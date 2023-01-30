【書評】《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？》：在狗屎工作中開出花，難道不是最佳的反駁嗎？
我們想讓你知道的是
在社會和經濟層面都推動著狗屁工作的增加與固化的時候，在文化、政治層面都使工作狗屁化增加的時候，我們都知道自己的工作沒什麼社會效能與價值的時候，仍然需要日復一日地繼續下去的我們真的走投無路了嗎？
前段時間我認識了英文老師Iron。Iron在成為現在的私立雙語學校的英文教師工作之前，一直是公立學校的「英文教師」，對自己的「英文教學工作」和「小朋友建立的友好關係」引以為傲。我好奇她換工作的動機，Iron非常自豪地說：「其實我一開始找這份工作就是為了來這裡學英語的，雙語學校嘛肯定英語會很好。」而在雙語學校以「英文教師」的頭銜工作了五個月後，Iron不會念學生的名字，也不會寫學生的名字。而自稱「以前英文郵件之前都是我寫的，年輕的時候英語非常好」的她，也不太會使用英語作文中的逗號句號，不知道字母的大小寫何時使用，更不用說動詞的單複數形式。
在英文課堂上她機械地對三歲的小朋友說，跟我念：apple，apple，a，p，p，l，e；當學生問她what are you doing的時候，她停頓了好幾秒，說：I don’t know，go；每天眼神渙散的看著學生，不多說一句話。只有30來歲左右的她給出的解釋是：「年紀大了腦子不夠用，每天睡不夠，記不住；沒有使用英語的環境，所以不會用英語，和雙語孩子沒法交流。」而她的很久沒有使用僅僅是幾個月前從「公立學校的英文教師」換到現在的「雙語學校的英文教師」而已。
我震撼於她敘述中的「前後矛盾」——英語很好，逗號句號大小寫卻不知如何使用；渴望學英語，卻從未開始；聲稱與小朋友關係很棒卻眼神渙行動散懶。我好奇這種「自相矛盾」。
在一次颱風突如其來的下午，我問出了我的疑惑，出乎意料的是她抱怨：「這個學校不會有前途的，是個垃圾學校，我一個英語老師居然讓我打掃衛生，讓我做手工，還要陪小孩子玩，管理一團混亂！」 我疑惑：「那為什麼不辭職？」她不屑：「我跟你說實話吧，我現在就是找不到其他的工作，所以我才先將就幹著，找到我就走了。 而且我其實本來不用幹這份工作的，我老公說本來我兒子剛上小學就需要我在家裡盯著，所以我就是找份工作混混，實在不行我也可以回家帶孩子。」
「不具備英文水準」卻「成為了英文教師」的Iron對於「工作本來就是垃圾」「憑藉工作混日子」的義憤填膺讓我在書店看到大衛・格雷伯（David Graeber）的《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？論狗屁工作的出現與勞動價值的再思》（Bullshit Jobs: A Theory）時眼前一亮——這本書是否可以解釋Iron對「垃圾工作」的敘述？除了Iron口中的垃圾工作，還有什麼是垃圾的工作？而又正如格雷伯指出——「為何這麼多人身處自己都認為是毫無意義的崗位卻日復一日地工作著」？
我迫不及待地翻開書，正巧看到目錄——40%的工作毫無意義。
身為歷史學研究生的艾瑞克進入公司之後被分配到推銷和管理一個功能低下、毫不受歡迎的「垃圾」介面系統。這份「他根本找不到任何辦法從自己的工作中解讀出哪怕一絲絲意義來」的工作讓艾瑞克開始了一些隱性的反抗行為——遲到早退，上班一杯酒、脫鞋看小說、偽造虛假會議、嗑搖頭丸。艾瑞克「感到游離和沮喪，這種茫然無目標的日子（給我帶來了）深重的折磨」。直到最後他被開除。
事實上，不僅僅是Iron與艾瑞克覺得自己的工作毫無意義。在某家出售新奇小玩意兒的商店庫房工作的第特呂希「每天醒著的大量時間都無所事事，把各種箱子拖過來拖過去，而這些箱子裡裝的都是小丑鼻子、整蠱噴嚏粉、塑膠香檳杯、籃球運動員硬紙板剪紙小人和其他各種愚蠢的沒用玩意兒」。在被家人要求在便利店找了份工作的帕特裡克，被要求在工作中要「假裝忙碌」，要「裝得開心招待顧客」，後對工作產生了「更深的恨意」。在電子遊戲行業中擔任遊戲測試員的查爾斯，每天上班幾乎沒有什麼事，他只需要「坐著假裝工作」，而「做著一份只拿錢不做事的工作」查爾斯「感到自己毫無價值」。
這就是狗屁工作的「本質」——它不僅僅是在工作形式上毫無意義，它帶來更多的是「精神暴力」。
雖然「教師以及其他領域的很多工作不能完全算狗屁工作」，因為對整個社會而言，這些工作仍然扮演著「有用」的角色。然而就算是這樣，這些崗位也有著狗屁的部分。正如「大部分學者最初投身學術是因為知識的魅力，是令他／她們興奮不已的思想......然而他／她們更多的工作是陷在行政事務的繁雜之中」。「身為教師的他／她們甚至不能展現他／她們喜歡思考，熱愛知識，因為那被認為是對工作的不尊重」——狗屁工作的核心就是讓工作的愉悅消失，創造虛偽和無目標感——「狗屁工作最糟糕的地方就在於你知道它是狗屁工作」。可是很不幸的是「世界上幾乎沒有哪份工作，你可以說它一點兒無用和愚蠢的內容都不涉及」。弔詭的是，即使就算是狗屁工作，「幾乎所有人還是從小就被教導著要努力工作，這樣才能實現自我價值」。
而使這些工作成為狗屁工作的是經濟、政治、社會與文化的制度。大部分人並不知道工作本身僅僅是一場異化，是資本主義在勞動人民腦中注入的自願勞動的意識形態——「工作本身好不好暫且不談，但不工作可是萬分不好的；那些在他們並不特別喜歡的事情上不努力工作的人，都是卑鄙的壞人，是逃避勞動的懶漢，是竊取他人勞動成果的寄生蟲」。因此在社會和經濟層面都推動著狗屁工作的增加與固化的時候，在文化、政治層面都使工作狗屁化增加的時候，我們都知道自己的工作沒什麼社會效能與價值的時候，仍然需要日復一日地繼續下去的我們真的走投無路了嗎？
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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