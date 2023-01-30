【書評】《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？》：在狗屎工作中開出花，難道不是最佳的反駁嗎？

前段時間我認識了英文老師Iron。Iron在成為現在的私立雙語學校的英文教師工作之前，一直是公立學校的「英文教師」，對自己的「英文教學工作」和「小朋友建立的友好關係」引以為傲。我好奇她換工作的動機，Iron非常自豪地說：「其實我一開始找這份工作就是為了來這裡學英語的，雙語學校嘛肯定英語會很好。」而在雙語學校以「英文教師」的頭銜工作了五個月後，Iron不會念學生的名字，也不會寫學生的名字。而自稱「以前英文郵件之前都是我寫的，年輕的時候英語非常好」的她，也不太會使用英語作文中的逗號句號，不知道字母的大小寫何時使用，更不用說動詞的單複數形式。

在英文課堂上她機械地對三歲的小朋友說，跟我念：apple，apple，a，p，p，l，e；當學生問她what are you doing的時候，她停頓了好幾秒，說：I don’t know，go；每天眼神渙散的看著學生，不多說一句話。只有30來歲左右的她給出的解釋是：「年紀大了腦子不夠用，每天睡不夠，記不住；沒有使用英語的環境，所以不會用英語，和雙語孩子沒法交流。」而她的很久沒有使用僅僅是幾個月前從「公立學校的英文教師」換到現在的「雙語學校的英文教師」而已。

我震撼於她敘述中的「前後矛盾」——英語很好，逗號句號大小寫卻不知如何使用；渴望學英語，卻從未開始；聲稱與小朋友關係很棒卻眼神渙行動散懶。我好奇這種「自相矛盾」。

在一次颱風突如其來的下午，我問出了我的疑惑，出乎意料的是她抱怨：「這個學校不會有前途的，是個垃圾學校，我一個英語老師居然讓我打掃衛生，讓我做手工，還要陪小孩子玩，管理一團混亂！」 我疑惑：「那為什麼不辭職？」她不屑：「我跟你說實話吧，我現在就是找不到其他的工作，所以我才先將就幹著，找到我就走了。 而且我其實本來不用幹這份工作的，我老公說本來我兒子剛上小學就需要我在家裡盯著，所以我就是找份工作混混，實在不行我也可以回家帶孩子。」

「不具備英文水準」卻「成為了英文教師」的Iron對於「工作本來就是垃圾」「憑藉工作混日子」的義憤填膺讓我在書店看到大衛・格雷伯（David Graeber）的《40%的工作沒意義，為什麼還搶著做？論狗屁工作的出現與勞動價值的再思》（Bullshit Jobs: A Theory）時眼前一亮——這本書是否可以解釋Iron對「垃圾工作」的敘述？除了Iron口中的垃圾工作，還有什麼是垃圾的工作？而又正如格雷伯指出——「為何這麼多人身處自己都認為是毫無意義的崗位卻日復一日地工作著」？

我迫不及待地翻開書，正巧看到目錄——40%的工作毫無意義。

身為歷史學研究生的艾瑞克進入公司之後被分配到推銷和管理一個功能低下、毫不受歡迎的「垃圾」介面系統。這份「他根本找不到任何辦法從自己的工作中解讀出哪怕一絲絲意義來」的工作讓艾瑞克開始了一些隱性的反抗行為——遲到早退，上班一杯酒、脫鞋看小說、偽造虛假會議、嗑搖頭丸。艾瑞克「感到游離和沮喪，這種茫然無目標的日子（給我帶來了）深重的折磨」。直到最後他被開除。

事實上，不僅僅是Iron與艾瑞克覺得自己的工作毫無意義。在某家出售新奇小玩意兒的商店庫房工作的第特呂希「每天醒著的大量時間都無所事事，把各種箱子拖過來拖過去，而這些箱子裡裝的都是小丑鼻子、整蠱噴嚏粉、塑膠香檳杯、籃球運動員硬紙板剪紙小人和其他各種愚蠢的沒用玩意兒」。在被家人要求在便利店找了份工作的帕特裡克，被要求在工作中要「假裝忙碌」，要「裝得開心招待顧客」，後對工作產生了「更深的恨意」。在電子遊戲行業中擔任遊戲測試員的查爾斯，每天上班幾乎沒有什麼事，他只需要「坐著假裝工作」，而「做著一份只拿錢不做事的工作」查爾斯「感到自己毫無價值」。

這就是狗屁工作的「本質」——它不僅僅是在工作形式上毫無意義，它帶來更多的是「精神暴力」。

雖然「教師以及其他領域的很多工作不能完全算狗屁工作」，因為對整個社會而言，這些工作仍然扮演著「有用」的角色。然而就算是這樣，這些崗位也有著狗屁的部分。正如「大部分學者最初投身學術是因為知識的魅力，是令他／她們興奮不已的思想......然而他／她們更多的工作是陷在行政事務的繁雜之中」。「身為教師的他／她們甚至不能展現他／她們喜歡思考，熱愛知識，因為那被認為是對工作的不尊重」——狗屁工作的核心就是讓工作的愉悅消失，創造虛偽和無目標感——「狗屁工作最糟糕的地方就在於你知道它是狗屁工作」。可是很不幸的是「世界上幾乎沒有哪份工作，你可以說它一點兒無用和愚蠢的內容都不涉及」。弔詭的是，即使就算是狗屁工作，「幾乎所有人還是從小就被教導著要努力工作，這樣才能實現自我價值」。

而使這些工作成為狗屁工作的是經濟、政治、社會與文化的制度。大部分人並不知道工作本身僅僅是一場異化，是資本主義在勞動人民腦中注入的自願勞動的意識形態——「工作本身好不好暫且不談，但不工作可是萬分不好的；那些在他們並不特別喜歡的事情上不努力工作的人，都是卑鄙的壞人，是逃避勞動的懶漢，是竊取他人勞動成果的寄生蟲」。因此在社會和經濟層面都推動著狗屁工作的增加與固化的時候，在文化、政治層面都使工作狗屁化增加的時候，我們都知道自己的工作沒什麼社會效能與價值的時候，仍然需要日復一日地繼續下去的我們真的走投無路了嗎？