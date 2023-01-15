2023/01/15,
交通

台北市忠孝西路機車夜間解禁滿月：每晚400多輛通行、無重大事故

台北市忠孝西路機車夜間解禁滿月：每晚400多輛通行、無重大事故
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台北市交通局交工處長劉瑞麟表示，除了開放第1週之外，其餘3週的使用量相對穩定，每個晚上大約會有400多輛機車通行，截至目前為止也沒有接獲機車相關的重大交通事故通報，不過是否擴大開放仍得考量機車與公車的交織狀況，「還要再思考下一步怎麼走」。

（中央社）台北市忠孝西路禁行機車路段夜間開放通行實施滿月，交工處表示，車流量趨於穩定，每天晚間約有400多輛機車通行，目前尚未接獲重大交通事故通報，交通狀況平順。

台北車站前忠孝西路段禁行機車超過40年，終於從去（2022）年12月14日開始，每天晚間11時至隔天上午6時開放外側兩車道讓機車通行。

解禁實施滿月後，台北市交通局交工處長劉瑞麟今（15）日向《中央社》記者表示，除了開放第1週之外，其餘3週的使用量相對穩定，每個晚上大約會有400多輛機車通行，推估幾乎都是固定的用路人。

至於機車與其餘車種是否產生衝突，劉瑞麟說，截至目前為止，沒有接獲機車相關的重大交通事故通報，交通狀況平順。

劉瑞麟指出，是否擴大開放主要考量因素是機車與公車的交織狀況，「還要再思考下一步怎麼走」。他強調，因為開了之後收不回來，所以不能貿然決定。

騎機車通勤的李先生表示，他曾經在台北車站附近用完晚餐後要回三重，最直覺的路線就是從忠孝西路上忠孝橋，但因為當時還沒到晚間11時，所以只能先在中山北路右轉，繞過台北車站後再回到忠孝西路，過程相當麻煩。

李先生指出，因為機車在許多路段不能直接左轉，為了避開禁行路段需要多待轉兩次，行駛中也發現很多機車騎士跟他一樣不停轉彎、等紅燈，強烈呼籲交通局要擴大開放。

曾在夜間騎過忠孝西路的高先生則說，第一次騎原本禁行的路段時，感覺大部分人不知道已經開放了，「那時候旁邊很多人都在看我，好像在質疑這個人怎麼騎這邊。」

他認為，開放通行後從台北車站回家變得很方便，若交通局因擔心發生交通事故而不擴大開放是錯誤的，因為要避免事故應是教育用路人、幫助用路人適應路型，而不是禁止機車通行。

北市忠孝西路12/14起夜間機車可通行（2）
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柯文哲任內宣布，忠孝西路「超深夜試辦方案」曾遭批「沒意義」

忠孝西路禁行機車路段試行開放機車於晚間通行的政策，於前台北市長柯文哲卸任前時開始執行，當時也招致不少爭議。

2022年12月初台北市政府交工處發布該計畫後，無黨籍北市市議員林亮君就在臉書發文，表示此一「超深夜試辦方案」沒意義也沒誠意，指出交通局的試辦方案，是沒有辦法對照市民朋友通常利用情況的「超深夜時段」，無法比較試辦前後對於忠孝西路交通是否有實質影響。

林亮君也提到，現行道路規劃中機車繞道的結果，是導致周圍中華路、市民大道等主要幹道在尖峰時段極度壅塞，而人潮眾多的西門町、站前、後站商圈，更是被迫接受分流的機車湧入，車流交織，造成更多道路風險。

此外，「台灣機車路權促進會」當時也發表聲明，表示雖然肯定台北市交通局於柯文哲市長卸任前，宣布機車通行忠孝西路的規劃方案及時程，然而半夜的車流量最小，路上近乎無車，質疑多少機車有穿越台北車站的需求，也對北市交通局提出方案的過度保守感到遺憾。

《TVBS新聞網》則報導，針對忠孝西路開放機車行駛的議題，新任市長蔣萬安上任前曾表示，忠孝西路開放機車通行有正反兩方聲音，也交代將上任的交通局長謝銘鴻，在該措施實施一段時間後，蒐集相關數據意見、邀集專家學者以及利害關係人共同檢討，在確保安全的情況下，思考後續做法。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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