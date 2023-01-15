蘇花公路大清水隧道搶通：每天三時段放行、夜間暫時封路，春節期間開放正常通行

蘇花公路位於花蓮縣秀林鄉的大清水隧道南口上方岩石，1月11日深夜發生大量崩坍，壓毀約25公尺隧道，導致宜蘭及花蓮間雙向交通阻斷，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修後，預定今（15）日下午5時通車，但考量夜間無法有效監看邊坡，晚間7時以後仍會封路。

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌於15日視察搶修現場，聽取公路總局長陳文瑞簡報坍方搶修情形。陳文瑞表示，總共約1200立方公尺的崩坍土石已於14日晚間清除完畢，今日進行簡易刷坡、掛網噴漿後，依原預定下午5時起通車，至18日分時段開放，夜間不開放。

公路總局第四區養護工程處則指出，大清水隧道今天下午5時開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，晚間7時以後實施夜間封閉道路，後續16到18日配合現場持續坡面防護作業，每日上午5到8時、中午11到下午1時、傍晚5到7時等三個時段放行，夜間則不開放，請用路人配合管制通行並提前規劃行程；春節期間19日至31日則開放正常通行、不管制交通。

視察時，蘇貞昌感謝第一線人員辛勞，致贈加菜金，並表示此次蘇花公路坍方屬於災害，緊急以最快速度，包括預算、行政程序都要用最快方式，本來就是用預備金支付，在安全條件許可下，工程越快越好；面臨春節疏運，交通一定要維持好，工程則一定會用最高標準施作。

《自由時報》則引述交通部說法，表示後續的鋼構防護復建工程預定4月底完成。

此外，為因應東部地區交通疏運的需求，統計台鐵局12日起至15日中午總計加開宜蘭－花蓮區間快車36列次，3天內宜花區段疏運了18萬人次，另也啓動「蔬果北運」以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運；海運疏運方面，則調度了4艘船舶協助運送人員、車輛，國軍也配合調派軍艦待命支援，1月13日至15日總計疏運839人次、載運車輛441輛。

報導中也提到，公路總局表示蘇花公路未被列入蘇花改改善的路段，將納入第二階段的蘇花公路安全提升計畫，目標為2026年發包、2032年完工，目前辦理環評作業，將於今（2023）年底提送環保署審查，包括宜蘭縣東澳到南澳、花蓮縣和平到和中、和仁到崇德合計25.4公里的路段。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺