線的未來
當世界依靠電線傳輸信息來發送電信時，特斯拉開始嘗試無線信號傳輸。
他的所有新實驗都需要資金。1890年代初，他設法從美國金融家J.P.摩根那裡獲得了資金，開始在長島建造他的無線世界廣播塔。
他的偉大目標是提供全球通信——一個無線系統，可以實現即時的全球視頻和語音通信，任何人都可以在任何地方獲得信息。
但是，摩根後來撤回了支持。
「不幸的是，他最大的夢想，為人們提供電力和通信系統的國際系統沒有實現，因為他還沒有達到那個程度，或者技術還不存在，」克勞斯說。
特斯拉繼續從事各種項目，但經常缺乏資金，他的許多想法只能留在他的筆記中，一個重要原因是他不明白科學和工程是涉及許多人的高度協作過程。
「特斯拉犯了重大錯誤。他確實認為他是唯一可以創造電氣未來的人。他對合作和與其他人合作不感興趣，」莫魯斯說。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。