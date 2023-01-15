美發布輝瑞BNT次世代疫苗安全疑慮，但臨床風險機率「非常低」；王必勝：台灣無採購，莫德納監測數據目前正常
我們想讓你知道的是
輝瑞BNT在聲明中表示，輝瑞、BNT、CDC、FDA皆未在美國和全球的大規模監測系統中有類似的發現，目前也沒有證據證明缺血性中風和使用COVID-19的疫苗有關。美國CDC與FDA也表示，在其他大型實驗、疫苗不良反應回報系統、其他國家的資料庫、輝瑞BNT資料庫等，都沒有把這個狀況列為警示，需要更多調查才能確認風險是否存在。
美國疾病管制與預防中心（CDC）與食品藥物管理局（FDA）日前發布「輝瑞BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，表示在其中一個疫苗安全數據統計系統上，發現65歲以上老人接種後21天內發生缺血性中風的機率偏高，但目前沒有在其他數據庫觀察到相同趨勢。我國指揮中心指揮官王必勝則表示，台灣目前沒有使用輝瑞BNT次世代疫苗，請民眾不用太擔心。
成為實際臨床風險的機率「非常低」，呼籲繼續施打疫苗
《路透社》報導，美國CDC與FDA在1月13日時表示，根據「疫苗安全數據鏈」（Vaccine Safety Datalink，VSD），發現65歲以上老人接種「輝瑞BNT次世代雙價疫苗」後，可能有較高機率發生缺血性中風。
根據CDC的聲明稿，同樣的現象並沒有在莫德納雙價疫苗和其他單價疫苗上觀察到。
然而CDC與FDA也表示，在其他大型實驗、CDC的疫苗不良反應回報系統、其他國家的資料庫、輝瑞BNT資料庫等，都沒有把這個狀況列為警示，需要更多調查才能確認風險是否存在。
相關人員表示：「雖然現有資料顯示，在疫苗安全數據鏈觀察到的這個現象，成為真正臨床風險的機率非常低，但我們認為還是有向大眾揭露這個資訊的重要性。」
針對此一說法，輝瑞BNT在聲明中表示，輝瑞、BNT、CDC、FDA皆未在美國和全球的大規模監測系統中有類似的發現，目前也沒有證據證明缺血性中風和使用COVID-19的疫苗有關。
《紐約時報》報導，聯邦官員表示輝瑞BNT雙價疫苗與缺血性中風的關聯性，並沒有受到嚴謹的科學調查，風險存在的機率「非常低」，同時也呼籲年紀6個月以上的美國人持續接種疫苗加強劑。
報導也提到，聯邦官員將會在1月26日進行會議，與科學顧問討論此一發現。
根據統計，目前美國施打雙價疫苗加強劑的比例，65歲以上長者大約只有39％，5歲以上則只有16％。
王必勝：台灣沒有輝瑞BNT次世代疫苗，監測數據也正常
針對輝瑞BNT雙價疫苗可能造成缺血性中風的疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在1月14日回應，目前台灣只有莫德納次世代雙價疫苗，國內監測數據也都正常。
《自由健康網》報導，王必勝14日下午受訪時表示，非常擔心民眾看到這個訊息會怕到不敢去接種疫苗，強調台灣目前沒有輝瑞BNT的次世代疫苗。
王必勝指出，下週指揮中心會舉行專家會議聽取意見，也透露台灣和輝瑞BNT原廠有書信往來，2、3月時可能會來訪，並表示會持續嚴密注意美國和各國對疫苗警訊的調查結果，若發現真的有問題，就會取消對採購輝瑞BNT次世代疫苗的評估。
報導中也提到，雖然去（2022）年鴻海創辦人郭台銘曾要求政府加購輝瑞BNT次世代疫苗，但指揮中心表示目前台灣莫德納疫苗量充足，今年還有1500萬劑合約，且兩者效果無明顯差異，因此至今只有購買莫德納次世代疫苗。
新聞來源
- U.S. FDA, CDC see early signal of possible Pfizer bivalent COVID shot link to stroke（Reuters）
- No Increased Stroke Risk Linked to Pfizer’s Covid Boosters, Federal Officials Say（New York Times）
- 美監測BNT次世代疫苗警訊 指揮中心急澄清：我國僅有莫德納（自由健康網）
延伸閱讀
- 醫師解析：次世代疫苗有必要繼續打嗎？第四劑你選BA.1還是BA.5？
- 食藥署核准輝瑞BNT、莫德納BA.5次世代疫苗EUA，王必勝：首批最快11月上旬到貨
- BNT疫苗相關爭議查證：BNT疫苗有兩種？上海復星的是中國製？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
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貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
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毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
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如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
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