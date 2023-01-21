還沒準備好說再見：在母親走後百日的今天，我收到了最後的禮物
我們想讓你知道的是
母親驟逝對家人的衝擊極大，連守護陪伴媽媽的機會也沒給，但對媽媽何嘗不是一種解脫，多少長輩纏綿病榻，折磨身心。或許也能說，沒想到母親可以信守承諾至此，媽媽總是這樣，竟連一丁點都不捨得牽累子女，可是媽，我還沒準備好說再見啊。
在母親走後百日的今天，2022年的12月31日，我終於有勇氣來寫這篇文章。
還沒準備好說再見
媽媽是位很樸實的婦女，如同許多傳統台灣女性，一生為家庭奉獻，平日也是灑掃庭除，與人為善。退休後除了繼續長年操持的宮廟事務外，便是參加為數不少的運動或念經社團，生活過得悠然自得，完全不須家人費心。
難以想像就是這樣平日極為重視養生，形象健康的母親，竟成為病魔最先襲擊的對象。我還記得媽媽往生前一日，因身體不適，難得開口請我帶她就醫的畫面，在醫院中還孱弱到需要我攙扶方能起落，滿臉的疲憊下，竟不忘提醒我們小心防疫。媽媽始終一如既往，求家人子女周全還勝過自身安危。
媽媽其實是個堅毅獨立的人，不與人爭，年邁後深怕未來麻煩家人，尤其對諸如失智症或慢性病，更是深惡痛絕，堅持運動醒腦健體，卻終究不敵無痛的重症暗自侵蝕，導致身體虛弱，隨後猝然過逝。
治喪期間，我與家人的關係空前凝聚，彼此拼湊著母親的點點滴滴，分享不知道的媽媽過往，對照著親朋好友的致意，無不敘說著媽媽的善良與質樸。
生老病死、人生八苦，但當真切面對生死兩隔時，那種心靈上的震動，天翻地覆，根本不是意外兩字足以形容。原來，每個日常絕不稀鬆平常，連平凡平淡都好不容易。人生的無常，竟以這般形式讓我深刻體會。
我後來會想，母親驟逝對家人的衝擊極大，連守護陪伴媽媽的機會也沒給，但對媽媽何嘗不是一種解脫，多少長輩纏綿病榻，折磨身心。或許也能說，沒想到母親可以信守承諾至此，媽媽總是這樣，竟連一丁點都不捨得牽累子女，可是媽，我還沒準備好說再見啊。
空空蕩蕩的房間
頭七、滿七、告別式，民俗儀軌紛至沓來，我行屍走肉般一一完成，心中夾雜著想讓母親所有知交故舊齊聚相送的念頭，卻也抱怨上蒼，內疚自己的無能，只要回想，就全是遺憾與懊悔。
但逝者已矣，葬禮，終歸是為活著的人而辦，是讓生者與亡者好好地告別。
媽媽的房間已盡力收拾，生前愛用慣用之物無不於熊熊大火中燃盡，只為母親在另個世界一切如常。只是媽媽的房間已然空空蕩蕩，媽媽不見了，媽媽不在了，媽媽走了，沒有媽媽的聲音，真有種家不成家的悲涼，讓人好想逃離。
整理遺物，媽媽的相片最是讓人不捨，懷抱襁褓中的我，是不熟悉，媽媽的年輕模樣，滿臉洋溢初為人母的喜悅，隨著相簿變換，笑容慈祥依舊，但白髮逐漸爬上媽媽鬢角，身姿也從抱著我、牽著我到挽著我。
翻箱倒櫃，也藏有許多媽媽的秘密，媽媽竟偷偷留著我年少丟棄的投稿剪報、無足輕重的獎狀。這些早被我遺忘至天邊的小物，卻仍都是媽媽的寶貝。
房間桌面已清空，沒有掩蓋的桌墊下，單薄的明信片靜靜躺在醒目位置，卡片上我幾年前親筆，簡單一句「媽，母親節快樂，保重身體」字樣猶在，被媽媽好好收藏著，但我已經沒有媽媽了，未來的母親節該怎麼過啊。
當一切塵埃落定，時光流逝，生活似乎重回軌道，直至有天打開母親手機通訊軟體，記事本中赫然出現：「兒子啊年紀有了自己要有打算」的對話訊息，頃刻情緒猝不及防襲來，悲傷難以抑制，瞬間爆哭。
時間怎麼可以過得這麼快，快到我都來不及對媽媽好，但母親的關心叮嚀永遠都在，很想好好答覆媽媽，卻再也不會有回應了。
母親最後的禮物
母親在的逢年過節，總是儀式感隆重，三牲五果，媽媽的身影忙裡忙外，照料一家人的需求與喜好。媽媽好比光一般，照耀溫暖全家。
所以當母親驟然離世時，我真的一度覺得這世界好黑好黑，沒有一點光，心都碎成一片片，再怎麼縫補都有裂痕。好想回到過去，但甚至連偽裝我還好我都做不到。一旦碰觸處理有關母親的一切，胸口就是一陣酸楚，悲從中來。媽，我終究沒辦法陪妳過這個年。
但我深知若媽媽在世，一定會告訴我：人生不可能永遠有光，遇上黑暗時，你要成為自己的光！隨著時間推移，去往彼岸的母親，已然無法創造新的記憶，但媽媽的話永遠都在啊。
知名的婚禮誓詞提到「直至死亡將我們分開」，這段話我向來不服氣，即便死亡，也不是真正的別離。媽媽的習俗、媽媽的味道，與母親的連結從未切斷，就烙印在我們心上，況且媽媽最好的作品不就是子女，故事還在繼續！
死亡是台灣乃至東方社會禁忌的詞彙，卻是每個人的必經之路，死亡面前，人人平等，不分貴賤，哀傷同樣獨一無二，並無高低。面對至親摯愛的離世，你可以愁容滿面，你可以痛哭流涕，不必刻意讓悲傷過去，但要讓生活繼續。
在人生的最後，媽媽還替兒子上了最後一課，這是母親最後的禮物，未來要好好過日子，認真過好每一天。更由於生命如此脆弱，死亡從不知何時降臨，也許根本就不會有明天，所以我們只剩現在，也只能活在當下。
因此無論是有多遠大的抱負、多細微的要求，要盡孝抑或陪伴，如果有想要做的事情、想要去的地方、想要過的生活，請不要遲疑，千萬不要失去後才懂得珍惜。
本文除了追悼亡母，以及透過書寫，穩定自己的身心外，同時想療癒鼓勵所有還在承受哀傷的朋友，雨過總會天青，你會好好的，最難的時光已經過去，未來只會更好，我們都會更好，並讓我再次跟天上的媽媽說聲：
媽，感謝您這麼愛我，我也真的好愛妳。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。