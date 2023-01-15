台北市忠孝西路機車夜間解禁滿月：每晚400多輛通行、無重大事故

疫情帶動現代人消費與飲食習慣快速改變，當隔離與自煮成為多數人的經驗與日常，越來越多人開始習慣用「剪刀」在家煮飯，「喀嚓」一聲剪開袋口，微波一分鐘後，一盤熱騰騰的「櫻花蝦藜麥多穀飯」出爐。

以台灣在地食材為主，小小一包有紅藜麥、燕麥、高麗菜、櫛瓜、紫洋蔥等多種穀物蔬菜，符合現在火紅的低GI飲食，最誘人的是，這個「爆款商品」在生鮮電商平台「愛上新鮮」上只賣90元。這正是愛上新鮮與食品業者海經濟」潮流的飲食文化，量身打造的熱銷商品。

台語裡有一個詞叫做「對組」（Tuì-tsoo），指的就是產品在市場驗證後，發現「中了」的「爆款商品」，比臉大的牛排、整顆芒果做的冰棒，都是愛上新鮮打造出的「爆款」傑作。

作為全台最大的生鮮與食品電商平台，成立於2013 年的愛上新鮮，挑戰過去被視為「無利可圖」的生鮮電商，打破過去毛利低、運費高、期限短與產品差異化低的瓶頸，以自建的海森食品有限公司合作，針對後疫情時代「剪刀智慧化冷鏈倉儲管理與自創品牌的「爆款商品」突圍，開站兩個月，營業額就突破千萬元，第二年達到損益兩平，第三年營收就破億。

如今愛上新鮮已經是坐擁超過170萬會員、營收超過12億元的生鮮電商平台。

在物流面，愛上新鮮首創北北桃三小時、全台24小時生鮮到貨與超商取貨機制；在產品面，以自有品牌做出差異化，曾創下月銷50萬片舒肥雞胸、上萬包藜麥毛豆等生鮮「爆款商品」的銷售紀錄。而每月營業額破50萬元，成為「爆款商品」的基本門檻。

在「爆款商品」的開發上，數據與經驗是關鍵。「並非什麼東西都會賣，當中有幾個規則，例如說，第一個規則就是，產品是否符合市場需求，其次，規模與市場需求量是否夠大。」愛上新鮮共同創辦人暨執行長張佑承表示，很多食品業的創業者遇到最大的問題，就是辛苦開發出來的產品，上市後卻賣不出去。

如何把打造爆款商品累積下來的經驗，變成可複製的成功模式？「這就是為什麼要組成跨域生態系的原因。」張佑承坦言，過去做出爆品有點像是亂槍打鳥，因為一場全球疫情，徹底改變消費者用餐與生鮮消費方式，讓愛上新鮮與與食品業者聯手，共同找到爆款商品的成功方程式。這個故事，要從疫情的攪局說起。

嚴選產品，還要說出食物的故事

三年疫情，對生鮮電商與食品業者而言，是兩樣情。

對愛上新鮮來說，是個營業額衝上雲霄的大轉機，「在台灣進入三級警戒的時候，一天的營收最高峰大概成長五倍，一天進來一萬多張訂單，單日一天就創造一千多萬元的營業額。」張佑承回想2021年的六月，遇上全台無法出門、物流大塞車的三級警戒，面對突然湧進的爆量訂單，他每天在倉庫待超過十小時，一邊緊急將廣告減量，一邊藉系統分析與臨時增員加速揀貨速度，一週內把出貨產能提高一倍，才接住這波大浪帶來的機會。

浪的另一頭，對食品業者來說，兩個多月的三級警戒禁止內用，餐飲業遭受重創，連帶也波及食品加工業者。以海森食品有限公司為例，過去以銷售餐廳為主要通路，隨著餐飲業的蕭條，訂單一夕下降九成，生意一度幾乎停擺，面臨存亡關鍵。

眼看社會走入與疫情和平共存的階段，愛上新鮮面臨大浪退去，如何保持優勢的考驗；海森食品則是決定從食品代工轉戰電商，站在轉型求生的十字路口。

2021 年年底，經濟部中小企業跨域生態系計畫前來叩門，成為大浪退去後，推動平台與食品業者轉型的一陣東風。

「愛上新鮮有別於一般電商平台，他們很認真的挑選供應商，其中，有非常多優秀的中小企業食品業者。」資策會數轉院數位服務創新中心正規劃師葉欣怡表示，因為平台用心與供應商互動、選品，在2021年年底與資策會開始接洽時，愛上新鮮光以五百項商品就創下12億元的年營業額。

希望以平台動能，帶動更多食品業者，葉欣怡與同事魏庭楨展開生態系業者訪談，試圖找到平台與食品加工業者正面臨的痛點。

過去，愛上新鮮與食品加工業者的合作模式，是單純委託食品加工業者代工，做愛上新鮮的自有品牌商品。疫情浪潮消退，愛上新鮮正在積極尋找突破點，以延續疫情期間累積的量能與優勢。此時他們發現，專營自營品牌其實有利有弊，如果熱銷就是多了一支自有的熱門商品，但缺點就是缺乏產品故事與內容。

「食物背後真正的故事與技術，以及這支產品是如何被生產出來的歷程，其實都藏在食品業職人的心意裡。」張佑承強調，在電商平台上購買生鮮或食品，在下單到貨前你吃不到也摸不到，因此一定要有故事與憑據讓消費者相信，這個產品真的是值得購買的好東西，這是經營生鮮與食品電商很重要的一個核心點。

當生鮮食品平台也開始尋找好的IP （Intellectual Property，智慧財產權），過去站在幕後的食品加工業者，除了要能端出好產品，也要建立自建品牌的能力，才能順利接下這顆球。而海森食品的負責人鄭月虹，就在愛上新鮮與資策會的協助下，開始一段產品開發與轉型之路。

從數據中淘金找資訊，開發新菜單

海森食品的負責人鄭月虹，是大家口中的「鄭老師」，擁有中餐乙級技術士檢定合格證照，曾擔任高職餐飲科主任，以及中餐、西餐、烘焙三項國家廚師檢定的評審，是不折不扣的餐飲職人。

「過去在幫連鎖餐廳開發菜單時，有很明確的區域與受眾。但轉戰電商平台，變成一個無疆界的戰場，要憑空想像是一件非常困難的事情。」鄭月虹表示。

一場疫情，讓愛上新鮮共同創辦人暨執行長張佑承（左）與海森食品負責人鄭月虹（右）攜手合作。

平台要如何幫助食品業者，找到適合的產品開發方向？從2013年創立至今，愛上新鮮累積了大量的平台數據，但過去都是憑經驗與人工使用數據。「過去使用數據的方式像是以管窺天。如果要大規模的做數據分享，就需要一個夠強的分析系統。」張佑承表示，此時計畫與資策會的出現成為關鍵。

洞悉生態系的需求與困境，資策會團隊為生態系建立了一個「輿情分析」系統，透過爬蟲大量分析關鍵字詞、情緒、討論熱度等資訊，就能自動產出高熱度商品趨勢元素與方向。

「等於是用系統在數據裡挖礦，讓中小企業主們知道，消費者想要什麼食材，偏好什麼風味，能接受的價格與分量，以描繪出消費者現在最想看到的商品樣貌。」葉欣怡表示，過去中小企業進行產品開發，常常囿於老闆的主觀看法或偏好，在面對市場驗證時，即使賣不好也找不到原因，難以進行產品的修正。

「輿情分析系統就像是一家市調公司。」張佑承表示這跟在路上發傳單、找人測試的傳統市調完全不同，他強調：「輿情系統收集的是消費者自主分享跟留下的真實的評論。」根據輿情分析系統，團隊察覺現代人想吃米飯卻又擔心健康的痛點。當有痛點發生，就是有機會存在。愛上新鮮與海森希望透過合作，打造出能解決現代人痛苦的即食產品。

有別於市面上常見的炒飯與燴飯，鄭月虹鎖定開發炊飯與鮮穀飯。當時，愛上新鮮跟資策會給鄭月虹出了功課，產品要健康、好吃、有特色，以及價格「不能超過一百元」。張佑承表示，消費者在家自煮的即食米飯，價格有其天花板，因此除了好吃健康，成本控制也是一大挑戰，從採購階段就決勝負。

於是符合低GI準則又兼具美味與方便的「藜麥多穀飯」與「鮮香什錦炊飯」系列應運而生，產品包裝上，不是打上「愛上新鮮」，而是斗大的海森食品及「料理職人鄭月虹」研發監製的照片。對過去管食品廠與廚房的鄭月虹來說，從代工走向品牌，一下子要站到第一線。

透過輿情分析系統，鎖定現代人想吃米飯卻又擔心健康的痛點，打造出米飯即食產品。

此時，生態系裡的夥伴，成為轉型路上的重要支柱，資策會扛起品牌輔導的責任，引薦佳佳百貨的設計團隊，幫助海森與鄭月虹逐步找到品牌與個人的定位；而愛上新鮮一肩挑起文案、產品定位與下廣告等數位行銷的任務。找對方向，專業分工，果然炊飯與多穀飯系列上市後，打中後疫情時代的市場，成為爆品，數量不斷追加。海森也循此模式，開發了其他新品，順利將疫情下的危機化為轉機，甚至開始增建產線，積極投資未來。「生態系的初衷，就是讓大家能專注做好自己最擅長的事。」張佑承表示，透過生態系合作，大家拿出各自的看家本領，便可以以自己的專業為支點，創造「以小利大，越利越大」的綜效。

透過輿情分析系統，鎖定現代人想吃米飯卻又擔心健康的痛點，打造出米飯即食產品。

平台成爆品IP加速器，提供管顧服務

在組建跨域生態系之後，愛上新鮮與食品供應商的合作關係，轉變成像食品明星與經紀人的組合，從單純的銷售平台進階成為「料理爆品IP」加速器。

面對這個改變，愛上新鮮在組織調整與人力調度上，也是付出了對應的努力。

「數據始終不是萬靈丹，大量的語意理解，最後還是要仰賴『人機協作』才能訂下策略。」資策會正規劃師葉欣怡表示，有了數據分析之後，還是需要很多解讀跟調整，還有創意與轉化。

例如，在2022年，釋迦在外銷受阻時，生態系透過輿情分析，發現台灣消費者一面倒的對釋迦發表「多籽又會弄髒手」的負面評價。愛上新鮮的行銷團隊不是因此放棄，而是看到台灣消費者負評背後對釋迦又愛又恨的情節，成功開發出無籽又不會髒手的釋迦果汁，瞬間減輕釋迦農銷售無路的壓力。

成功一仗的背後，除了經驗與判斷，也有賴於愛上新鮮與果農及食品製造業者長期建立的的互信與合作，才能在短時間內做出產品，快試快修；同時，愛上新鮮也不斷深化自身品牌行銷與物流的能耐，不只在設計、文案與影像等內容人才上增員，也積極擴廠，啟用更智慧化的冷鏈倉儲廠。

組建生態系的這一年，愛上新鮮平台上品項翻倍，從五百項成長到一千項，過程中利用輿情分析系統，也幫助水餃專家龍信食品打造出22公克的大個頭水餃爆品；也幫助蘭揚食品的植物肉，突破小眾的框架，找到需求者。

「我們有這些數據跟經驗，能很快鎖定產品支。」張佑承表示，愛上新鮮平台上的品項雖開發的方向，過去行內十支新產品中一支叫厲害，如今十支新產品中，我們可以中四到五支。」張佑承表示，愛上新鮮平台上的品項雖然不多，但支支是爆品。

如今，愛上新鮮更從平台的角色，發展出食品業顧問服務。延伸與生態系合作鍛鍊出來的能耐，一旦有願意深度合作的農友或食品製造商，團隊能包辦產品開發方向、打樣測試、文案行銷，甚至連上架全通路電商與廣告投放，都能提供服務。做平台不光靠規模經濟，愛上新鮮採選擇與一、二級產業深度連結，透過合作，攤提掉食品傳產走向電商的轉型風險，創造好的食材能與消費者的幸福相遇。

【多元觀點】平台深化，打造專賣爆品的料理電商生態系

世新大學資訊管理系教授 ―― 林宏遠專訪

台灣的電商市場競爭日趨激烈，早期電商發展大多以「水平型」的平台為主，如momo、PCHome；隨著加入者眾，漸漸出現「垂直型」的電商平台，如專注於生鮮食品的愛上新鮮，以及鎖定文創設計的Pinkoi。

近兩年疫情的爆發讓消費者飲食習慣發生了改變，在家自煮的「剪刀經濟」成為市場上新的需求亮點。愛上新鮮的團隊看到了這樣的商機，迅速的找了餐飲食品業者、產品設計達人以及資策會的數據分析團隊……等夥伴，共同打造一個利用人機協作的數據分析，來驅動新品開發銷售的「料理爆品電商生態圈」。

愛上新鮮在「垂直型」平台的路上，發展出生態圈的商模，讓合作成員共同成長、共享紅利，大幅拉高了其他電商競爭者的進入的門檻。

在今日的數位世界，市場波動大，很難保有長期的競爭優勢。愛上新鮮藉由生態系的商模，透過精準、快速的開發新品來回應多變的消費需求，讓合作夥伴一起拉長競爭優勢的續航力。

目前這個的商模運作成效良好，據業者統計，平台上推出新產品的成功率從已過去的一成左右，大幅提高到四、五成，充份掌握到後疫情時代的新商機。

愛上新鮮生態系目前的成功，主要建立於基石者（愛上新鮮）擁有洞察市場需求並將其精準的轉換成平台價值主張的能力，同時該公司的創辦人，善於溝通、協調，讓生態系的夥伴可以平台型生態系 ╳ 疫後生鮮新經濟生態系搶攻即食潮，揭開爆款商品打造公式6有效率的協同合作、共創價值，這更是成功的關鍵。

(文/林欣婕、照片/張家瑋)

本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。