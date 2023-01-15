蘇花公路大清水隧道搶通：每天三時段放行、夜間暫時封路，春節期間開放正常通行
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蘇花公路大清水隧道15日下午5時開放通行後，晚間7時以後仍實施夜間封閉道路，16到18日於每日上午5到8時、中午11到下午1時、傍晚5到7時等三個時段放行，夜間則不開放，春節期間19日至31日則開放正常通行、不管制交通。
蘇花公路位於花蓮縣秀林鄉的大清水隧道南口上方岩石，1月11日深夜發生大量崩坍，壓毀約25公尺隧道，導致宜蘭及花蓮間雙向交通阻斷，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修後，預定今（15）日下午5時通車，但考量夜間無法有效監看邊坡，晚間7時以後仍會封路。
《中央社》報導，行政院長蘇貞昌於15日視察搶修現場，聽取公路總局長陳文瑞簡報坍方搶修情形。陳文瑞表示，總共約1200立方公尺的崩坍土石已於14日晚間清除完畢，今日進行簡易刷坡、掛網噴漿後，依原預定下午5時起通車，至18日分時段開放，夜間不開放。
公路總局第四區養護工程處則指出，大清水隧道今天下午5時開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，晚間7時以後實施夜間封閉道路，後續16到18日配合現場持續坡面防護作業，每日上午5到8時、中午11到下午1時、傍晚5到7時等三個時段放行，夜間則不開放，請用路人配合管制通行並提前規劃行程；春節期間19日至31日則開放正常通行、不管制交通。
視察時，蘇貞昌感謝第一線人員辛勞，致贈加菜金，並表示此次蘇花公路坍方屬於災害，緊急以最快速度，包括預算、行政程序都要用最快方式，本來就是用預備金支付，在安全條件許可下，工程越快越好；面臨春節疏運，交通一定要維持好，工程則一定會用最高標準施作。
《自由時報》則引述交通部說法，表示後續的鋼構防護復建工程預定4月底完成。
此外，為因應東部地區交通疏運的需求，統計台鐵局12日起至15日中午總計加開宜蘭－花蓮區間快車36列次，3天內宜花區段疏運了18萬人次，另也啓動「蔬果北運」以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運；海運疏運方面，則調度了4艘船舶協助運送人員、車輛，國軍也配合調派軍艦待命支援，1月13日至15日總計疏運839人次、載運車輛441輛。
報導中也提到，公路總局表示蘇花公路未被列入蘇花改改善的路段，將納入第二階段的蘇花公路安全提升計畫，目標為2026年發包、2032年完工，目前辦理環評作業，將於今（2023）年底提送環保署審查，包括宜蘭縣東澳到南澳、花蓮縣和平到和中、和仁到崇德合計25.4公里的路段。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。