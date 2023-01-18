韓國梨泰院踩踏事故：調查報告出爐高官免責，死者家屬斥「蜥蜴斷尾求生」
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報告內容引起死者家屬和韓國公眾批評，輿論認為應追究更高級別的官員。去年12月，韓國議會曾通過動議，要求內政部長李相民下台。死者家屬李政民對BBC表示希望「指揮的官員」負責，「即是內政部長、國家警察局長，甚至是總統，都應該承擔責任」。
韓國首爾梨泰園去（2022）年10月發生踩踏慘劇，韓國警察專案部門調查兩個半月後在1月13日公開報告，指責地方政府和應急服務單位應對不力，並未追究高級官員。
事故發生在2022年10月29日晚間，有指當時超過10萬人在梨泰園聚集慶祝萬聖節，人群被困在狹窄斜巷並發生踩踏，造成159人死亡，大部分是年輕人。
調查人員已拘捕六名地方官員，包括時任首爾龍山警署署長李林宰和首爾龍山區廳長樸熙英，涉嫌公務過失致死，另外起訴首爾地方警察廳長等17名公務人員。
死者家屬李政民（音譯）接受BBC採訪時批評，該報告好像「蜥蜴斷尾求生」。
負責調查的韓國警察廳梨泰院踩踏事故特別調查本部本部長孫濟漢指出，地方政府、警察、消防部門和地鐵官員都是「有法律責任預防和應對災害」的人。
但他表示，很難認定首爾市長吳世勳、國家警察廳長尹熙根、行政安全部長李祥敏有直接責任。
報告發表前，首爾西部地方檢察廳10日曾對涉案警察部門採取搜查行動。韓國《中央日報》引述檢察機關消息人士稱，這是源於特別調查本部希望在春節前結案，希望由檢察部門出面搜查，以加快效率。
報告內容引起死者家屬和韓國公眾批評，輿論認為應追究更高級別的官員。去年12月，韓國議會曾通過動議，要求內政部長李相民下台。
死者家屬李政民對BBC表示希望「指揮的官員」負責，「即是內政部長、國家警察局長，甚至是總統，都應該承擔責任」。
他的28歲女兒李珠英（音譯）本來今年結婚，當晚與未婚夫一起到梨泰園，只有未婚夫生還，從此陰陽分隔。
「我一定要得到那些當權者的道歉，這樣我女兒才能瞑目安息，」李先生說。「我已經告訴她，爸爸會用盡全力。」
調查指，地方部門在事故發生前沒有預防對策，接到緊急求助電話後也沒有採取適當措施，有關單位誤判情況、延遲分享資訊、部門之間缺乏合作，這些疊加失誤導致大規模傷亡。
韓國警察廳去年11月1日成立由501人組成的特別調查本部，調查了548人，分析多達180個監視錄影器畫面丶社交媒體和新聞的相關影片。
紀錄顯示，警方早在踩踏慘劇發生前的數小時——首爾時間18:34（格林威治標凖時間09:34）——接到報警電話。在接下來的三個半小時裡，還有至少10通求助電話來自該區。
但在這11通電話中，警方只回應了其中四通，提醒人們注意過度擁擠。
BBC韓語網解讀報告內容指出，事發時現場每一平方公尺有六至十人站立，踩踏發生時，每人平均受力224至560公斤，壓力巨大。死者具體死因包括壓迫性窒息、氣道阻塞性窒息，和因缺氧而導致的腦水腫。
韓國開放網路大學白承柱教授此前曾向《BBC韓語網》指出，按照相關限制，現場每平米只應有五人站立。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！