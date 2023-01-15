美發布輝瑞BNT次世代疫苗安全疑慮，但臨床風險機率「非常低」；王必勝：台灣無採購，莫德納監測數據目前正常

美國疾病管制與預防中心（CDC）與食品藥物管理局（FDA）日前發布「輝瑞BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，表示在其中一個疫苗安全數據統計系統上，發現65歲以上老人接種後21天內發生缺血性中風的機率偏高，但目前沒有在其他數據庫觀察到相同趨勢。我國指揮中心指揮官王必勝則表示，台灣目前沒有使用輝瑞BNT次世代疫苗，請民眾不用太擔心。

成為實際臨床風險的機率「非常低」，呼籲繼續施打疫苗

《路透社》報導，美國CDC與FDA在1月13日時表示，根據「疫苗安全數據鏈」（Vaccine Safety Datalink，VSD），發現65歲以上老人接種「輝瑞BNT次世代雙價疫苗」後，可能有較高機率發生缺血性中風。

根據CDC的聲明稿，同樣的現象並沒有在莫德納雙價疫苗和其他單價疫苗上觀察到。

然而CDC與FDA也表示，在其他大型實驗、CDC的疫苗不良反應回報系統、其他國家的資料庫、輝瑞BNT資料庫等，都沒有把這個狀況列為警示，需要更多調查才能確認風險是否存在。

相關人員表示：「雖然現有資料顯示，在疫苗安全數據鏈觀察到的這個現象，成為真正臨床風險的機率非常低，但我們認為還是有向大眾揭露這個資訊的重要性。」

針對此一說法，輝瑞BNT在聲明中表示，輝瑞、BNT、CDC、FDA皆未在美國和全球的大規模監測系統中有類似的發現，目前也沒有證據證明缺血性中風和使用COVID-19的疫苗有關。

《紐約時報》報導，聯邦官員表示輝瑞BNT雙價疫苗與缺血性中風的關聯性，並沒有受到嚴謹的科學調查，風險存在的機率「非常低」，同時也呼籲年紀6個月以上的美國人持續接種疫苗加強劑。

報導也提到，聯邦官員將會在1月26日進行會議，與科學顧問討論此一發現。

根據統計，目前美國施打雙價疫苗加強劑的比例，65歲以上長者大約只有39％，5歲以上則只有16％。

王必勝：台灣沒有輝瑞BNT次世代疫苗，監測數據也正常

針對輝瑞BNT雙價疫苗可能造成缺血性中風的疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在1月14日回應，目前台灣只有莫德納次世代雙價疫苗，國內監測數據也都正常。

《自由健康網》報導，王必勝14日下午受訪時表示，非常擔心民眾看到這個訊息會怕到不敢去接種疫苗，強調台灣目前沒有輝瑞BNT的次世代疫苗。

王必勝指出，下週指揮中心會舉行專家會議聽取意見，也透露台灣和輝瑞BNT原廠有書信往來，2、3月時可能會來訪，並表示會持續嚴密注意美國和各國對疫苗警訊的調查結果，若發現真的有問題，就會取消對採購輝瑞BNT次世代疫苗的評估。

報導中也提到，雖然去（2022）年鴻海創辦人郭台銘曾要求政府加購輝瑞BNT次世代疫苗，但指揮中心表示目前台灣莫德納疫苗量充足，今年還有1500萬劑合約，且兩者效果無明顯差異，因此至今只有購買莫德納次世代疫苗。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺