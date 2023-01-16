TNL+ 2023/01/16,
歐洲

哈利王子出書揭露隱私、重擊王室，為什麼英國民眾的反應是一面倒的負評？

哈利王子出書揭露隱私、重擊王室，為什麼英國民眾的反應是一面倒的負評？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

自爆用過古柯鹼、當兵殺過人，還被威廉王子打過，哈利王子的新書《Spare》未上市就轟動全英國，但從一般民眾到書評者對其卻都貶多於褒，究竟英國人怎麼看這本書，上市前出版方的一系列公關操作又暗藏什麼玄機？

英國哈利王子的新書《Spare》在今（2023）年1月10日正式上市，因為內容勁爆加上開賣前的一連串公關操作震撼英國，連續好幾天登上頭條新聞，上市當天也創下在英國熱賣40萬本的紀錄，據說是Penguin Random House出版過的書籍中，有史以來上架首日賣得最快的非小說類著作。

目前，這本書在英國亞馬遜上也穩坐暢銷書的冠軍寶座，出版社打趣地說目前只有另一個哈利（指哈利波特）可以超越哈利王子。

自爆用過古柯鹼、當兵殺過人，還被威廉王子打過

到底哈利王子在書裡下了哪些猛料，讓在這本書在上市當天締造了在英國、美國和加拿大地區狂銷140萬本的成績？以下摘要給讀者們參考：

  1. 哈利承認自己使用過古柯鹼，但認為這並不好玩（it wasn't very fun）
  2. 哈利坦言自己在阿富汗當兵時曾殺過25個人
  3. 哈利和威廉曾要求父親不要娶卡米拉
  4. 哈利描述他的父親查爾斯如何在英國女王過世時，告訴他梅根不應該去Balmoral見女王最後一面
  5. 哈利回憶自己得知戴安娜王妃死訊時的心情
  6. 哈利坦誠他的初夜是獻給一位比他年長的女性，而且兩人還是在戶外打野戰
  7. 最後一點，也是最讓人感到衝擊的，就是哈利指控威廉王子在一次關於梅根的爭執中動粗打了他

看到這裡，不知道讀者們心裡的想法是什麼，但英國一般民眾的反應都是一面倒的負評——不是批評哈利不該將家務事與私事攤在陽光下，就是認為他見錢眼開，為了錢出賣自己的隱私。一間位於英國Swindon的獨立書店Bert's Books，甚至用行動揶揄了哈利王子：店員將《Spare》和另一本名為《How To Kill Your Family》的小說陳列在一起，諷刺哈利王子出自傳爆料是毀滅王室的行為。

許多知名國際媒體的書評也紛紛表示類似的看法。

BBC》的皇室特派員Sean Coughlan戲稱這本書是「史上最長的發酒瘋簡訊（the longest angry drunk text ever sent）」，他批評這本書以自我為中心（self-absorption），沒有考慮到外在世界的客觀情形，而且透露太多外人不需要知道的資訊，因此在書評的最後他用了「TMI. Too much information」，來總結這本書。

華爾街日報》的記者Joanne Kaufman也表示「過度分享（over-sharing）」是這本書最大的問題，那些關於在哪裡失去童真、使用過古柯鹼的心得，真的沒有必要讓全世界知道，她更質疑哈利王子口口聲聲說要保護自己的隱私，現在做的事卻是極力暴露自己的隱私，實在是件很弔詭的事。

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