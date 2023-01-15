2023/01/15,
政治

台灣民眾黨中央委員、中評委選舉出爐：最年輕當選人25歲，高虹安人馬得票墊底

台灣民眾黨中央委員、中評委選舉出爐：最年輕當選人25歲，高虹安人馬得票墊底
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

新竹市長高虹安人馬李國璋，在中央委員的投票中僅拿下13票，名列候補最後；台北市議員林珍羽的哥哥林韋銘，則拿下中評委第一高票。而民眾黨在舉辦黨員大會前，也曾爆出人頭黨員的爭議。

台灣民眾黨於1月14日舉行中央委員、中評委選舉，包括台中市議員江和樹、醫師馮啟彥、參選新北市議員的張凱鈞等人皆當選中央委員，25歲的碩士生林冠廷也擠進中央委員名單。

高虹安人馬得票墊底，林珍羽哥哥拿下第一高票

《中央社》報導，民眾黨第2屆第一次黨代表大會中，中央委員當選人有張凱鈞、咼昇華、江和樹、馮啟彥、許瑞宏、范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟、張昕華；孫正華、端木正、李國璋則為候補中央委員。

中央評議委員方面，當選人有林韋銘、李偉華、吳士廉、潘孝仁、詹喬茵、劉家榮、李岱殷；候補者為廖志杰、陳妙真。

對於投票結果，民眾黨主席柯文哲表示：「大家回家睡覺，明天開始工作，這是一個責任開始。」

針對投票結果，《ETtoday新聞雲》分析，身為新竹市長高虹安人馬，也是新竹市議員的李國璋，在中央委員的投票中僅拿下13票，名列候補最後；中評委部分，台北市議員林珍羽的哥哥林韋銘，則拿下第一高票。

檢討九合一，柯文哲：選舉成績不如預期

在民眾黨的黨員代表大會中，黨主席柯文哲也針對九合一選舉結果進行檢討。

《Newtalk新聞》報導，針對2022九合一選舉結果，柯文哲表示選前因期望「開闢疆土」而提名過多候選人，最後卻因資源有限，陷入左支右絀的窘境，提名策略不夠精確。

黨代表大會中，柯文哲致詞表示，黨內對候選人的幫助和訓練不足，論述也不強，無法讓民眾留下深刻印象；另外，除了提名過多，地方黨部普遍經驗不足，提名時無法注意參選人是否能與民眾黨形象連結，未提供足夠支援。

他並指出，自己在選舉時以台北市政為重，僅能利用剩餘時間輔選，結果力有未逮，也直接表示「選舉成績不如預期，離改變台灣政治文化的目標還很遠。」

本次九合一選舉民眾黨共推出86位議員參選人，最終僅有14位當選。

柯文哲出席春聯揮毫公益活動（3）
Photo Credit: 中央社
台灣民眾黨主席柯文哲與吳怡萱、黃瀞瑩、邱臣遠、黃珊珊等人，出席春聯揮毫公益活動

選前爆出「人頭黨員」爭議，為何各路人馬搶占中央委員資格？

民眾黨在舉辦黨員大會前，也曾爆出人頭黨員的爭議。

《聯合新聞網》報導，在民眾黨進行中央委員與中評委候選人資格審查階段時，擔任中評會主委的林恕暉發文指出，人頭黨代表候選人資格被撤銷後，人頭黨員卻還可以投票選黨代表，擔心一旦有心人士掌握中央委員會，就能參與決定下屆民眾黨不分區立委排序。

林恕暉發文中指出，在新實施的連記法下，黨代表每人可投3個中央委員候選人、2個中評委候選人，造成有意參選下屆中央委員、中評委者紛紛組成「換票聯盟」，人頭黨員很可能持續發揮影響力。

林恕暉觀察，民眾黨2022年1至5月平均入黨人數約150人，6、7月增加到200人，8月入黨大限前，單月竟暴增近800人入黨，其中高雄市單月暴增300人，新北市單月暴增超過100人。

而從候選人來看，這次高雄市與新北市分別出現7個和5個「人頭黨代表」候選人，暴增黨員的區域就是出現人頭黨代表候選人的區域，兩者顯然有直接關係。

林怒暉表示，雖然人頭黨代表被撤銷，但是人頭黨員還在，他們投給了誰，欠下人情的黨代表是否會因此受牽制、操控？此外，民眾黨中央委員會手握下屆不分區立委提名權，誰能入選不分區以及排序掌握在下屆中央委員手中。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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