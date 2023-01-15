「爆料公社」遭網友質疑為中資、投審會喊查，但「BLC」真的是香港公司嗎？

日前網友發文指稱，臉書社團「爆料公社」資本額高達4200萬，且登記於英屬維京群島的外資公司，懷疑背後為中資，引發許多網友和包括鄭家純在內的知名人士轉發討論，經濟部投審會也表示將會進行公司資料的查閱。

網友質疑為中資、管理員闢謠，「BLC」真的是香港公司嗎？

自稱為伍長旺的網友於1月14日凌晨在臉書上發文，表示「爆料公社不是一個普通的臉書社團」。

根據伍長旺的說法，爆料公社登記於英屬維京群島，且資本額高達4200萬台幣，遠高於奧美廣告的2500萬台幣和486網購公司的61萬5000元，認為這樣的營業規模和海外註冊，絕非「只是幾個堅持正義的網路鄉民能夠做到的。」

伍長旺也質疑，爆料公社公司代表人所代表的法人為「BLC Group Holdings」，搜尋後找到一間登記在香港的同名公司，登記中文名稱叫做「聚豪天下集團（控股）有限公司」，因此推斷「爆料公社背後是中資在運作」。

該發文於網路上熱烈擴散後，爆料公社管理員李艾莉隨後發文回應，表示說爆料公社是中資的謠言「連查證都不用」、「連判斷力都沒有」，並表示社團是獨立運作、沒有中資。

此外，根據《自由時報》報導，「爆料公社股份有限公司」的英文名稱是「BAOLIAO COMMUNE CO., LTD.」，推測「BLC Group Holding Linited」中「BLC」應該是「BAOLIAO COMMUNE」的縮寫，而網友指稱的「聚豪天下集團（控股）有限公司」雖然英文縮寫也是「BLC」，但在官網中的全名則是「BUSINESS LINKS CONSULTANCY LTD」。

對此，伍長旺於1月14日晚間再度發文，批評爆料公社仍在「斷章取義、轉移焦點、情緒勒索和獨裁者式的回應搪塞」，並提出為何要設立海外公司、資本額為什麼會在總統大選前的2018年7月增資為4200萬等一系列質疑。

投審會：將查閱公司資料，但中資企業定義有條件

針對指控，經濟部投審會表示將於1月16日會查閱公司資料，必要時將請公司說明股權結構。

《中央社》報導，投審會官員表示需先確認「爆料公社」與網友指稱的香港公司是否為同一家，將查閱公司資料，假設為港資，則適用《香港澳門關係條例》。不過，由於港資定義為外資，除非陸資持股超過30％，或者過半董監事席次為中國人，才會被認定為中資企業。

根據《今周刊》2017年的訪談，於2014年成立的臉書社團爆料公社，於2017年8月1日正式登記成立「爆料公社股份有限公司」，而創辦人之一的葉昌圳於1991年出生，設立社團時僅26歲。

訪談中，葉昌圳表示爆料公社「充滿自動服務的精神」，當時旗下一百多位管理員和小編，都是由網友自願擔任，決定設立公司的目的，是為了管理廣告收入、支付兩名開發App的工程師薪水及設立網頁的主機費用。

目前爆料公社粉專共有超過330萬人追蹤，旗下也延伸「爆廢公社」、「爆笑公社」等多個品牌，並有開發APP與架設臉書之外的官方網站。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺