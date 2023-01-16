哈利王子出書揭露隱私、重擊王室，為什麼英國民眾的反應是一面倒的負評？
我們想讓你知道的是
自爆用過古柯鹼、當兵殺過人，還被威廉王子打過，哈利王子的新書《Spare》未上市就轟動全英國，但從一般民眾到書評者對其卻都貶多於褒，究竟英國人怎麼看這本書，上市前出版方的一系列公關操作又暗藏什麼玄機？
英國哈利王子的新書《Spare》在今（2023）年1月10日正式上市，因為內容勁爆加上開賣前的一連串公關操作震撼英國，連續好幾天登上頭條新聞，上市當天也創下在英國熱賣40萬本的紀錄，據說是Penguin Random House出版過的書籍中，有史以來上架首日賣得最快的非小說類著作。
目前，這本書在英國亞馬遜上也穩坐暢銷書的冠軍寶座，出版社打趣地說目前只有另一個哈利（指哈利波特）可以超越哈利王子。
自爆用過古柯鹼、當兵殺過人，還被威廉王子打過
到底哈利王子在書裡下了哪些猛料，讓在這本書在上市當天締造了在英國、美國和加拿大地區狂銷140萬本的成績？以下摘要給讀者們參考：
- 哈利承認自己使用過古柯鹼，但認為這並不好玩（it wasn't very fun）
- 哈利坦言自己在阿富汗當兵時曾殺過25個人
- 哈利和威廉曾要求父親不要娶卡米拉
- 哈利描述他的父親查爾斯如何在英國女王過世時，告訴他梅根不應該去Balmoral見女王最後一面
- 哈利回憶自己得知戴安娜王妃死訊時的心情
- 哈利坦誠他的初夜是獻給一位比他年長的女性，而且兩人還是在戶外打野戰
- 最後一點，也是最讓人感到衝擊的，就是哈利指控威廉王子在一次關於梅根的爭執中動粗打了他
看到這裡，不知道讀者們心裡的想法是什麼，但英國一般民眾的反應都是一面倒的負評——不是批評哈利不該將家務事與私事攤在陽光下，就是認為他見錢眼開，為了錢出賣自己的隱私。一間位於英國Swindon的獨立書店Bert's Books，甚至用行動揶揄了哈利王子：店員將《Spare》和另一本名為《How To Kill Your Family》的小說陳列在一起，諷刺哈利王子出自傳爆料是毀滅王室的行為。
許多知名國際媒體的書評也紛紛表示類似的看法。
《BBC》的皇室特派員Sean Coughlan戲稱這本書是「史上最長的發酒瘋簡訊（the longest angry drunk text ever sent）」，他批評這本書以自我為中心（self-absorption），沒有考慮到外在世界的客觀情形，而且透露太多外人不需要知道的資訊，因此在書評的最後他用了「TMI. Too much information」，來總結這本書。
《華爾街日報》的記者Joanne Kaufman也表示「過度分享（over-sharing）」是這本書最大的問題，那些關於在哪裡失去童真、使用過古柯鹼的心得，真的沒有必要讓全世界知道，她更質疑哈利王子口口聲聲說要保護自己的隱私，現在做的事卻是極力暴露自己的隱私，實在是件很弔詭的事。
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。